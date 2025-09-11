"Podívejte se, co podepsal Metnar," zuřila Černochová. Ostře zajela i do Babiše

"Chtěla bych vám ukázat, co všechno podepsal můj předchůdce pan Metnar," zvedla se ze židle ministryně obrany Jana Černochová, vyzbrojená proti kritice politiků z hnutí ANO, kteří tvrdí, že některé zakázky jejího resortu jsou neprůhledné a předražené.
V ruce třímala tři archy papíru tak velké, že požádala ministra zahraničí Jana Lipavského a lidoveckého poslance Jana Bartoška, aby jí s držením pomohli. A začala s "auditem" zakázek svého předchůdce ve funkci Lubomíra Metnara (ANO).
Ty poté doplnila také přehledem zakázek. "To žluté jsou přímá zadání bez výběrového řízení," ukazovala novinářům seznam, na němž byla zažlucená drtivá většina položek.
"Pan Metnar například uzavřel smlouvu na protiraketový komplet SHORAD za necelých 14 miliard korun, přímou smlouvu na 8,6 miliardy se společností Nexter, stejně jako smlouvu na kompletní protiletadlový komplet za 7,5 miliardy korun," jmenovala některé položky.
Předseda ANO Andrej Babiš i další politici v poslední době nejvíce kritizovali armádní nákup polní kuchyně Kalich od firmy 4 Army za 65 milionů korun. Babiš o této zakázce dokonce mluví na řadě předvolebních mítinků s tím, že je taková cena přemrštěná.
Podle Černochové ale resort nabídku s lepší cenou nedostal. "Bylo na ni výběrové řízení, to nejvyšší výběrové řízení, které je možné vypsat dokonce ve věstníku EU. Pokud si někdo troufne tvrdit, že ceny měly být jiné, tak proč se, proboha, nepřihlásil do výběrového řízení?" pokračovala Černochová. Do tendru se přihlásily čtyři firmy a resort vybral tu nejlevnější, vysvětlila.
Zároveň dodala, že ministerstvo bude chtít po firmě sankce za prodlení v dodávce v hodnotě přes 35 milionů korun. Díky této pokutě tak bude kuchyně o 60 procent levnější. Resort o tom již informoval i na svém webu. Ministerstvo v srpnu stanovilo jako nejzazší termín pro dodání kuchyně 19. září. Pokud by firma kuchyni v určené době nedodala, plánoval úřad odstoupit od smlouvy.
A jak hodnotí své čtyři roky na postu ministryně obrany, které se nesly mimo jiné ve stínu sporu s šéfem generálního štábu Karlem Řehkou? "Není každý den zalitý sluncem a vzájemnými úsměvy. To vidíme i v jiných sférách života, nejen na ministerstvu obrany," reagovala Černochová. Podle ní ale výsledky její práce, stejně jako Řehkovy a dalších ukazují, že se byli schopni na podstatných věcech shodnout. "Není toho málo, co jsme dokázali," prohlásila a ukázala čerstvou brožurku s největšími zakázkami za jejího ministrování.
Strašně nebezpečná rétorika, útočila na Babiše
Neshody mezi Černochovou a hnutím ANO se týkají také české muniční iniciativy, v rámci níž Česko společně s dalšími zeměmi nakupuje a posílá munici Ukrajině na obranu před ruskými útoky. Letos zatím napadená země dostala díky této sbírce 1,1 milionu kusů velkorážní munice, loni to bylo 1,5 milionu nábojů.
Andrej Babiš už ale oznámil, že pokud by se stal po volbách premiérem, tuto iniciativu by okamžitě zastavil. "Samozřejmě," odpověděl s tím, že iniciativa podle něj je "předražená" a "plesnivá". "Proč bychom pokračovali? My potřebujeme peníze pro naše lidi," odvětil Babiš a dodal, že by ji mohlo převzít NATO.
"Takovou rétoriku považuji za velmi nebezpečnou," hodnotí Černochová a opřela se kromě Babiše i do místopředsedy ANO Karla Havlíčka a exministra Metnara. Všichni tři prý totiž prohlašují, že je muniční iniciativa netransparentní. Naopak generální tajemník NATO Mark Rutte při nedávné návštěvě Česka iniciativu velmi ocenil. "Naši zahraniční partneři pokaždé děkují České republice za muniční iniciativu a za pomoc, kterou poskytujeme jiným zemím," zdůraznila Černochová.
Hájí také její transparentnost a hospodárnost s tím, že země, které jsou do iniciativy zapojeny, všechno kontrolují. "Smlouvy na dodávky munice se uzavírají mezi státy, není prostor pro žádnou netransparentnost. Neříkejte mi, že by Dánsko nebo Německo uzavíraly smlouvu na něco, co má znaky netransparentnosti. To by tyto země nikdy neudělaly," prohlásila.
Přidal se k ní i ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.), podle něhož dodávky zbraní napomáhají šíření výborného jména Česka ve světě. "Přináší nám to neuvěřitelnou prestiž v zahraničí a navíc řešíme reálný problém na ukrajinské frontě. Takže pokud by české dodávky měly vypadnout, komu tím prospějeme? Putinovi!" tvrdil důrazně Lipavský.
VIDEO: Černochová s Lipavským hájili proti Babišovi dodávky munice Ukrajině (9. září 2025)