Průzkum průzkumů: Babiš s Motoristy do vlády nedojede. Má jen dvě cesty

Nejčerstvější volební modely ukazují, že pravý okraj tuzemské politické scény není nafukovací. Posilující SPD ve spolupráci s hnutím PRO, Svobodnými a Trikolorou tak nejenže oslabuje dominantní pozici ANO, ale hlavně ukrajuje kritické desetiny z preferencí Motoristů. Očekávaný staronový premiér Andrej Babiš tak může mít po volbách hodně omezené možnosti, jak sestavit většinový kabinet.

Pokud by se parlamentní volby konaly nyní, vyhrálo by je s 32,8 procenta hlasů hnutí ANO. Předpovídá to průzkum průzkumů sestavovaný redakcí Aktuálně.cz na základě výsledků téměř třech desítek volebních modelů, které letos publikovaly renomované agentury. Strana Andreje Babiše by tak v nové sněmovně měla 80 poslanců, o osm více než dnes.

ANO potřebuje Jo!

Ani takto přesvědčivé vítězství (v pořadí druhá koalice Spolu by se ziskem 19,3 procenta hlasů brala 45 mandátů) však Babišovi nezaručí, že se mu podaří sestavit většinovou vládu. Pokud odhlédneme od krajně nepravděpodobných koalic, bude mít podle aktuálního průzkumu průzkumů jen dvě možnosti: Buď přizvat do vlády SPD a spolu s ní zástupce tří dalších subjektů, které s Tomiem Okamurou podepsaly předvolební spojenectví s názvem Jo!, nebo se pokusit roztrhnout strany tvořící současnou vládu a přesvědčit o potřebě velké koalice ODS nebo Starosty (STAN).

Pro řadu voličů i členů ANO by bylo přijatelnější spojení s Motoristy sobě. O dvoubarevné vládě s Andrejem Babišem sní i předseda Motoristů Petr Macinka. Jenže poslední průzkumy takové koalici mnoho šancí nedávají. Motoristé v průzkumu průzkumů slábnou a se ziskem 5,6 procenta hlasů klesli na úroveň komunisty vedeného uskupení Stačilo! Stalo se tak poprvé od konce letošního ledna. Nejnovější dva modely agentury STEM dokonce Motoristy posílají mimo sněmovnu.

Motoristé jedou nebezpečně blízko srázu

Pokud se v podzimních volbách Motoristé nakonec do sněmovny probojují, současné preference jim stejně jako Stačilo! dávají naději jen na devět poslanců. I kdyby se tedy vítěznému ANO chtělo sestavit vládu s antisystémovou levicí a populistickou pravicí, měl by kabinet jen 98 poslanců z celkových 200. Babiš v současné konstelaci podporu ani jedné z těchto stran nepotřebuje - pokud by se ovšem nepokusil zopakovat menšinové vládnutí jako v letech 2018 až 2021, kdy jej u moci držela tolerance komunistů.

Příští vláda bez účasti hnutí ANO se podle aktuálního průzkumu průzkumů jeví jako krajně nepravděpodobná. Stranám někdejší pětikoalice totiž dohromady přisuzuje pouze 80 hlasů, tedy stejně jako ANO. Takový kabinet by proto potřeboval podporu přinejmenším jednoho dalšího subjektu.

Životaschopných variant pomálu

Základ této povolební matematiky se nezmění ani v případě, že budou v následujících týdnech a měsících pokračovat stávající trendy, tedy posilování SPD na úkor ANO, Starostů a Motoristů. Babiš i strany tvořící současnou vládu budou příliš slabí na to, aby sami sestavili většinový kabinet, a to i v případě, že se do sněmovny nedostanou ani Motoristé, ani hnutí Stačilo!.

Budoucí rovnováhu sil by mohl vychýlit pouze vstup dalšího subjektu do hry. Sociální demokraté mají ovšem s předpokládaným ziskem 2,8 procenta hlasů k pětiprocentní hranici, jejíž překročení je nutné pro vstup do dolní parlamentní komory, daleko a hnutí Přísaha (2,1 procenta) a Zelení (1,8 procenta) ještě dál.

Jak model počítá

Volební model Aktuálně.cz patří, stejně jako například projekt Mandáty.cz, mezi takzvané poll of polls, tedy průzkumy průzkumů. Jeho vstupem jsou všechny letos zveřejněné volební modely domácích agentur sdružených v profesní organizaci Simar. Výsledky těchto modelů jsou pak váženy podle data zjišťování a počtu respondentů - čím novější je daný průzkum a čím má větší počet respondentů, tím větší váhu mu průzkum průzkumů přisuzuje. Vypočítaný volební zisk pak přepočítává na poslanecké mandáty s předpokladem, že v jednotlivých krajích bude hlasovat stejný počet voličů jako v roce 2021.

Do průzkumu průzkumů Aktuálně.cz byly dosud zařazeny průzkumy těchto agentur: