Nejenom epidemie žloutenky, ale i chřipky. Nemocných v Česku prudce přibývá

před 26 minutami
Česko stojí podle hlavní hygieničky Barbory Mackové na prahu chřipkové epidemie. Podle dat za minulý týden přibylo v Česku od týdne předchozího nemocných asi o šestinu, roste zejména počet nemocných dětí ve školním věku. Mezi různými infekcemi dýchacích cest se zvýšil podíl chřipky, pacientů za týden přibyla skoro třetina, oznámil v pondělí Státní zdravotní ústav (SZÚ).
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek | Foto: Pexels

"Celková nemocnost je sice zatím na úrovni hodnot obvyklých pro toto roční období, ale je zaznamenán značný vzestup nemocnosti u dětí ve věku šest až 14 let. V kategorii chřipkových onemocnění se v Česku nemocnost výrazně zvyšuje, a to zejména u dětí a dospělých do 24 let, což bývá typické před začátkem chřipkové epidemie," uvedl vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Jan Kynčl.

Mezi regiony podle něj zatím nejsou v nemocnosti významné rozdíly. Do předchozího týdne stonalo nejvíc nemocných, jejichž respirační infekci lékaři podrobně vyšetřili, s covidem-19. Jeho podíl se v předchozím týdnu snížil zhruba na pětinu, snižuje se i podíl rhinovirů, které způsobují hlavně rýmu.

Ovšem chřipky za týden o třetinu přibylo a tvoří více než 49 procent zachycených případů. "Hlavním nosným subtypem infekcí v Evropě, u kterého lze očekávat, že se může promítnout i do vývoje v ČR, je typ A/H3N2," upřesnila viroložka SZÚ Helena Jiřincová.

Naopak nových případů žloutenky typu A v Praze bylo v listopadu zhruba o třetinu méně než v říjnu. Podle hygieniků to naznačuje možnou stabilizaci epidemiologické situace. Na svém webu o tom v pondělí informovala pražská hygienická stanice. V minulém týdnu v metropoli přibylo 40 pacientů se žloutenkou typu A. Od začátku roku hygienici evidují 1291 nemocných, loni to bylo 37 za celý rok.

 
Nejenom epidemie žloutenky, ale i chřipky. Nemocných v Česku prudce přibývá

