Muž utekl z uzavřené zahrady, která je v oddělení se zvýšeným zabezpečením, uvedla bohnická léčebna na svém webu. Při minulém útěku před zhruba 14 dny se nevrátil z plánované vycházky. Muže do léčebny poslal soud kvůli vraždě a pokusům o vraždu, v době spáchání činů byl podle znalců nepříčetný.
Státní zástupkyně uvedla, že muže policisté zadrželi na základě jejího pokynu pro podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Ve čtvrtek ho prohlédne znalkyně v oboru psychiatrie. Pokud vyhodnotí, že muž je schopen rozpoznat realitu, bude zahájeno jeho trestní stíhání. O návrhu do vzetí do vazby by se pak zřejmě rozhodovalo v pátek, řekla Adámková.
Policejní mluvčí Jan Daněk řekl, že muž z léčebny utekl ve středu odpoledne. Policisté pátrání vyhlásili krátce po 17:00. Brzy poté ho podle Daňka přistihla ochranka při krádeži v supermarketu v pražských Čakovicích.
"V průběhu dnešního odpoledne došlo k mimořádné události, kdy se jednomu z pacientů podařilo uprchnout ze stavebně uzavřené zahrady, která je součástí oddělení se zvýšeným zabezpečením," uvedla mluvčí bohnické léčebny Alžběta Remrová. Podle ní policie muže zadržela asi hodinu a půl poté. Pacient je stabilizovaný a "pod medikací s dlouhodobým účinkem".
Po muži policie pátrala také zhruba před dvěma týdny, když se nevrátil z plánované vycházky zpět do nemocnice. Incidentem byla znepokojena radnice Prahy 8, na jejímž území se nemocnice nachází. Žádala vysvětlení a garance, že se podobný případ nebude opakovat.
Psychiatrická nemocnice Bohnice tehdy uvedla, že schizofrenika pouštěla na vycházky opakovaně. Na svém webu napsala, že tak testovala, zda je schopný života ve společnosti. Zařízení tvrdí, že muž, který loni v Praze zabil jednoho člověka a tři další napadl, už není nebezpečný.
Zmíněný muž loni v lednu napadl dva lidi v Kunratickém lese a zaútočil sekerou na ženu s kočárkem v Hostavicích. Při výslechu se pak přiznal k vraždě muže nalezeného dříve u Kyjského rybníka. Případ pak kriminalisté odložili, protože podezřelý byl v době spáchání činů podle znalců nepříčetný. Vraha poté soud poslal do bohnické nemocnice.
"Ochranná léčba u něj plní svůj účel - pacient je zaléčený, spolupracující a v posledních měsících opakovaně absolvoval propustky i vycházky bez jakýchkoli problémů," oznámila při prvním útěku 11. října nemocnice.