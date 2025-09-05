Expert cupuje šmírovací návrh: Je to pozvánka pro hackery. Zmínil přehlížený paradox

Připravovaný návrh Chat Control je podle Svátka typickým příkladem, kdy se představy politiků vůbec nepotkávají s realitou. Od "šmírovací legislativy" dala vláda Petra Fialy (ODS) ruce pryč, třebaže ji zpočátku tlačilo české ministerstvo vnitra už během předsednictví v Radě Evropské unie. Nyní pracuje na blokační menšině - značná část unijních zemí je totiž pro.
"Pod ušlechtilou myšlenkou ochrany dětí vzniknou provozovatelům digitálních služeb další povinnosti, které ale predátoři snadno obejdou - stejně jako běžní uživatelé, kteří nechtějí být šmírováni státem," řekl redakci Aktuálně.cz šéf ČMIS.
Nejde ovšem "jen" o prolomení šifrovaného obsahu a soukromí uživatelů. Problematická je i samotná technická stránka. Každý poskytovatel - ať už by se jednalo o chat, e-mail nebo cloudové úložiště - by musel zpřístupnit veškerá data, aby je umělá inteligence mohla přečíst.
"Technická realizace je v tom obrovském objemu dat nejen nepředstavitelně náročná, ale také extrémně drahá. Druhou překážkou je chybovost - AI může data špatně vyhodnotit, protože nebude znát kontext. Obrovské množství dat potom bude muset někdo zkontrolovat manuálně, takže přibude zase další armáda úředníků," vysvětlil Svátek další klíčové problémy.
V neposlední řadě je zpřístupnění nezašifrovaných dat v praxi také automatickou pozvánkou pro hackery, kteří se budou snažit aplikace prolomit a zneužít pro svůj prospěch. Ani tím se ovšem nevyřeší prapůvodní problém, kvůli kterému se šmírovací návrh projednává - bezpečnost dětí na internetu.
"Samotní predátoři si vždy najdou cestu, jak zákon obejít. Nebo si vyvinou vlastní aplikace, na které bude regulace krátká. Vymění WhatsApp za jiné technologie, kde si dva účastníci komunikace vymění privátní klíče a nikdo jejich konverzaci už nerozšifruje. Takže omezení dopadne na většinu zbylých uživatelů. A ti, na které opatření cílí, je hravě obejdou," varoval expert na informační technologie.
Paradox? Šmírování by byli ušetřeni politici
Chat Control by podle Svátka navíc ohrozil základní právo na soukromí a digitální bezpečnost. Za něj by bylo mnohem efektivnější, kdyby se přístup k některým rizikovým a "dospěláckým" aplikacím podmínil například prokázáním věku, třeba dokladem totožnosti nebo přes bankovní identitu.
Formát, po němž volají některé členské státy Evropské unie, by mohl automaticky prohledávat bez souhlasu uživatele či bez důvodného podezření nejen zprávy, ale také fotky a soubory.
"Nejde o zacílené odhalování pachatelů - jedná se o plošné sledování všech 450 milionů občanů Evropské unie. Politici EU jsou podle pravidel služebního tajemství z ochrany vyňati. Soukromí tak platí pro ně, ale ne pro vás a vaši rodinu," upozornil Svátek.
Rakušan proti Blažkovi a Bartošovi
Bývalý pirátský náměstek Ondřej Profant prozradil v rozhovoru pro Aktuálně.cz, že šmírování elektronických zpráv původně prosazovalo ministerstvo vnitra v čele se šéfem resortu Vítem Rakušanem.
Pro něj to měl být "zářez" v rámci českého předsednictví v Radě EU. Proti byl ale nejen bývalý místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti), ale také exministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).
"Nakonec se na úrovni Evropské unie podařilo najít spojence, kteří byli proti této vyhlášce. Ten boj byl celkem intenzivní, takže je dobře, že se proti tomu nakonec postavila většina vládní koalice," řekl také někdejší pirátský předseda Bartoš pro Aktuálně.cz.
Rakušan se ale nařčení brání, současnou formu Chat Controlu několikrát veřejně odmítl. "Mé poselství je furt úplně stejné - musíme zabránit tomu, aby se tady kšeftovalo s obrázky nahých znásilňovaných dětí. Za tím budu stát vždy a myslím si, že je to správně. Ale nejde to touto cestou," řekl pro Aktuálně.cz.
Celé jeho vyjádření si můžete pustit níže ve videu: