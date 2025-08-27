Domácí

Hlavní líčení v kauze Čapí hnízdo do voleb nezačne, řekl soudce Šott

před 3 hodinami
Soud nestihne do říjnových sněmovních voleb nařídit hlavní líčení v kauze Čapí hnízdo, nový rozsudek tak do voleb nepadne. Webu iROZHLAS.cz to řekl soudce Jan Šott, který má případ na starosti. V kauze možného dotačního podvodu je obžalovaný předseda hnutí ANO Andrej Babiš a jeho poradkyně a europoslankyně za ANO Jana Nagyová. Oba vinu už dříve odmítli.
Andrej Babiš.
Andrej Babiš. | Foto: Reuters

"Vzhledem k potřebě poskytnout dostatečný časový prostor k vyjádření a případným důkazním návrhům stranám řízení, což je nezbytné jak pro přípravu hlavního líčení, jež bude ve věci třeba nařídit, tak pro zachování a respektování práva obžalovaných na obhajobu, i s ohledem na časové možnosti senátu lze již nyní potvrdit, že hlavní líčení v této věci nebude nařizováno před termínem 3. října 2025," sdělil serveru předseda senátu pražského městského soudu Šott.

Soudce doplnil, že už prostudoval usnesení, kterým odvolací vrchní soud v červnu zrušil zprošťující verdikt nad Babišem i Nagyovou. Nyní bude možné doplňovat důkazy.

Prezident Petr Pavel v rozhovoru pro Deník.cz řekl, že případ podle něj hodně hovoří o stavu české justice.

"Pokud nejsme schopni dovést případ ke konci, ať už jakémukoli, v období kratším než několik jednotek let, pak samozřejmě se z toho potom stává už z větší části fraška, kterou zneužívají všechny strany," míní. Uvítal by, kdyby případ byl brzy uzavřen. "Aby nebyl neustále potravou pro různé diskuse, které jenom vytvářejí negativní emoce," dodal.

Šott Babiše i Nagyovou už dvakrát zprostil viny. Vrchní soud ale v červnu osvobozující verdikt zrušil a rozhodl, že Babiš i Nagyová naplnili svým jednáním skutkovou podstatu zločinů dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU. Svým právním názorem pražský městský soud zavázal.

Státní zástupce v kauze Čapí hnízdo tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle žalobce to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala.

Babiš vinu dlouhodobě odmítá a je přesvědčen, že jde o politický proces. Rozhodnutí vrchního soudu označil za naprosto absurdní, scestné a účelové.

Sněmovní volby se uskuteční 3. a 4. října. Hnutí ANO je podle předvolebních průzkumů výrazným favoritem voleb, Babiš tak téměř jistě v nově složené Sněmovně zasedne a soud bude muset žádat dolní komoru už počtvrté o jeho vydání k trestnímu stíhání.

 
