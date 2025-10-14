Zahraničí

Volební úspěch brášků Okamurů? Sugoi! reagují Japonci. Doufají, že jsou na sebe hodní

Viet Tran Viet Tran
před 2 hodinami
Tomio, Hayato a Osamu. Trojice bratrů Okamurových dělá své rodné hroudě radost, a třebaže Japonce nemusí pranic zajímat politické dění v České republice, úspěch dvojice poslaneckých sourozenců kupodivu zaregistrovalo pár místních z drobného horského města Muikamači. Právě odtud pochází celá Okamurova rodina. „Doufám, že jsou na sebe hodní,“ pověděla reportérovi Aktuálně.cz jedna z místních.
Šéf hnutí SPD Tomio Okamura (nalevo) a poslanec za KDU-ČSL Hayato Okamura
Šéf hnutí SPD Tomio Okamura (nalevo) a poslanec za KDU-ČSL Hayato Okamura | Foto: Aktuálně.cz

V rodném regionu Okamurů - malé horské oblasti v prefektuře Niigata - panuje většinou naprostý, skoro až zenový klid. To, že se v Česku před pár dny odehrály poměrně dramatické sněmovní volby, nemusí ostatně Japonce vzdálené tisíce kilometrů od Evropy vůbec, ale vůbec zajímat.

Související

Konec Filipa Turka a iluzí o českém Trumpovi

Czech parliamentary election

Přesto se našli místní, kteří nejen že zaregistrovali český boj o poslanecká křesla, ale všimli si také úspěchu dvou staronových zákonodárců s japonskou krví. "Občas si vzpomeneme, že v Česku jsou politici japonského původu, a navíc ještě od nás z regionu," vypráví Seiko Kobajaši, rodačka z městečka Muikamači.

Že Tomio a Hayato obhájili svůj poslanecký mandát, zjistila od svých kamarádek, se kterými chodí na čaj. A ty to zase vědí od svých dalších známých. "Je z toho taková tichá pošta a samozřejmě i kuriozita, třebaže o české politice nevíme jinak zhola nic," přiznala Japonka v důchodovém věku.

"Ale je to moc hezké, jsou šikovní," dodala a pochválila i nejmladšího z bratrů Okamurových. Osamu sice do politiky tolik "nefušuje" - posledně kandidoval do Evropského parlamentu za Zelené -, někteří místní o něm ale vědí, že je úspěšným architektem.

Okamurovi, vlivná rodina podnikatelů

Důvodů, proč se o politických sourozencích mluví, je více. Tak především - Okamurovi jsou známou místní rodinou. Strýcové Tomia, Hayata a Osamua patří k úspěšným místním podnikatelům. Vlastní pole s prvotřídní rýží koši-hikari a provozují i firmu na svoz odpadu.

Související

"Dobrý den, pane Sterziku." Vidlák si řekl o peníze na uhlí a klavír, to neměl dělat

Stačilo, Kateřina Konečná, Daniel Sterzik, volby, poslanecká sněmovna, mítink, předvolební kampaň, komunismus, příznivci, Česká Třebová
1:40

Kdykoliv Tomio Okamura zmínil na veřejnosti, že v Japonsku brigádničil jako popelář, myslel právě práci u svých příbuzných v poklidné prefektuře, která se na severu dotýká Japonského moře. Sám to ostatně v minulosti potvrdil autorovi článku.

"Opravdu? Sugoi! To jsem netušila, že jste měli volby a že byli bratři takto úspěšní," sdělila Aktuálně.cz místní knihovnice a rovněž fanynka všeho českého, Jumi Kodžima. Termín "sugoi" by se dal přeložit jako "báječné" nebo "husté".

"Snad jsou bratři na sebe hodní"

Stejně tak Kodžimu překvapilo, že dvojice Okamurů stojí (a bude opět stát) v dolní komoře proti sobě. Myslela si totiž, že kandidují společně za stejnou stranu. "Doufám, že jsou na sebe hodní. Přece jen to jsou bratři, ne?" ujišťovala se u redaktora Aktuálně.cz.

Související

Označili ji za "justiční mafii". Za Motoristy ve volbách uspěla další sporná osobnost

Renata Vesecká

Jakmile zjistila, že slovní přestřelky u řečnického pultíku neprobíhají mezi sourozenci úplně nejrůžověji, snažila se na věc dívat nadále optimisticky. "To určitě dělají jen pro kamery a mimo ně jsou na sebe hodní," věří Kodžima, mimo jiné také velká milovnice českého Krtečka autora Zdeňka Milera.

Stojí za připomínku, že co se preferenčních hlasů týká, oba Okamurové ve sněmovních volbách výrazně vyčnívali. Tomio, šéf SPD kandidující ve Středočeském kraji, získal celkem 12 333 kroužků, zatímco Hayato (KDU-ČSL) z pražské kandidátky koalice Spolu dokonce 29 782.

 
Mohlo by vás zajímat

Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

Celostátní stávka stopla v Belgii dopravu na letištích, bruselská MHD stojí

Celostátní stávka stopla v Belgii dopravu na letištích, bruselská MHD stojí

Takhle to nejde, nebral si servítky šéf NATO. Průšvih s drony mohou vyřešit Švédové

Takhle to nejde, nebral si servítky šéf NATO. Průšvih s drony mohou vyřešit Švédové
0:57

Další Trumpův "deal". Thajsko a Kambodža na konci října uzavřou mír

Další Trumpův "deal". Thajsko a Kambodža na konci října uzavřou mír
zahraničí Aktuálně.cz Obsah domácí politika volby Volby do sněmovny 2025 Tomio Okamura Hayato Okamura Osamu Okamura Japonsko rýže Přehled zpráv

Právě se děje

Aktualizováno před 14 minutami
Video: Takhle proti sobě bojovaly dvě kamarádky. A další Češky řádily v Japonsku
2:20

Video: Takhle proti sobě bojovaly dvě kamarádky. A další Češky řádily v Japonsku

Karolína Muchová porazila v čínském Ning-po Markétu Vondroušovou. Marie Bouzková a Tereza Valentová postoupily do 2. kola na turnaji v Ósace.
před 22 minutami
Hrozba pro Česko. Experti varují před čínskými technologiemi v solárech

Hrozba pro Česko. Experti varují před čínskými technologiemi v solárech

U čínských dodavatelů vznikají podle úřadu rizika s ohledem na ochranu dat a v krajním případě i možnou vzdálenou manipulaci.
Aktualizováno před 23 minutami
Babiš vzkázal, co musí udělat Turek. Piráti mluví o vládě "Čapího a Orlího hnízda"

ŽIVĚ
Babiš vzkázal, co musí udělat Turek. Piráti mluví o vládě "Čapího a Orlího hnízda"

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že k personáliím se ANO, hnutí SPD a strana Motoristé sobě vrátí třeba za měsíc či měsíc a půl.
Aktualizováno před 24 minutami
Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

ŽIVĚ
Rusové na Ukrajině zaútočili na konvoj OSN. "Zcela nepřijatelné," reaguje organizace

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 27 minutami

MG, které překvapí úplně každého. Cyberster jezdí v mrtvé třídě, navíc za tu cenu

MG, které překvapí úplně každého. Cyberster jezdí v mrtvé třídě, navíc za tu cenu
Prohlédnout si 48 fotografií
MG Cyberster je pokračovatelem dlouhé tradice roadsterů dříve britské, dnes již čínské značky.
Ovšem na rozdíl od nich už nemá spalovací motor, ale o jeho pohon se starají elektromotory.
před 28 minutami
Začíná Festival Das Filmfest. Nabídne kandidáty na Oscara i nezávislé snímky

Začíná Festival Das Filmfest. Nabídne kandidáty na Oscara i nezávislé snímky

Promítat se bude např. drama Pohled do slunce, nejnavštěvovanější rakouský snímek loňského roku 80+ nebo dokument o Leni Riefenstahlové.
Josef Veselka

Komentář: Umí umělá inteligence medicínu lépe než váš lékař?

Další zprávy