Konec pátrání. Nebezpečný schizofrenik, který se nevrátil do léčebny, byl zajištěn

"Muže našli policisté ve Vrchlického sadech před hlavním nádražím chvilku po 13:00. Jeho zadržení proběhlo bez komplikací, byl eskortován na policejní služebnu a po provedených úkonech bude převezen zpět do léčebny," uvedla policie.
Hledaný byl podle mluvčího policie Jana Rybanského umístěn do lékařského zařízení loni na základě rozhodnutí soudu pro spáchání trestného činu vražda a vražda ve stadiu pokusu. Policie muže zadržela v lednu 2024 poté, co napadl dva lidi v Kunratickém lese a zaútočil sekerou na ženu s kočárkem v Hostavicích.
Při výslechu se přiznal i k vraždě muže, jehož tělo našli policisté o několik dní dříve u Kyjského rybníka. Případ pak kriminalisté odložili, podezřelý byl v době spáchání činů podle znalců nepříčetný.