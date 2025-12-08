Nejenom epidemie žloutenky, ale i chřipky. Nemocných v Česku prudce přibývá

"Celková nemocnost je sice zatím na úrovni hodnot obvyklých pro toto roční období, ale je zaznamenán značný vzestup nemocnosti u dětí ve věku šest až 14 let. V kategorii chřipkových onemocnění se v Česku nemocnost výrazně zvyšuje, a to zejména u dětí a dospělých do 24 let, což bývá typické před začátkem chřipkové epidemie," uvedl vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Jan Kynčl.
Mezi regiony podle něj zatím nejsou v nemocnosti významné rozdíly. Do předchozího týdne stonalo nejvíc nemocných, jejichž respirační infekci lékaři podrobně vyšetřili, s covidem-19. Jeho podíl se v předchozím týdnu snížil zhruba na pětinu, snižuje se i podíl rhinovirů, které způsobují hlavně rýmu.
Ovšem chřipky za týden o třetinu přibylo a tvoří více než 49 procent zachycených případů. "Hlavním nosným subtypem infekcí v Evropě, u kterého lze očekávat, že se může promítnout i do vývoje v ČR, je typ A/H3N2," upřesnila viroložka SZÚ Helena Jiřincová.
Naopak nových případů žloutenky typu A v Praze bylo v listopadu zhruba o třetinu méně než v říjnu. Podle hygieniků to naznačuje možnou stabilizaci epidemiologické situace. Na svém webu o tom v pondělí informovala pražská hygienická stanice. V minulém týdnu v metropoli přibylo 40 pacientů se žloutenkou typu A. Od začátku roku hygienici evidují 1291 nemocných, loni to bylo 37 za celý rok.