před 21 minutami

Letiště Praha slaví 80 let provozu a při té příležitosti vypravilo ve spolupráci s ČSA speciální let na trase Praha - Piešťany a zpět přes Brno. Trasa nebyla vybrána náhodně, stejnou cestou létal i historicky první pravidelný spoj z největšího českého letiště. Podívejte se pohledem cestujícího, jak připomínkový let, který až k slovenským hranicím doprovázely gripeny a na Slovensku byl přivítán zpěvem, vypadal.

autor: Jakub Plíhal