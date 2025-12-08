Domácí

Česká nákaza děsí už i Němce. "Smrtelné nebezpečí mezi svařákem a trdelníkem"

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Česko nyní čelí patrně největší epidemii žloutenky typu A posledních desetiletí. A všímají si toho i německá média varující před nákazou v předvánoční Praze. Podle nich by němečtí turisté v Česku měli kvůli žloutence důsledně dbát hygienických zásad.
"Kdo jí klobásu, trdelník nebo bramborák za pomoci studených prstů, dává viru šanci," napsal Tagesschau
"Kdo jí klobásu, trdelník nebo bramborák za pomoci studených prstů, dává viru šanci," napsal Tagesschau | Foto: Jakub Plíhal

Německá média kvůli žloutence typu A varují před riziky, která jsou podle nich spojená s návštěvou vánočních trhů v Praze. Bulvární list Bild píše o smrtelném nebezpečí, které číhá mezi svařákem a trdelníkem. Veřejnoprávní zpravodajský web Tagesschau píše, že se žloutenka v Česku sice šíří, při dodržování základních hygienických pravidel ale vážné nebezpečí nehrozí.

Související

Česko zaspalo. Vakcíny proti žloutence jdou na dračku, jenže zoufale chybějí

očkování ilustrační foto fotka jehla vpich vakcína

Česko nyní čelí patrně největší epidemii žloutenky typu A posledních desetiletí. Letos do počátku prosince lékaři nahlásili 2880 nakažených, je to 4,5krát víc než za celý loňský rok a nejvíc od roku 1984. Poslední velká epidemie hepatitidy A byla v Česku v roce 1979, kdy bylo nemocných přes 32 000.

Bulvární list Bild německé turisty mířící na vánoční trhy do Prahy varoval, že mezi "svařákem a trdelníkem číhá smrtelné nebezpečí". Na žloutenku A letos v Česku zemřelo 31 lidí. Loni to byli dva. "Nebezpečí, že se člověk smrtelným virem nakazí, je prý na vánočních trzích obzvlášť velké," dodal Bild. Také podle webu bavorského listu Münchner Merkur by měli němečtí turisté v Česku dbát kvůli žloutence důsledně hygienických zásad.

O nebezpečí nákazy žloutenkou na vánočních trzích v Praze informuje také web Tagesschau, podle kterého je to kvůli způsobu, jakým se nemoc přenáší. Virus totiž přežívá dlouho na površích. "Kdo jí klobásu, trdelník nebo bramborák za pomoci studených prstů, dává viru šanci," napsal Tagesschau. Zároveň s odvoláním na Kateřinu Fabiánovou ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ) dodává, že kdo je očkovaný nebo dodržuje důsledně hygienu, nemusí si dělat starosti. Situace je přitom podle webu v Česku srovnatelná s Rakouskem, které taky eviduje mnoho nových případů.

Související

"Na rukavice pozor." Epidemiolog Prymula o žloutence: Jak velký má Česko problém?

Spotlight - Roman Prymula
29:09

Na konci listopadu německé ministerstvo zahraničí vyzvalo občany, aby při cestách do Česka kvůli šíření žloutenky typu A dodržovali hygienické návyky a důsledně si myli ruce. V aktualizovaných cestovních a bezpečnostních upozorněních také doporučilo, aby byli při cestách do Česka proti žloutence očkovaní.

Příznaky žloutenky typu A se zpočátku podobají chřipce, objeví se teplota, nechutenství, nevolnost, pobolívání pod pravým žebrem a bolest břicha. Později se onemocnění projevuje zežloutnutím kůže a bělma očí typickým pro záněty jater, dále tmavou močí, světlou stolicí a svěděním kůže. Vážné onemocnění nebo vyšší riziko úmrtí mají lidé s poškozenými játry. Proti hepatitidě A je možné se nechat očkovat.

 
Mohlo by vás zajímat

Nejenom epidemie žloutenky, ale i chřipky. Nemocných v Česku prudce přibývá

Nejenom epidemie žloutenky, ale i chřipky. Nemocných v Česku prudce přibývá

Babiš bude jmenován premiérem v úterý, oznámil Hrad. Turek se ozval z nemocnice

Babiš bude jmenován premiérem v úterý, oznámil Hrad. Turek se ozval z nemocnice

Pokud nechcete vzít zaměstnancům chuť do práce, nenechte je mezi sebou soutěžit

Pokud nechcete vzít zaměstnancům chuť do práce, nenechte je mezi sebou soutěžit

"Turkova" ploténka: Jsou to kruté bolesti, ohrožená je jedna skupina mužů, říká lékař

"Turkova" ploténka: Jsou to kruté bolesti, ohrožená je jedna skupina mužů, říká lékař
domácí Aktuálně.cz zdravotnictví Obsah žloutenka epidemie Německo média

Právě se děje

Aktualizováno před 20 minutami
Zelenskyj dorazil do Londýna na jednání se Starmerem, Macronem a Merzem

ŽIVĚ
Zelenskyj dorazil do Londýna na jednání se Starmerem, Macronem a Merzem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 26 minutami
Nejenom epidemie žloutenky, ale i chřipky. Nemocných v Česku prudce přibývá

Nejenom epidemie žloutenky, ale i chřipky. Nemocných v Česku prudce přibývá

Mezi různými infekcemi dýchacích cest se zvýšil podíl chřipky, pacientů za týden přibyla skoro třetina, oznámil v pondělí Státní zdravotní ústav.
před 35 minutami
„Vypadalo by to úplně jinak.“ Stratég popsal, jak by se odehrál konflikt Ruska s NATO
0:52

„Vypadalo by to úplně jinak.“ Stratég popsal, jak by se odehrál konflikt Ruska s NATO

Německo míří k tomu, aby vytvořilo nejsilnější armádu v Evropě. Vojenský stratég totiž popsal, jak by vypadala válka Ruska s NATO.
před 37 minutami
Fukal: Obrovská vzpruha pro Spartu, tohle je hratelné. A Plzeň? Smutná kaňka

Fukal: Obrovská vzpruha pro Spartu, tohle je hratelné. A Plzeň? Smutná kaňka

Bývalý reprezentant hodnotí v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz i útočníka Slavie Mojmíra Chytila, jabloneckou jízdu nad plán či pokrok Pardubic.
Aktualizováno před 48 minutami
Babiš bude jmenován premiérem v úterý, oznámil Hrad. Turek se ozval z nemocnice

ŽIVĚ
Babiš bude jmenován premiérem v úterý, oznámil Hrad. Turek se ozval z nemocnice

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 58 minutami
Byl jsem klaun, říká Janecký. V Česku se dočkal ocenění, které už získal ve Finsku

Byl jsem klaun, říká Janecký. V Česku se dočkal ocenění, které už získal ve Finsku

Do Síně slávy českého hokeje byli uvedeni i Viktor Ujčík a in memoriam Jiří Dolana.
před 1 hodinou
Česká nákaza děsí už i Němce. "Smrtelné nebezpečí mezi svařákem a trdelníkem"

Česká nákaza děsí už i Němce. "Smrtelné nebezpečí mezi svařákem a trdelníkem"

Německá média kvůli žloutence typu A varují před riziky, která jsou podle nich spojená s návštěvou vánočních trhů v Praze
Další zprávy