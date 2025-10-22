Domácí

Klášter za Prahou abatyše převedla na ruské podnikatele. Nově čelí obžalobě


před 35 minutami
Krajské státní zastupitelství v Praze obžalovalo někdejší představenou pravoslavného kláštera v Loděnicích na Berounsku Taťánu Hanhur ze zpronevěry. Žena je podezřelá z toho, že neoprávněně převedla areál monastýru na sdružení ruských podnikatelů, kterému klášter v minulosti patřil.
Pravoslavný monastýr sv. Václava a sv. Ludmily v Loděnicích u Berouna je v centru sporu mezi českými pravoslavnými.
Pravoslavný monastýr sv. Václava a sv. Ludmily v Loděnicích u Berouna je v centru sporu mezi českými pravoslavnými. | Foto: Autor: Horakvlado – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Informoval o tom server iROZHLAS.cz. Způsobená škoda dosáhla nejméně deset milionů korun, obžalované hrozí až 12 let vězení.

"Dnešního dne byla podána obžaloba ke Krajskému soudu v Praze na jednu fyzickou osobu pro spáchání zločinu zpronevěry," sdělil serveru v úterý Martin Erazím, vedoucí dozorového Krajského státního zastupitelství v Praze.

Hanhur byla abatyší v letech 2007 až 2023. V září 2022 podle policie bezplatně převedla Pravoslavný monastýr svatého Václava a svaté Ludmily v Loděnicích na Český svaz výrobců a obchodních firem pro komerční spolupráci s Ruskou federací, a to bez souhlasu církevních představitelů. Případem se policisté začali zabývat na základě trestního oznámení, které podalo vedení pravoslavné církve.

Policie bývalou abatyši obvinila loni. Kriminalisté podle Odkryto.cz současně monastýr a přilehlé majetky zajistili, protože se může jednat o výnos z trestné činnosti. Od té doby s nimi nikdo nemůže nakládat. K podání obžaloby se Hanhur odmítla vyjádřit.

Pravoslavná církev se do trestního řízení nepřihlásila jako poškozená. O areál usiluje jinou cestou. "Vedeme samostatný spor o určení vlastníka. Trestní soud může konstatovat, že někdo spáchal něco nezákonného, ale to se nevztahuje na majetek, o jehož navrácení se snažíme," uvedl mluvčí pražské eparchie Tomáš Jarolím.

 
