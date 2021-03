Místo kulturních akcí zařídili samotestování na covid. Pro všechny zájemce zdarma

Unikátní samotestovací místo vzniklo v úterý v Poličce na Svitavsku. Zájemci si sem mohou přijít zdarma udělat antigenní test na covid-19. Místo zřídili zaměstnanci místního divadelního klubu, který kvůli opatřením nemůže provozovat kulturní akce. Během úterního dopoledne využilo tuto možnost asi 50 lidí z města i přilehlých obcí, v okolí totiž žádné jiné testovací místo není.

"Chceme nabídnout lidem, aby se mohli podílet na řešení situace. To, že vláda řekne, ať sedíme doma sice možná něco vyřeší, ale když lidi zapojíme, řekneme, ať se přijdou otestovat, třeba před návštěvou prarodičů, tak to může mít konkrétní výsledky," vysvětluje Lukáš Zrůst, který projekt vede.

Do klubu se může přijít otestovat kdokoliv. Zájemce dostane antigenní test a instrukce, podle nichž si ho sám provede ve stanu, který je k tomuto účelu před klubem připraven.

V případě, že test ukáže pozitivní výsledek, musí se testovaný nahlásit podle běžného postupu svému lékaři. Zájem organizátory překvapil, od rána využilo tuto možnost asi pět desítek lidí, někteří dokonce stáli frontu už půl hodiny před jeho otevřením. Podle Zrůsta by místo bylo případně schopno odbavit i větší množství zájemců.

Nejbližší další testovací místa jsou ve Svitavách a Litomyšli, obě přibližně 20 kilometrů daleko. Zájem měli především starší lidé. "Od rána přišlo asi 30 důchodců, kteří nám děkovali, byli hrozně rádi za tu možnost, protože sami si nemůžou dojet do akreditovaných center na test," popisuje Zrůst. Podle jeho slov je pro některé náročná i registrace na testy na internetu.

Projekt ale není schopen ulevit testovacím centrům s náporem, který zažívají kvůli nově zavedenému testování ve firmách. "My bychom strašně rádi pomohli, ale tím, že nejsme akreditovaní, tak nemůžeme vydávat žádné potvrzení o výsledcích testů. Naše testy jsou pro každého orientační. Mohl by pak být problém s tím, aby zaměstnavatelé tyto testy uznávali, když nemají potvrzení," vysvětluje Zrůst.

"Já bych rád dosáhl toho, a myslím si, že by tomu nemuselo být jenom tady u nás, ale v celé republice, aby se do toho zapojily samosprávy. Bylo by skvělé, kdyby si člověk mohl udělat test kdekoliv, kde je třeba obecní úřad," dodává Zrůst. Připomíná i možnost nákupu testu v lékárně, jejich zaplacení ze strany města by ale podle něj vzbudila větší ochotu lidí se nechat otestovat.

"Určitě není problém, abychom tady testy i prodávali, ale myslím si, že když stát vyzývá k tomu, aby se co nejvíce očkovalo a co nejvíce testovalo, tak by k tomu měl dát lidem také podmínky," dodává. V Poličce poskytnul prostředky na nákup testů místní podnikatel Jan Smejkal, do budoucna jedná Zrůst o financování s městem.