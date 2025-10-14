Volební úspěch brášků Okamurů? Sugoi! reagují Japonci. Doufají, že jsou na sebe hodní

V rodném regionu Okamurů - malé horské oblasti v prefektuře Niigata - panuje většinou naprostý, skoro až zenový klid. To, že se v Česku před pár dny odehrály poměrně dramatické sněmovní volby, nemusí ostatně Japonce vzdálené tisíce kilometrů od Evropy vůbec, ale vůbec zajímat.
Přesto se našli místní, kteří nejen že zaregistrovali český boj o poslanecká křesla, ale všimli si také úspěchu dvou staronových zákonodárců s japonskou krví. "Občas si vzpomeneme, že v Česku jsou politici japonského původu, a navíc ještě od nás z regionu," vypráví Seiko Kobajaši, rodačka z městečka Muikamači.
Že Tomio a Hayato obhájili svůj poslanecký mandát, zjistila od svých kamarádek, se kterými chodí na čaj. A ty to zase vědí od svých dalších známých. "Je z toho taková tichá pošta a samozřejmě i kuriozita, třebaže o české politice nevíme jinak zhola nic," přiznala Japonka v důchodovém věku.
"Ale je to moc hezké, jsou šikovní," dodala a pochválila i nejmladšího z bratrů Okamurových. Osamu sice do politiky tolik "nefušuje" - posledně kandidoval do Evropského parlamentu za Zelené -, někteří místní o něm ale vědí, že je úspěšným architektem.
Okamurovi, vlivná rodina podnikatelů
Důvodů, proč se o politických sourozencích mluví, je více. Tak především - Okamurovi jsou známou místní rodinou. Strýcové Tomia, Hayata a Osamua patří k úspěšným místním podnikatelům. Vlastní pole s prvotřídní rýží koši-hikari a provozují i firmu na svoz odpadu.
Kdykoliv Tomio Okamura zmínil na veřejnosti, že v Japonsku brigádničil jako popelář, myslel právě práci u svých příbuzných v poklidné prefektuře, která se na severu dotýká Japonského moře. Sám to ostatně v minulosti potvrdil autorovi článku.
"Opravdu? Sugoi! To jsem netušila, že jste měli volby a že byli bratři takto úspěšní," sdělila Aktuálně.cz místní knihovnice a rovněž fanynka všeho českého, Jumi Kodžima. Termín "sugoi" by se dal přeložit jako "báječné" nebo "husté".
"Snad jsou bratři na sebe hodní"
Stejně tak Kodžimu překvapilo, že dvojice Okamurů stojí (a bude opět stát) v dolní komoře proti sobě. Myslela si totiž, že kandidují společně za stejnou stranu. "Doufám, že jsou na sebe hodní. Přece jen to jsou bratři, ne?" ujišťovala se u redaktora Aktuálně.cz.
Jakmile zjistila, že slovní přestřelky u řečnického pultíku neprobíhají mezi sourozenci úplně nejrůžověji, snažila se na věc dívat nadále optimisticky. "To určitě dělají jen pro kamery a mimo ně jsou na sebe hodní," věří Kodžima, mimo jiné také velká milovnice českého Krtečka autora Zdeňka Milera.
Stojí za připomínku, že co se preferenčních hlasů týká, oba Okamurové ve sněmovních volbách výrazně vyčnívali. Tomio, šéf SPD kandidující ve Středočeském kraji, získal celkem 12 333 kroužků, zatímco Hayato (KDU-ČSL) z pražské kandidátky koalice Spolu dokonce 29 782.