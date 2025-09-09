Domácí

Kde jsou vakcíny? Neřekneme, tají stát. Epidemie žloutenky mezitím sílí

Veronika Rodriguez
před 34 minutami
Dětských vakcín proti žloutence typu A je všude dost, tvrdí ministerstvo zdravotnictví. Když se ale redakce Aktuálně.cz začala doptávat na konkrétní data, narazila. Počty dětských vakcín a jejich regionální rozmístění úředníci tají. Státní ústav pro kontrolu léčiv dokonce tvrdí, že není oprávněn tyto informace zveřejňovat. Podle lékárníků a epidemiologů je ale takové "mlžení" nepřijatelné.
„Veřejnost má právo vědět, kde je kolik vakcín a kde lze dítě proti žloutence naočkovat," říká šéf Grémia majitelů lékáren Marek Hampel.
"Veřejnost má právo vědět, kde je kolik vakcín a kde lze dítě proti žloutence naočkovat," říká šéf Grémia majitelů lékáren Marek Hampel.

Už čtyři týdny běhá od lékárny k lékárně. Chce totiž naočkovat své dcery. "Máme tady největší epidemii žloutenky za posledních několik let, tak jsme se rozhodli vyslyšet varování hygieniků. Chtěli jsme našim holčičkám zajistit vakcínu proti žloutence typu A," popsal Aleš V. z pražského Karlína.

Prozatím ale nikde nepochodil. "Vakcínu neměli ani v okolních lékárnách, ani v nemocnici na Bulovce," říká. Když se dostal na čekací listinu ve zdravotním ústavu v Karlíně, termín nakonec zrušili. "Měli jsme jít minulý týden, ale přeobjednali nás. Vysvětlili to tím, že vakcíny došly," popisuje. Tuto informaci Aktuálně.cz potvrdila i lékařka zmíněného centra Olga Jandurová.

Redakce se proto obrátila na ministerstvo zdravotnictví s prosbou o data. Zajímalo nás, kam se mají neúspěšní rodiče obracet - tedy ve kterých okresech je dětská očkovací látka k dispozici a v jakém množství.

Stejné dotazy redakce poslala i Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, který má na trh s medikamenty a vakcínami dohlížet. "Nejsou hlášeny žádné oficiální podněty na jejich nedostupnost od distributorů ani lékárníků. Výpadek jedné vakcíny neznamená nedostupnost jiných," uvedl ústav na síti X.

Kde? Neřekneme!

Jenomže místo podrobné statistiky přišla překvapivá odpověď. Mluvčí lékového ústavu Jitka Zinke uvedla, že ústav požadovaná data zveřejnit nemůže. Poslala jen celkové číslo očkovacích látek, které distributoři do Česka přivezli. Za srpen letošního roku sem podle ní doputovalo 24 996 vakcín, což je meziročně o 86 procent víc.

Toto číslo ale zahrnuje všechny typy vakcín. Rozdělení na dětské a "dospělácké" látky už Zinke neposkytla. Kolik je tady vakcín pro děti, odmítla napsat i po opakované žádosti. Vydat nechtěla ani přehled o tom, kde jsou tyto vakcíny v současnosti k dostání.

"Toto jsou jediné údaje, které je ústav oprávněn zveřejňovat," uzavřela Zinke a odkázala redakci na tiskovou zprávu Státního zdravotního ústavu z dubna tohoto roku, kde resort nabádá k bedlivému dodržování základních hygienických návyků. Ve zprávě se rovněž píše, že právě děti jsou jednou z nejrizikovějších skupin, kterou je třeba proti infekční žloutence chránit.

Data neposkytl ani Matyáš Fošum, který vede na ministerstvu zdravotnictví odbor ochrany veřejného zdraví.

Skandál, reagují lékárníci

Podle odborníků je ale takové "mlžení" nepřípustné. "Považuju to za skandál. Veřejnost má právo vědět, kde je kolik vakcín a kde mohou rodiče naočkovat svoje dítě. Zvlášť pokud tady máme opravdu vážnou epidemiologickou situaci," vyjádřil se například šéf Grémia majitelů lékáren Marek Hampel.

Data o rozmístění vakcín podle něj lékový ústav má - pravidelně je sbírá od lékárníků i od distributorů. "Všichni to musíme ústavu povinně hlásit," upozorňuje Hampel.

Informace o rozmístění vakcín navíc podle něj nepodléhá žádnému režimu utajení. "Ba naopak. V rámci posílení prevence by měl stát lidi nasměrovat na příslušná místa, kde lze očkovací látku získat," dodává Hampel, který dvakrát Aktuálně.cz během posledních tří týdnů potvrzoval nedostupnost jakýchkoliv dětských vakcín proti žloutence typu A na trhu. "Ani jednu z dětských vakcín nemají distributoři na skladě. Nejde to sehnat," uvedl přímo.

Zveřejňovat data stát musí

Podobně se vyjádřil i farmaceut Josef Suchopár. "Sám jsem před lety vepsal jako náměstek ministra zdravotnictví do zákona, že musí lékový ústav data o spotřebě zveřejňovat. Je to v obrovském veřejném zájmu. Zvlášť za situace, kdy to epidemiologicky nevypadá dobře," uvedl. Stát by podle něj měl lidi k vakcínám ve vlastním zájmu navigovat.

Podle epidemiologa a místopředsedy České vakcinologické společnosti Romana Prymuly je to důležité zvlášť teď, kdy v Česku sílí největší epidemie žloutenky typu A za posledních patnáct let.

"Máme i deset úmrtí, což už tady taky dlouho nebylo," pokračuje Prymula. Stát měl proto podle něj vakcíny dávno zajistit a postarat se i o jejich dostupnost. "Očekával bych, že zasáhne mnohem dřív," kritizuje neutěšenou situaci.

Jenomže místo toho je s látkami problém. "Vakcína od jednoho výrobce úplně vypadla z trhu a její dodávky se mají oficiálně obnovit až koncem roku. Další je u nás jen v omezeném množství. Z terénu dostávám zprávy, že někde ještě několik kusů mají, rozhodně to ale nestačí," řekl Prymula. Centra si tak podle něj zájemce vzájemně přeposílají.

Čísla nakažených mezitím dál rostou. Jen za prvních osm měsíců tohoto roku dostalo žloutenku typu A podle zdravotního ústavu celkem 1348 lidí. To je více než osminásobek oproti běžným letům.

Dětské kolektivy v ohrožení

Hepatitida se podle Prymuly v prvních týdnech držela hlavně mezi obyvateli z rizikových skupin - tedy bezdomovci, narkomany a lidmi se špatnými hygienickými návyky.

"Postupně se ale dostává i do dětských kolektivů," připomíná. Se začátkem školního roku se podle něj začne choroba šířit ještě rychleji. Žloutenku lze navíc podle Prymuly chytit i na místech, kde by to lidé nečekali - například v tramvaji, vlaku nebo obchodě.

"Virus hepatitidy je totiž velmi odolný a dokáže na površích madel a dalších předmětů setrvávat dlouho. Mohou to být hodiny i týdny - podle toho, jak je osvícen," říká Prymula.

Takový přenos je podle něj dokonce pravděpodobnější než při přímém kontaktu s nemocným. Lidé by proto měli být obezřetní a bedlivě dodržovat hygienické zásady. "Hlavně dětem je třeba vysvětlit, aby si pečlivě myly ruce," nabádá Prymula.

Před epidemií hepatitidy typu A varuje i Evropské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC). Choroba se podle něj rozmohla nejenom v Česku, ale i na Slovensku, v Rakousku a v Maďarsku. "Pokud se tedy chystáte do některé z těchto zemí, zvažte očkování," uvedli odborníci z centra už v půlce června na svém webu.

Orgánům ochrany veřejného zdraví zase centrum doporučuje, aby se zaměřily na testování lidí z rizikových skupin a zajistily jim očkování. "Měly by jim taky zpřístupnit hygienické potřeby, jako je voda a mýdlo. A to hlavně v místech, kde jsou veřejné toalety či potravinové banky," doporučuje ECDC.

 
