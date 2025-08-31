Tváře ODS pálí do Rakušana a "zrůdné Chat Control". Exministr Blažek zmínil svou roli

Někdejší pirátský poslanec Ondřej Profant prozradil v rozhovoru pro Aktuálně.cz, jakým způsobem se Piráti, ale také politici ODS měli bránit návrhu evropské "šmírovací vyhlášky". Podle něj to mělo být české ministerstvo vnitra v čele s Vítem Rakušanem (STAN), kdo se snažil nařízení protlačit jako hlavní téma během českého předsednictví v Radě Evropské unie.
Vedle bývalého ministra a exšéfa Pirátů Ivana Bartoše zaznělo ještě jedno jméno, které mělo na vládní úrovni blokovat návrh resortu vnitra - tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek.
"Rakušan věděl, že proti němu nemá šanci - že ho nepřehlasuje. A také nechtěl ve vládě dostat tvrdou stopku. Za našeho pirátského působení ve vládě stáhl návrh z programu jednání hned několikrát," řekl Profant, bývalý pirátský náměstek ministra pro legislativu a IT expert.
Svou roli v celém boji proti nařízení Chat Control pak potvrdil sám exministr Blažek na sociální síti X. "Je správné uvést, že s Ivanem Bartošem, když byl ještě ve vládě, jsme to společnými silami brzdili všude, kde to jen šlo. A že první naše setkání o tomto tématu inicioval Ivan," napsal v diskusi pod rozhovorem, který publikovala redakce Aktuálně.cz v pátek.
Zrůdnou podobu chtělo vnitro, tvrdí Krutílek
A není to zdaleka jediný politik, který se v posledních dnech vymezil proti hojně diskutované evropské vyhlášce. O svůj názor se podělil také ministr zahraničních věcí Jan Lipavský, který kandiduje v Praze jako trojka na kandidátce koalice Spolu.
"Návrh, který nyní přichází do Evropské unie, bychom měli odmítnout. Jsem rád, že Česko pracuje na vytvoření blokační menšiny," řekl pro Aktuálně.cz šéf české diplomacie během návratu z Kodaně, kde se sešel se svými protějšky v čele resortu.
Europoslanec ODS Ondřej Krutílek upozornil, že v roce 2021 se hlasovalo o jiné podobě návrhu související se soukromím na internetu. "Chat Control v této zrůdné podobě prosazovalo Rakušanovo ministerstvo vnitra. Byli to i ministři ze Spolu, kdo pomohli tomu, aby se pozice vlády změnila," vzkázal na sociální síti X.
Podle něj se před čtyřmi lety - tedy ještě před českým předsednictvím v Radě EU - rozhodovalo o částečné výjimce z nařízení o tzv. e-privacy, tedy nařízení stanovujícím pravidla pro ochranu soukromí a důvěrnosti v elektronických komunikacích a pro zpracování dat z koncových zařízení uživatelů. To v praxi mělo umožnit platformám, jako je Facebook či WhatsApp, aby zmíněné nařízení dočasně a dobrovolně neuplatňovaly, třeba v rámci boje s dětskou pornografií.
"Pokud vím, žádná z platforem tuto výjimku nevyužila. Byla to právě dobrovolnost a dočasnost, co nás tehdy vedlo k tomu, abychom s výjimkou kvůli ochraně dětí na internetu souhlasili. Když se měla výjimka v dubnu 2024 prodlužovat, už jsme byli proti, protože z dočasnosti by se tím stala trvalá norma. Chat Control ve stávající podobě jde mnohem dál. Neobsahuje už žádnou dobrovolnost a prolamuje soukromí bez jakéhokoli omezení. Proto jsme u tohoto návrhu jednoznačně proti," uzavřel Krutílek.
Šéf STAN se hájí, Chat Control nepodpoří
Ministr vnitra Vít Rakušan několikrát uvedl, že stávající podobu evropského šmírovacího návrhu nepodpoří. "Od začátku říkám totéž - a je to dohledatelné. Nemůžu se jako ministr vnitra smířit s tím, že tu budou mít pré kriminálníci obchodující s hnusnou dětskou pornografií. Že Evropa bude bezzubá a nenajde instrument, jak tomu zabraňovat," vysvětlil Rakušan, proč byl původně pro opatření, z něhož následně vznikl návrh Chat Control.
To, co je nyní na stole a umožňuje prolamování šifrované komunikace, však podle svých slov hájit nemůže. "Mé poselství je furt úplně stejné - musíme zabránit tomu, aby se tady kšeftovalo s obrázky nahých znásilňovaných dětí. Za tím budu stát vždy a myslím si, že je to správně. Ale nejde to touto cestou," sdělil pro Aktuálně.cz šéf hnutí STAN.
Celé Rakušanovo vyjádření můžete zhlédnout ve videu níže: