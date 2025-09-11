Domácí

"Podívejte se, co podepsal Metnar," zuřila Černochová. Ostře zajela i do Babiše

Radek Bartoníček Radek Bartoníček
před 1 hodinou
Když ministryně obrany Jana Černochová (ODS) přišla v tomto týdnu mezi novináře, přinesla si s sebou i velké "plachty" s celou řadou armádních zakázek. Prý na obranu před politiky hnutí ANO, kteří ji opakovaně kritizují za hospodaření na ministerstvu. Předseda ANO Andrej Babiš tvrdí, že některé zakázky jsou předražené, to ale politička striktně odmítá.
Aktuálně.cz zachytilo emoce Jany Černochové, když mluvila o zakázkách za éry ANO a poté reagovala na dotaz, jak viděla své působení na ministerstvu. | Video: Radek Bartoníček

"Chtěla bych vám ukázat, co všechno podepsal můj předchůdce pan Metnar," zvedla se ze židle ministryně obrany Jana Černochová, vyzbrojená proti kritice politiků z hnutí ANO, kteří tvrdí, že některé zakázky jejího resortu jsou neprůhledné a předražené.

V ruce třímala tři archy papíru tak velké, že požádala ministra zahraničí Jana Lipavského a lidoveckého poslance Jana Bartoška, aby jí s držením pomohli. A začala s "auditem" zakázek svého předchůdce ve funkci Lubomíra Metnara (ANO).

Ty poté doplnila také přehledem zakázek. "To žluté jsou přímá zadání bez výběrového řízení," ukazovala novinářům seznam, na němž byla zažlucená drtivá většina položek.

"Pan Metnar například uzavřel smlouvu na protiraketový komplet SHORAD za necelých 14 miliard korun, přímou smlouvu na 8,6 miliardy se společností Nexter, stejně jako smlouvu na kompletní protiletadlový komplet za 7,5 miliardy korun," jmenovala některé položky.

Předseda ANO Andrej Babiš i další politici v poslední době nejvíce kritizovali armádní nákup polní kuchyně Kalich od firmy 4 Army za 65 milionů korun. Babiš o této zakázce dokonce mluví na řadě předvolebních mítinků s tím, že je taková cena přemrštěná.

Související

Pár týdnů do voleb, Černochová utrácí desítky miliard. Ale na to hlavní zapomíná

Leopard 2A8

Podle Černochové ale resort nabídku s lepší cenou nedostal. "Bylo na ni výběrové řízení, to nejvyšší výběrové řízení, které je možné vypsat dokonce ve věstníku EU. Pokud si někdo troufne tvrdit, že ceny měly být jiné, tak proč se, proboha, nepřihlásil do výběrového řízení?" pokračovala Černochová. Do tendru se přihlásily čtyři firmy a resort vybral tu nejlevnější, vysvětlila.

Zároveň dodala, že ministerstvo bude chtít po firmě sankce za prodlení v dodávce v hodnotě přes 35 milionů korun. Díky této pokutě tak bude kuchyně o 60 procent levnější. Resort o tom již informoval i na svém webu. Ministerstvo v srpnu stanovilo jako nejzazší termín pro dodání kuchyně 19. září. Pokud by firma kuchyni v určené době nedodala, plánoval úřad odstoupit od smlouvy. 

A jak hodnotí své čtyři roky na postu ministryně obrany, které se nesly mimo jiné ve stínu sporu s šéfem generálního štábu Karlem Řehkou? "Není každý den zalitý sluncem a vzájemnými úsměvy. To vidíme i v jiných sférách života, nejen na ministerstvu obrany," reagovala Černochová. Podle ní ale výsledky její práce, stejně jako Řehkovy a dalších ukazují, že se byli schopni na podstatných věcech shodnout. "Není toho málo, co jsme dokázali," prohlásila a ukázala čerstvou brožurku s největšími zakázkami za jejího ministrování. 

Strašně nebezpečná rétorika, útočila na Babiše

Neshody mezi Černochovou a hnutím ANO se týkají také české muniční iniciativy, v rámci níž Česko společně s dalšími zeměmi nakupuje a posílá munici Ukrajině na obranu před ruskými útoky. Letos zatím napadená země dostala díky této sbírce 1,1 milionu kusů velkorážní munice, loni to bylo 1,5 milionu nábojů.

Andrej Babiš už ale oznámil, že pokud by se stal po volbách premiérem, tuto iniciativu by okamžitě zastavil. "Samozřejmě," odpověděl s tím, že iniciativa podle něj je "předražená" a "plesnivá". "Proč bychom pokračovali? My potřebujeme peníze pro naše lidi," odvětil Babiš a dodal, že by ji mohlo převzít NATO.

Související

"Neskutečný význam" české muniční iniciativy. Češka z Donbasu popsala dopad na frontě

Hlasy z fronty - Radouch
19:41

"Takovou rétoriku považuji za velmi nebezpečnou," hodnotí Černochová a opřela se kromě Babiše i do místopředsedy ANO Karla Havlíčka a exministra Metnara. Všichni tři prý totiž prohlašují, že je muniční iniciativa netransparentní. Naopak generální tajemník NATO Mark Rutte při nedávné návštěvě Česka iniciativu velmi ocenil. "Naši zahraniční partneři pokaždé děkují České republice za muniční iniciativu a za pomoc, kterou poskytujeme jiným zemím," zdůraznila Černochová.

Hájí také její transparentnost a hospodárnost s tím, že země, které jsou do iniciativy zapojeny, všechno kontrolují. "Smlouvy na dodávky munice se uzavírají mezi státy, není prostor pro žádnou netransparentnost. Neříkejte mi, že by Dánsko nebo Německo uzavíraly smlouvu na něco, co má znaky netransparentnosti. To by tyto země nikdy neudělaly," prohlásila.

Přidal se k ní i ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.), podle něhož dodávky zbraní napomáhají šíření výborného jména Česka ve světě. "Přináší nám to neuvěřitelnou prestiž v zahraničí a navíc řešíme reálný problém na ukrajinské frontě. Takže pokud by české dodávky měly vypadnout, komu tím prospějeme? Putinovi!" tvrdil důrazně Lipavský.

VIDEO: Černochová s Lipavským hájili proti Babišovi dodávky munice Ukrajině (9. září 2025)

Aktuálně.cz zachytilo ministra zahraničí Jana Lipavského a ministryni obrany Janu Černochovou, kteří kritizovali Andreje Babiše za nepomoc Ukrajině. | Video: Radek Bartoníček
 
Mohlo by vás zajímat

Zaorálek naskočil na ruskou propagandu. Oháněl se výzkumem, který nepochopil

Zaorálek naskočil na ruskou propagandu. Oháněl se výzkumem, který nepochopil

Záhady formulového fantoma z D4. Megavila, která dráždí, i přerod v "krále bagrů"

Záhady formulového fantoma z D4. Megavila, která dráždí, i přerod v "krále bagrů"

Mažte se "opalovákem". Každé ráno a 365 dní v roce, radí vystudovaný biochemik

Mažte se "opalovákem". Každé ráno a 365 dní v roce, radí vystudovaný biochemik
29:51

Neměňte projekt náplavek, žádá Prahu 250 architektů i politická opozice

Neměňte projekt náplavek, žádá Prahu 250 architektů i politická opozice
domácí Aktuálně.cz Obsah Jana Černochová Jan Lipavský politika Volby do sněmovny 2025 Rozcestník IG

Právě se děje

před 11 minutami
Němečtí politici kritizují zrušení koncertu kvůli izraelskému dirigentovi

Němečtí politici kritizují zrušení koncertu kvůli izraelskému dirigentovi

V Izraeli podle organizátorů hudební akce vládne genocidní režim. Bavorský ministr kultury Markus Blume rozhodnutí označil za skandál.
před 24 minutami

Šokující elektrický Renault. Stojí šestkrát víc než R5, objednávky už má i z Česka

Šokující elektrický Renault. Stojí šestkrát víc než R5, objednávky už má i z Česka
Prohlédnout si 32 fotografií
Jedná se o poctu původnímu Renaultu 5 Turbo z roku 1980, na nějž odkazuje design a nakonec i počet vyrobených kusů.
Zhruba polovina všech aut už je vyprodaná a dva kusy určitě zamíří do Česka.
před 43 minutami
Co se to děje s teenagery? Nový seriál Filter poukazuje na problémy náctiletých

Co se to děje s teenagery? Nový seriál Filter poukazuje na problémy náctiletých

Patnáctiletý Matty, který je gay, se v něm chystá na přijímací zkoušky na střední školu a řeší komplikace prvního vztahu i život na sociálních sítích.
před 48 minutami
Bohemian Rhapsody v ulicích Paříže. Neuvěřitelné video dojalo celý svět

Bohemian Rhapsody v ulicích Paříže. Neuvěřitelné video dojalo celý svět

Z oken zněl zpěv, ulice se zastavila. Dojemný flash mob k padesáti letům Bohemian Rhapsody obletěl svět během jediné noci.
před 59 minutami
Největší bitva celého Davis Cupu, tvrdí expert. Američané mají z Čechů respekt

Největší bitva celého Davis Cupu, tvrdí expert. Američané mají z Čechů respekt

Na Floridě se chystá tenisový šlágr v boji o finálovou osmičku Davis Cupu.
Aktualizováno před 1 hodinou
KVÍZ: Řehoř Samsa i strýc Pepin. Dokážete spojit literární postavy s jejich knihami?
Infografika

KVÍZ: Řehoř Samsa i strýc Pepin. Dokážete spojit literární postavy s jejich knihami?

Otestujte si, jak dobře znáte české i zahraniční literární figury a pomozte jim najít cestu do knihy, z nichž pochází.
před 1 hodinou

Dětský pláč a dril na hraně týrání. Trénink malých gymnastů probíhá za podpory rodičů

Dětský pláč a dril na hraně týrání. Trénink malých gymnastů probíhá za podpory rodičů
Prohlédnout si 18 fotografií
Oficiální čínské zdroje mluví o důrazu na "duševní pohodu malých sportovců" a o potřebě "modernizovat metody výuky".
Čínští rodiče často tyto praktiky podporují: věří, že jejich dítě může díky sportu získat lepší životní šance, výhody v systému nebo dokonce slávu.
Další zprávy