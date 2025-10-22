Klášter za Prahou abatyše převedla na ruské podnikatele. Nově čelí obžalobě

Informoval o tom server iROZHLAS.cz. Způsobená škoda dosáhla nejméně deset milionů korun, obžalované hrozí až 12 let vězení.
"Dnešního dne byla podána obžaloba ke Krajskému soudu v Praze na jednu fyzickou osobu pro spáchání zločinu zpronevěry," sdělil serveru v úterý Martin Erazím, vedoucí dozorového Krajského státního zastupitelství v Praze.
Hanhur byla abatyší v letech 2007 až 2023. V září 2022 podle policie bezplatně převedla Pravoslavný monastýr svatého Václava a svaté Ludmily v Loděnicích na Český svaz výrobců a obchodních firem pro komerční spolupráci s Ruskou federací, a to bez souhlasu církevních představitelů. Případem se policisté začali zabývat na základě trestního oznámení, které podalo vedení pravoslavné církve.
Policie bývalou abatyši obvinila loni. Kriminalisté podle Odkryto.cz současně monastýr a přilehlé majetky zajistili, protože se může jednat o výnos z trestné činnosti. Od té doby s nimi nikdo nemůže nakládat. K podání obžaloby se Hanhur odmítla vyjádřit.
Pravoslavná církev se do trestního řízení nepřihlásila jako poškozená. O areál usiluje jinou cestou. "Vedeme samostatný spor o určení vlastníka. Trestní soud může konstatovat, že někdo spáchal něco nezákonného, ale to se nevztahuje na majetek, o jehož navrácení se snažíme," uvedl mluvčí pražské eparchie Tomáš Jarolím.