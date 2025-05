"Bravo Fiala!" Premiér po boku s Pazderkovou se omlouval za daně, schytal i čtyřku

Premiér Petr Fiala (ODS), který se svou koalicí Spolu ztrácí podle průzkumů veřejného mínění několik procent na vedoucí hnutí ANO, si poprvé vyzkoušel novinku ve své volební kampani. V jihlavském kině Dukla debatoval ve čtvrtek po boku herečky Ivy Pazderkové vesměs se svými příznivci. Aktuálně.cz na místě sledovalo, jaká na místě panovala atmosféra i co lidé říkali při odchodu z kina.

Pokud by Petr Fiala hned po skončení debaty v Jihlavě nespěchal jinam a ještě se na chvíli s lidmi zastavil, musel by být se svou debatně-předvolební premiérou spokojený. První zastavení jeho výjezdní kampaně hodnotili přítomní diváci velmi pozitivně - tedy alespoň ti, které oslovilo Aktuálně.cz. A svědčily o tom nejen jejich názory, ale i potlesk, který se několikrát během debaty sálem ozýval. A rozhodně nepůsobil nějak vlažně či nuceně.

"Moc se mi to líbilo, byl jsem spokojený," svěřil se muž ve středním věku. "Bezvadný, mně se to líbilo. Zajímalo by mě, jak inteligentně by tady odpovídal Babiš. To je sto a jedno," přidal se postarší senior. "Výborné, výborné, máme ho rádi. Budeme ho volit na sto procent," líčila nadšeně paní obdobného věku. "Super, dobrá debata. Premiér byl milý, vstřícný, říkal fakta, úžasný premiér," zvedala palce na obou rukou mladá dívka. "Velice kultivovaný projev. Já jsem zatím pyšná na našeho premiéra a bojím se voleb," upozorňovala žena, která přišla i se svým manželem.

Skutečně nebylo pochyb, že z pohledu příznivců předsedy vlády Petra Fialy dopadla jihlavská premiéra na výbornou. Snad kromě samotného závěru, kdy se moderátorka Iva Pazderková rozhodla dát slovo tázajícímu, který slíbil velmi krátký dotaz. "Kdy se Vít Rakušan postaví před to, co se stalo na Filozofické fakultě v Praze?" zeptal se. A když mu Pazderková a Fiala odpověděli tak, že se Rakušana zastali, muž v dotazech na téma střelby na fakultě dál pokračoval a společně s partnerkou nakonec začali vykřikovat.

Byl to ale jediný, na první pohled jasný kritik Fialy a jeho vlády, přestože organizátoři z koalice Spolu avizovali, že přijít a zeptat se na cokoliv může každý. Oponenti buď zůstali doma, nebo se někteří už do nevelkého hlediště kina Dukla nevešli. Těžko říci, proč akce proběhla v tak malém prostoru, zejména, když beseda byla velmi propagovaná a šlo o vůbec první akci lídra Spolu v takové podobě.

Jako první přišla na pódium Iva Pazderková, kterou si Fiala se svým týmem vybral jako tu pravou pro rozhodující měsíce předvolební kampaně. Herečka, která je zvyklá stát sama na pódiu jako stand-up komička a bavit publikum, byla po celých 90 minut především tím, kdo vyvolával tazatele, do debaty vstupovala jen zřídka a několika málo větami. "Toto tour budu moderovat, budu moderovat i dnešní večer, budu to tady tak nějak řídit. Nejsem zlá paní učitelka," sdělovala lidem, než na pódium zavolala Petra Fialu. Ten při odpovědích většinou stál, jen občas si sedl na vyvýšenou židli.

Už při první odpovědi, kdy se ho sama Pazderková zeptala, proč je pro něj důležité se setkávat s lidmi napřímo, bylo jasné, že Fiala nevystoupí ze své role pana profesora, který rád a dlouze lidem vysvětluje, co a proč udělal, nebo v čem se podle něj lidé mýlí. Jeho příznivcům se tento styl očividně líbil, zdálo se, že spokojeni byli i lidé, kteří mu byli nakloněni, ale trápili je různé problémy v Česku. Například nedostatek některých léků, problémy ve školství, dezinformace ve veřejném prostoru či hrozba zrušení veřejnoprávní televize případnou příští vládou hnutí ANO.

Koalice s Babišem? Nééééé, znělo sálem

Kritiky se premiér dočkal od muže jménem Karel Klíma, který se představil jako celoživotní volič ANO. "Před čtyřmi lety jste nám v tomto období sliboval nízké daně, které jste potom samozřejmě zvýšili, a teď to snad vypadá, že ty daně zase chcete zvyšovat ještě dál. Slíbil jste efektivní, štíhlý stát a přizval jste do vlády Piráty - a zbudovali jste další ministerstva. Já bych tu vaši čtyřletku hodnotil dostatečně," prohlásil. A dočkal se potlesku několika jedinců, které by šlo spočítat na prstech jedné ruky.

Fiala mu za dotaz poděkoval a poté několik minut vysvětloval, proč prý musel daně zvyšovat. "Nevymlouvám se nikdy na krize, na válku. Ale tady ano," uvedl mimo jiné s tím, že vzhledem k válce Ruska proti Ukrajině a velkému nárůstu cen energií musela vláda pomoci domácnostem i firmám. Kategoricky přitom odmítl, že by se vláda chystala zvyšovat daně. Něco takového zcela vyloučil pro toto i možné další volební období. V tomto období to podle něj bylo nezbytné.

"Já bych daně nezvýšil, kdybychom nemuseli. Ale my jsme museli. Ano, řekl jsem, nebudeme zvyšovat daně. A já jsem to řekl ve chvíli, kdy jsem fakt nevěděl, co se stane," pokračoval Fiala ve vysvětlování. "Nedělal jsem to rád, omlouvám se za to, že jsme museli zvýšit daně. Ale museli jsme, jinak bychom si s tou situací neporadili," hájil politiku vlády. Když s několikaminutovou odpovědí končil, měl posluchače na své straně ještě více.

"Museli jsme to udělat. Bolelo to. Ale vede to k tomu, že jsme na tom ekonomicky dobře. A že to lidé budou v nejbližší době pociťovat na svých peněženkách, u sebe doma," uzavřel Fiala. Načež sálem zaznělo "bravóóó" a dlouhý a silný potlesk většiny přítomných.

Nejvíce ze všeho se však Petr Fiala vracel k hrozbě, kterou v předvolební kampani často opakuje. Tedy možnost, že by po podzimních volbách vládl šéf ANO Andrej Babiš, což by podle něj znamenalo příklon Česka k Východu, a nikoliv k Západu. Premiér se na toto téma nejvíce rozpovídal, když dostal dotaz, zda si umí po volbách představit koaliční spolupráci s Babišem nebo něco jako opoziční smlouvu, kterou na přelomu tisíciletí, za éry Václava Klause a Miloše Zemana uzavřela ODS s ČSSD .

"Vy si to umíte představit?" zeptal se Fiala nejdříve obecenstva. "Néééé!" zaznělo v odpověď téměř sborově, načež i on sám prohlásil: "To je nepředstavitelné." Poté několik minut líčil, proč něco takového nemíní udělat.

"Takové otázky dostávám skoro deset let a trošku mě překvapuje, proč je zrovna ODS podezíraná z toho, že by udělala koalici zrovna s Andrejem Babišem, když naše hodnoty a způsob politiky, orientace, jsou úplně jiné. Nechápu, jak bych se mohl spojit s člověkem, který místo toho, aby hájil české zájmy, hájí Viktora Orbána," pokračoval Fiala. A jeho slova sklidila další potlesk.

"S člověkem, který prostě neví, co je správné a co nesprávné v mezinárodní politice, který by nepřišel svým spojencům na pomoc, který prostě není připraven se věnovat odpovědně bezpečnosti, i když umí předstírat určitě dokonale, že mu na lidech strašně záleží, ale vůbec ho nezajímají," kritizoval Babiše. "Zajímají ho jeho firmy, což mnohokrát prokázal, a jeho osobní prospěch," tvrdil Fiala.

Své varování před Babišem a ANO ještě stupňoval, když prohlásil, že podcenění důsledků vítězství Babiše a ANO by se mohlo velmi vymstít. "Část lidí řekne: 'No tak tu bude Babiš, tak to třeba nebude dobrý, ale nějak to přežijeme.' Já si myslím, že to je opravdu naivní představa. Nepřežijeme to nějak. Toto je fakt souboj o charakter této země a o to, kde bude po volbách hranice Západu," hřímal Fiala. S tím, že volby podle něj rozhodnou, jestli se Česko posune ke Slovensku a Maďarsku, nebo k Rakousku a Německu.

"To je nebezpečí. Buď půjdeme k prosperitě, rozvoji, anebo půjdeme směrem k úpadku, včetně úpadku hospodářského. Podívejte se na naše ekonomická data a podívejte se na Maďarsko a Slovensko. A musí vám to být úplně jasné… Podívejte se, jaká je životní úroveň v Maďarsku a na Slovensku, jak vypadají ekonomická data těchto zemí," argumentoval Fiala a poukazoval na tamní zadlužení, inflaci, ceny a životní úroveň. "Podívejte se, jakým způsobem tam lidé žijí, jaké jsou tam platy, a to si srovnejte s Českou republikou," uzavřel Fiala za silného a dlouhého potlesku.

Dosluhující předseda současné vlády byl evidentně spokojený. Odcházel z jihlavské besedy s úsměvem a v dobré náladě, lidem mával a děkoval za setkání. Nejtvrdšího kritika potkal až venku před kinem, kde stál předseda hnutí PRO Jindřich Rajchl a rozdával předvolební letáky pravicově-populistické strany Svoboda a přímá demokracie. Fiala prošel jen kousek od něj, aniž by mu věnoval jediný pohled.

