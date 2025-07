Průzkum průzkumů: Překvapivý vývoj u Stačilo! Osm mandátů, nebo nakonec žádný?

Chtějí pozvednout "silný hlas umlčované většiny" proti nynější koaliční vládě, kterou považují za asociální. Levicovým uskupením ale reálně hrozí, že se při podzimních parlamentních volbách opět neprobojují do sněmovny, ukazují data.

Pro Kateřinu Konečnou, předsedkyni KSČM a nejviditelnější tvář uskupení Stačilo!, to není dobrá zpráva. Předvolební preference projektu levicových stran se těsně před letními prázdninami podle modelu agentury STEM pro CNN Prima News propadly pod hranici pěti procent nutných pro vstup do sněmovny, konkrétně na 4,6 procenta. Druhý o víkendu zveřejněný model, tentokrát agentury Kantar pro Českou televizi, předpovídá Stačilo! zisk jen 4,5 procenta. A to již čtyři měsíce v řadě.

Stačilo! tak postupně slábne i v průzkumu průzkumů, který datová redakce Aktuálně.cz sestavuje na základě téměř čtyřiceti volebních modelů čtyř renomovaných agentur. Vzhledem k příznivějším výsledkům v předchozích týdnech a u dalších dvou agentur se v něm levicové uskupení ještě drží těsně nad pěti procenty, ale postupně klesá k hranici nutné pro vstup do sněmovny.

Když se hlasy přepočítají na mandáty, Stačilo! oproti minulému týdnu ale ztratilo jedno křeslo a na začátku prázdnin má šanci na osm teoretických poslanců.

Spojí se? A pokud ano, pomůže to?

Zajímavé bude nyní sledovat, jak vedení Stačilo! zareaguje na výzvu předsednictva SOCDEM, aby do říjnových voleb postupovala uskupení společně na jedné kandidátce. Předsednictvo sociálních demokratů své rozhodnutí vysvětlilo právě snahou o to, aby v parlamentních volbách opět nepropadly hlasy levice. Předsedkyně strany Jana Maláčová ve středeční tiskové zprávě uvedla, že by levice měla "spojit síly proti šíleným vládním záměrům".

Sociální demokrati s komunisty jednali o spolupráci už v zimě, nakonec se ale nedohodli. Reakce na nynější nabídku sociálních demokratů je ze strany představitelů Stačilo! zatím chladná. "Jednání nezačínají od nuly, ale tam, kde skončila. Máme program, silné kandidátky i důvěru občanů. Pokud někdo má přijít na naši loď, tak s respektem k těm, kteří už veslují," uvedl v pondělí předseda uskupení Daniel Sterzik.

Faktem je, že podle volebního modelu agentury STEM by SOCDEM volilo 2,9 procenta lidí. Otázkou nicméně zůstává, kolik z nich by po případném spojení podporovalo společnou kandidátku, jelikož v reakci na samotné oznámení Jany Maláčové o případné spolupráci stranu opustila řada i dlouholetých členů.

"Já považuji Stačilo! za extrémistické, nacionálně konzervativní uskupení, jehož hodnoty jsou neslučitelné se sociálnědemokratickými. S touto politikou nechci být spojován," uvedl například Jiří Dienstbier, protikandidát Maláčové z podzimní volby šéfa SOCDEM.

Piráti i Okamurovo SPD posilují

Zmíněný ztracený jeden mandát se v průzkumu průzkumů od Aktuálně.cz přesunul od Stačilo! k Pirátům. Ti posílili v obou o víkendu zveřejněných modelech. V případě toho od STEM se již ve výsledcích promítlo jejich spojení se Zelenými a dosáhli letošního nejlepšího výsledku.

Na vzestupné trajektorii je i SPD Tomia Okamury posílená spoluprací s Trikolórou, hnutím Pro a Svobodnými. Ta v průzkumu průzkumů od Aktuálně.cz stoupá z březnových 7,6 na momentálních skoro 12 procent hlasů.

U ostatních stran aktuální průzkum potvrzuje dosavadní trendy. Nejsilnější hnutí ANO se drží na hranici 32 procent, Spolu nad 20 procenty a vládní STAN těsně pod 11 procenty.

Jak model počítá

Volební model Aktuálně.cz patří, stejně jako například projekt Mandáty.cz, mezi takzvané poll of polls, tedy průzkumy průzkumů. Jeho vstupem jsou všechny letos zveřejněné volební modely domácích agentur sdružených v profesní organizaci Simar.

Výsledky těchto modelů jsou pak váženy podle data zjišťování a počtu respondentů - čím novější je daný průzkum a čím vyšší má počet respondentů, tím větší váhu mu průzkum průzkumů přisuzuje. Vypočítaný volební zisk pak přepočítává na poslanecké mandáty s předpokladem, že v jednotlivých krajích bude hlasovat stejný počet voličů jako v roce 2021.

Do průzkumu průzkumů Aktuálně.cz byly dosud zařazeny průzkumy těchto agentur: