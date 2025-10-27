"Dopadne to tak jako s Babišem vždycky." Politolog o novém kroku prezidenta

Prezident Petr Pavel v pondělí pověřil předsedu hnutí ANO Andreje Babiše jednáním o sestavení vlády. Na webu to oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Babiš hlavu státu seznámil s projednáváním koaliční smlouvy a programového prohlášení. O budoucím kabinetu jedná s hnutím SPD a s Motoristy. Šéf ANO na síti X uvedl, že doufá, že vláda vznikne nejpozději do poloviny prosince.
Andrej Babiš byl v pondělí na Hradě informovat prezidenta Petra Pavla o vznikající vládě a jejím programovém prohlášení. Z jeho slov, která pronesl během improvizované tiskové konference ihned po schůzce, byla ale patrná jistá frustrace. Mám z něj dojem, že vše nejde tak hladce, jak si asi původně představoval. Jak situaci vnímáte vy?
Vnímám to podobně. Od Andreje Babiše jsme slyšeli, že věci jdou podle plánu, my ale ten plán neznáme. V zásadě jsme více než tři týdny po volbách a on zjevně dneska nemohl Petru Pavlovi nabídnout nějakou jasnou informaci. A myslím, že mu hlavně neřekl, jak vyřeší svůj střet zájmů (kvůli vlastnictví holdingu Agrofert - pozn. aut.). Což je moment, od kterého se bude odvíjet vše ostatní.
Zdá se mi, že je to pro prezidenta zásadní věc, je to stále na stole a prezident bude chtít slyšet způsob, jakým to předseda hnutí ANO vyřeší.
Babiš nicméně už před volbami tvrdil, že řešení má a že o něm prezidenta ubezpečil…
Nejsem právník, navíc veřejně nic neřekl, takže nám nezbývá než spekulovat. Co ale víme, je toto: pokud prezident jmenuje Andreje Babiše premiérem, do třiceti dnů musí podle zákona vyřešit svůj střet zájmů.
Ladislav Cabada
- Profesor politologie a vysokoškolský pedagog.
- Je autorem mnoha odborných publikací a respektovaným odborníkem interdisciplinárně pojímaných českých a československých dějin v kontextu střední Evropy a dějin jihovýchodní Evropy.
Současně jsme asi všichni realisté, takže je nám jasné, že holding Agrofert není možné během třiceti dnů prodat. Další možností je, že by Agrofert nepobíral žádné dotace; ani tady nevěřím, že je to pro Babiše preferovaná varianta. Zbývá jakási obdoba slepého fondu. Což je instrument, se kterým nemáme zkušenosti, a je otázka, zda by to bylo akceptovatelné na evropské nebo mezinárodní úrovni.
Prezident Petr Pavel nicméně v pondělí po poledni na svém webu uvedl, že na setkání pověřil Andreje Babiše jednáním o sestavení vlády…
Pověření je zvyklostí, která nemá oporu v ústavě. Je to určitě náznak preferované varianty nového předsedy vlády ze strany prezidenta, ale určitě ne závazek.
Vyjednávání o budoucí vládě má dvě roviny: personální obsazení resortů a program. A pokud jde o program, Babiš novinářům řekl, že existují, aniž by byl konkrétní, ještě tři oblasti, kde mezi stranami nepanuje shoda. Přitom jsme celý minulý týden slýchali, jak vše běží hladce…
Místopředseda ANO Karel Havlíček opakovaně tvrdil, že všechno běží hladce a že mají devadesát pět procent věcí dohodnutých. On ale také zdůrazňoval, že program řeší na velmi obecné úrovni. Pokud tedy Babiš nyní řekl, že musí dořešit tři oblasti, které drhnou, je otázka, jak zásadní to je, a případně nechce ustoupit. A zda je možnost uzavření nějakého kompromisu.
Obecně bych ale řekl, že je to celé velmi neurčité. Na všech aktérech, kteří vyjednávají o vládě, je vidět, že nechtějí sdílet informace s novináři a celkově s veřejností.
Takže si dohodu nejprve schválí v rámci svých stranických sekretariátů. A upřímně řečeno: ani v jedné z těch stran se nějaká viditelná diskuse nevede a já nečekám, že by se to v tomto ohledu změnilo. Bude to pouze formální záležitost a nakonec všechno rozhodne Andrej Babiš. Tak jako vždycky.
Tomio Okamura bude podle všeho předseda Poslanecké sněmovny. Bude jeho volba, a celkově ustavení Poslanecké sněmovny, nějakým testem, který ukáže jednotu a pevnost budoucí koalice?
Do značné míry to jistý test být může. A je potřeba zdůraznit, že to hlasování o obsazení klíčových funkcí ve sněmovně bude pravděpodobně tajné. A Okamura bude mít protikandidáta (lidovci nominovali Jana Bartoška - pozn. red.), takže nelze vyloučit, že se během hlasování objeví nějaké disentní pozice. V tajném hlasování se vždy může stát, že někdo hlasuje s návrhy nebo nominacemi opačného tábora.
Přesto, máte obecně dojem, že vše relativně hladce směřuje ke vzniku vlády na půdorysu hnutí ANO-Motoristé-SPD? Anebo je třeba pracovat s tím, že nastane nějaký zádrhel?
Myslím, že dokud Andrej Babiš nebude v ruce držet od prezidenta dekret, že je jmenován předsedou vlády, tak je možné úplně všechno. A taky mám dojem, že ho nedostane do okamžiku, než vyřeší svůj střet zájmů. To bude klíč úplně ke všemu. A jak jsem už říkal: jsme tři týdny od voleb a v této zcela zásadní věci jsme se neposunuli vůbec nikam.
Přitom to bude alfa a omega, pokud jde o vznik příští vlády. Respektive pokud jde o to, aby od prezidenta Andrej Babiš obdržel jmenovací dekret premiérem. A dokud Babiš svůj střet zájmů nevyřeší, tak ta vláda prostě nemůže vzniknout.