V Česku je potvrzených téměř 300 případů koronaviru, za neděli počet stoupl o třetinu

V Česku je 293 lidí nakažených novým typem koronaviru. Za neděli se počet potvrzených případů zvýšil zhruba o 33 procent, uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Ministerstvo financí podle něj uvolnilo 1,5 miliardy korun jako rámec pro nákup respirátorů a další peníze navíc dostanou hygienické stanice. Zaměstnanci ve zdravotnictví nesmějí do konce nouzového stavu čerpat dovolenou.

První případy nákazy byly v Česku potvrzeny 1. března. V sobotu večer byl počet pacientů nakažených koronavirem 189, v neděli ráno bylo 214 případů. Hygienici se podle Vojtěcha nadále snaží hledat lidi, se kterými byli nakažení v kontaktu. "Nevzdáváme trasování, kolegové z hygienických stanic na tom pracují," řekl.

Zákaz dovolených pro zaměstnance ve zdravotnictví se podle Vojtěcha vztahuje na lékaře i nelékařský personál. Platí od nedělní půlnoci po dobu nouzového stavu vyhlášeného ve čtvrtek 12. března na 30 dnů. Vláda také uložila studentům pátých a šestých ročníků medicíny a také nelékařským zdravotnickým pracovníkům, tedy zejména sestrám na středních školách, aby posílili hygienické stanice, krajské záchranné služby a 17 nemocnic, doplnil ministr.

Podle Vojtěcha bude v pondělí k dispozici dalších 52 000 respirátorů a v nejbližších dnech další stovky tisíc. Celkem 1,4 milionu respirátorů má být dodáno v pátek 20. března. Na nedostatek těchto ochranných pomůcek si dosud stěžují zdravotníci i pracovníci v sociálních službách. Premiér Andrej Babiš (za ANO) uvedl, že se připravuje také dodávka ochranných pomůcek pro personál v obchodech a perspektivně i pro řidiče hromadné dopravy.

Dva taxikáři jsou ve vážném stavu

Na nákazu koronavirem zatím nikdo nezemřel, stav dvou pacientů je podle informací z nedělního dopoledne vážný. Jde o dva taxikáře, jeden leží ve Všeobecné fakultní nemocnici a je připojen na mimotělní oběh, druhý je hospitalizovaný na Bulovce, má zavedenou plicní ventilaci.

Mezi infikovanými jsou po neděli také další zdravotníci: lékařka z polikliniky ve Strakonicích a už druhý lékař z oddělení ARO v Nemocnici Břeclav. Potvrzená nákaza u jednoho z pacientů na interním oddělení v nemocnici ve Šternberku na Olomoucku poslala do karantény 31 tamních zdravotníků.

Vláda kvůli šíření koronaviru zakázala s účinností od půlnoci z neděle na pondělí volný pohyb lidí po celém Česku. Zákaz má platit do 24. března 6:00. Nevztahuje se na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. Aktivovala také Ústřední krizový štáb, v jeho čele bude náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Ve čtvrtek vláda vyhlásila nouzový stav, zrušeny byly kulturní i sportovní akce, od soboty jsou zavřené obchody a restaurace. Obchodů s potravinami, lékáren, drogerií, benzinových pump a dalších obchodů a služeb se uzavření netýká. Od pondělí bude až na výjimky zakázán vstup do Česka všem cizincům a Čechům cestovat kamkoli do zahraničí.

Video: Nakažených bude reálně pětkrát víc, MHD zastavovat nebudeme, říká primátor Prahy Hřib