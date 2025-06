"Co s tím sakra chcete dělat?" Maláčová se Zaorálkem přiznali, co zjistili v ulicích

Jana Maláčová a Lubomír Zaorálek se jako špičky SOCDEM ocitli ve čtvrtek pod "palbou" kritických dotazů novinářů, které pozvali na snídani. Odehrála se v situaci, kdy partaj čelí exodu řady straníků. Ty popudilo rozhodnutí vedení strany, jež fakticky znamená, že zmiňovaná dvojice půjde do voleb na kandidátce uskupení Stačilo! s lidmi typu komunistky Kateřiny Konečné či blogera "Vidláka".

Je to necelý půlrok, kdy předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová vydala jednoznačné prohlášení k možnosti, že by její strana šla do voleb s hnutím Stačilo!, jejíž celostátní lídryní je předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. "Sociální demokracie se rozhodla ukončit jednání s hnutím Stačilo!. Čas ukázal, že hnutí Stačilo! nechce prosazovat levicová témata. Je postaveno na antisystémovém programu," oznamovala v únoru Maláčová.

Jenže po středečním oznámení Maláčové, že předsednictvo vyzývá Stačilo! ke společnému postupu do voleb, je všechno jinak. Nyní je zřejmé, že sociální demokracie, jež se po minulých volbách v roce 2021 nedostala do sněmovny a s neúspěchem se v poslední době potýkala prakticky ve všech volbách různého typu, spojí se Stačilo! síly a několik špiček současného vedení SOCDEM se nejspíš díky tomu objeví na volební kandidátce Stačilo!.

Na čtvrtečním setkání s novináři byli Maláčová a Zaorálek "bombardováni" mnoha dotazy. Vesměs se týkaly toho, proč u nich došlo k tak radikálnímu názorovému obratu nebo co říkají na odchod řady dlouholetých spolustraníků.

"Co to je antisystémové hnutí?" podivil se jednomu z dotazů místopředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek, na kterém bylo patrné, že ho některé otázky nadzvedly. Autorka dotazu mu však vysvětlila, že slovo "antisystémové" použila v únoru sama Jana Maláčová, a to právě v souvislosti Stačilo!.

"I kdyby se zítra ukázalo, že NATO obsadilo Dánsko, tak to budeme pořád antisystémoví, když řekneme, že se nám to nelíbí?" ohrazoval se Zaorálek, který mluvil velmi kriticky k nynější politice Severoatlantické aliance, jejíž součástí je Česko od března 1999.

Nynější tah vedení SOCDEM vůči stačilo! hájil Zaorálek slovy, že Maláčová k němu měla mandát od členů. "Už na sjezdu dostala 66 procent hlasů delegátů a včera na předsednictvu dostala 68 procent hlasů. Takže to není zase takový zvrat. My děláme něco, co se naznačovalo už na našem sjezdu jako jedna z možností, kterou budeme zkoumat," tvrdil ve čtvrtek Zaorálek.

Když se Aktuálně.cz dotazovalo, co bude dál se značkou SOCDEM ve chvíli, kdy straníci půjdou na kandidátce Stačilo, Zaorálek s Maláčovou odpověděli, že zásadní je, aby strana měla znovu poslance. Přitom přiznali, že pokud by šli bez Stačilo!, tak by se do sněmovny nedostali. V průzkumech veřejného mínění SOCDEM dlouhodobě nedosahuje pěti procent nutných pro vstup do dolní komory.

"Sice nám každý klepe po rameni, že bychom tam měli být, ale nám ty hlasy prostě nedávají. S Janou jsme nejčastěji na ulici slyšeli: 'Ale jo, jo, jo. To je dobré, to se nám líbí, ale vy se tam nedostanete. To nemá cenu vám to tam hodit.' Ono vám hrozí, když máte před volbami tři, čtyři procenta, tak lidé řeknou, že to nemá cenu, a vy máte ve volbách 1,5 procenta. Co s tím sakra chcete dělat?" ptal se Zaorálek novinářů. "Je to bariéra, kterou nejsme schopni překonat," dodal vzápětí.

Sama Maláčová vysvětluje názorový obrat tím, že se oproti letošnímu únoru změnila mezinárodní situace. Podle předsedkyně SOCDEM například tím, že se členské státy NATO čerstvě dohodly na postupném zvýšení členského příspěvku až na pět procent hrubého domácího produktu (HDP). Podle Maláčové se to projeví tím, že Česko bude mít podstatně méně peněz pro sociální oblast.

"Pět procent na zbrojení je šílenství. Je to destrukce sociálního státu. Je to destrukce zdravotnictví. Je to destrukce školství. Je to destrukce důchodů," rozčilovala se na snídani s novináři. A zároveň se je snažila přesvědčit, že se Stačilo! za poslední měsíce změnilo. "Už akcentují sociální témata," uvedla Maláčová.