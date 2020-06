Kandidátku do krajských voleb bude jihomoravské ANO řešit ve čtvrtek. Už bez Vokřála

Předsednictvo hnutí ANO bude ve čtvrtek odpoledne jednat o kandidátce pro krajské volby v Jihomoravském kraji. Řekl to první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek. Lídr jihomoravské kandidátky, bývalý brněnský primátor a místopředseda ANO Petr Vokřál v pondělí oznámil, že odchází z hnutí a nebude pokračovat v politické kariéře.

"Pan předseda (ANO Andrej Babiš) svolal předsednictvo na tento čtvrtek 16:30, kde se o tom budeme bavit, jak tu situaci budeme řešit," řekl Faltýnek. Zároveň ale upozornil, že výbor ANO zatím žádnou krajskou kandidátku neschválil, jak vyžadují stanovy hnutí. Proto je možné do podoby kandidátních listin bez komplikací zasahovat. Termín zasedání výboru pro schválení kandidátek podle Faltýnka zatím stanoven nebyl.

Faltýnek v úterý také řekl, že pro něj byl Vokřálův odchod z ANO ranou z čistého nebe. Doufá, že jediným důvodem pro jeho odchod nebyla skutečnost, že se bývalému brněnskému primátorovi nepodařilo ve vedení ANO prosadit zrušení tří místních organizací hnutí v Brně.

Také pro místopředsedu ANO a ministra životního prostředí Richarda Brabce byl Vokřálův odchod šokující. Lidsky je mu to líto, Vokřála považuje za schopného člověka, řekl dnes v Senátu. "My nemusíme teď volit nového místopředsedu, to není nezbytně nutné. Daleko důležitější je zklidnit situaci v Brně," řekl. O situaci v Brně s Vokřálem hovořil minulý týden, tehdy odchod neavizoval, uvedl Brabec.

Vokřál kritizuje napojení na podsvětí

Na Vokřálův odchod z hnutí ANO upozornilo v pondělí Aktuálně.cz. Vokřál uvedl, že už nechce spojovat své jméno s lidmi, kteří ANO využívají pro vlastní prospěch. "Během víkendu jsem se definitivně rozhodl, že moje cesta v hnutí je dále neudržitelná. Z více důvodů. Dlouhodobě jsem se snažil prosazovat liberální pojetí hnutí, tak, jak jsem do něj vstupoval v roce 2014. ANO se ale vydalo spíše směrem politikaření v klasické partaji, kde jedinou starostí je vyhrát volby. Toto je pro mě málo," řekl Aktuálně.cz.

Vokřál v uplynulých týdnech navrhoval zrušení tří brněnských buněk ANO - v Židenicích, Starém Lískovci a v Černovicích. Důvodem bylo mimo jiné napojení na lidi, kteří figurovali v kauze podezření z korupce kolem veřejných zakázek v městské části Brno-střed spojených s Jiřím Švachulou.

Předsednictvo hnutí ANO ale v květnu zrušilo své březnové rozhodnutí o rozpuštění tří těchto brněnských organizací. Manažer hnutí a poslanec Jan Richter tehdy uvedl, že to bylo kvůli procesní chybě, v očistném procesu v jihomoravské organizaci chce ale podle něj hnutí pokračovat.

"Organizace byly z mého pohledu jednoznačně napojeny na různé lidi, řekl bych až z podsvětí. Neumím se srovnat s tím, že se velrybaří lidi, účelově se mění bydliště jen proto, aby někdo někde mohl být členem či na kandidátce. Nepřesvědčilo mě to o tom, že by se chtělo, aby se tyto věci řešily. Čekal jsem, že se s tím hnutí bude snažit vypořádat. Mám svoje hodnoty. S takovými lidmi v jednom hnutí být nechci. Pokud ANO chce fungovat jako standardní strana se závody ve vymáhání vlivu a nabírání členů, tak beze mě," řekl Vokřál pro Aktuálně.cz.

Končící místopředseda ANO byl přitom sám jedním z více než sedmdesátky lidí, které nechal první místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek před komunálními volbami v roce 2014 přijmout v Praze "velrybářskou metodou" v rozporu se stranickými zvyklostmi. Jednalo se o skupinu osob, v níž byl krom Vokřála třeba právě i nyní obžalovaný Švachula.