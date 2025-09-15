Domácí

"Jel podezřele." Šofér autobusu se desítkami studenty nadýchal, volali náhradníka

ČTK ČTK
před 34 minutami
Víc než jedno promile alkoholu nadýchal v pondělí dopoledne sedmapadesátiletý řidič autobusu, který převážel z Brna do Jeseníků pět desítek studentů na adaptační kurz.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Jakub Plíhal

"Policisté jej zastavili nedaleko centra Olomouce, řidič jim byl podezřelý svou jízdou," řekla mluvčí policie Ivana Skoupilová. V autobuse cestovalo podle policistů 47 studentů spolu s učiteli. V Olomouci museli vyčkat na náhradního řidiče, který je poté odvezl do cíle.

Řidiče autobusu zastavili před 10:00 ve Wolkerově ulici policisté ze Speciálního oddělení dohledu Morava, což je útvar spadající pod Policejní prezidium.

"Řidiče autobusu se rozhodli zastavit a zkontrolovat, jelikož se jim nezdál způsob jeho jízdy. Sedmapadesátiletý řidič se na výzvu podrobil dechové zkoušce, při které nadýchal 1,16 promile. Policisté řidiči zakázali další jízdu a převezli jej k odběru biologického materiálu," uvedla mluvčí policie.

Podle informací ČTK v autobuse cestovali studenti prvního ročníku brněnské střední školy, kteří jeli na chatu na Rýmařovsko na třídenní adaptační pobyt.

 
