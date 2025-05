Mítink Spolu narušili propalestinští aktivisté. Fiala stojí o ty, které zklamal

Premiér a lídr koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) Petr Fiala označil za hlavní prioritu uskupení pro další volební období to, že nelze připustit, aby občané ztratili důvěru, že jim stát zajistí bezpečnost. Při zahájení předvolební tour koalice u pražského Masarykova nádraží hájil i ekonomické kroky vlády.Na shromáždění dorazili i propalestinští aktivisté.

Fiala (ODS) uvedl, že ekonomická politika vlády se soustředí na stabilitu a vytváření podmínek pro dlouhodobou prosperitu. Zmínil i několik krizí, které dosavadní práci kabinetu ovlivnily a které podle něj nedovolily například slibované změny ve školství. Koalice chce lidi přesvědčit, že má dostatek odborníků, sil a nápadů jak zlepšit život v ČR a že je dobré, aby dokončila svoji práci v následujícím volebním období, uvedl.

V úvodu pražské akce vystoupil na podporu vládního uskupení herec Bolek Polívka. Jeho slova přerušovaly výzvy policie, aby propalestinští aktivisté v počtu mezi deseti až 20 nenarušovali akci. Později demonstranti skandovali i při projevech vystupujících lídrů koalice Spolu včetně Fialy, který by podle nich měl svou zahraniční politiku hájit před soudem pro lidská práva.

K akci zvolila koalice podle řečníků symbolicky místo vedle nádraží jako komunikační křižovatky. "Přijďte s námi diskutovat, co všechno chceme. Věřím, že s námi přijdete diskutovat," pozvala na debaty ve všech krajích předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Série diskusí s krajskými lídry se uskuteční ve 200 městech a od poloviny května do 25. června zahrne i debaty s premiérem v krajských městech. Předseda lidovců Marek Výborný dnes uvedl, že koalice hájí stálé hodnoty, umí se poučit z chyb, zvládla několik krizí a chtěla by ve Strakově akademii pokračovat další čtyři roky. I on hovořil o dialogu jako základu demokracie a politice jako dialogu a službě.

Fiala uvedl, že na diskuse by chtěl pozvat hlavně ty, které koalice zklamala. "Snažím se diskutovat s lidmi často v jejich prostředí. Nevadí mi i nepříjemné otázky, rád vedu dialog," uvedl s tím, že je to možné jen v případě, že jeden druhého nechá mluvit.

Například letos v polovině března dvacítka protestujících přerušila debatu premiéra Petra Fialy (ODS) v atriu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. S transparenty a frkačkami se postavili před premiéra a moderátora debaty a odmítli místo opustit. Fiala tehdy prohlásil, že je třeba podporovat debatu i v případě, že spolu lidé navzájem nesouhlasí.