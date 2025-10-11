Domácí

Konec pátrání. Nebezpečný schizofrenik, který se nevrátil do léčebny, byl zajištěn

před 2 hodinami
Policie v sobotu po poledni vypátrala nebezpečného 26etého muže léčícího se se schizofrenií, který se v pátek večer nevrátil z plánované vycházky do psychiatrické nemocnice v Bohnicích. Policie o tom informovala na síti X. Předtím veřejnost varovala, že může kohokoliv napadnout, soud ho do léčebny umístil kvůli vraždě a pokusům o vraždu, v době spáchání činů byl podle znalců nepříčetný.
Policie muže zadržela v lednu 2024 poté, co napadl dva lidi v Kunratickém lese a zaútočil sekerou na ženu s kočárkem v Hostavicích.
Policie muže zadržela v lednu 2024 poté, co napadl dva lidi v Kunratickém lese a zaútočil sekerou na ženu s kočárkem v Hostavicích.

"Muže našli policisté ve Vrchlického sadech před hlavním nádražím chvilku po 13:00. Jeho zadržení proběhlo bez komplikací, byl eskortován na policejní služebnu a po provedených úkonech bude převezen zpět do léčebny," uvedla policie.

Hledaný byl podle mluvčího policie Jana Rybanského umístěn do lékařského zařízení loni na základě rozhodnutí soudu pro spáchání trestného činu vražda a vražda ve stadiu pokusu. Policie muže zadržela v lednu 2024 poté, co napadl dva lidi v Kunratickém lese a zaútočil sekerou na ženu s kočárkem v Hostavicích.

Při výslechu se přiznal i k vraždě muže, jehož tělo našli policisté o několik dní dříve u Kyjského rybníka. Případ pak kriminalisté odložili, podezřelý byl v době spáchání činů podle znalců nepříčetný.

 
