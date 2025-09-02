Domácí

Rakušan šmírovaní dlouho hájil. Chtěl mít zářez v našem předsednictví, říká Bartoš

Vratislav Dostál Vratislav Dostál
před 10 minutami
Bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš připomíná peripetie, které na úrovni vlády jeho strana podstupovala v čase, kdy ministři jednali o tzv. šmírovací vyhlášce. A byť od ní nyní dávají všichni ruce pryč, Bartošovo svědectví dokládá, že tomu tak zpočátku nebylo. Zlom nastal ve chvíli, kdy se na stranu Pirátů přidala ODS.
Foto: Vojtěch Gross

Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek na sociální sítě v souvislosti s tzv. šmírovací vyhláškou napsal, že jste byl první, kdo proti ní bojoval ve vládě Petra Fialy. Dokážete si zpětně vzpomenout, kdy to bylo?

Myslím, že poprvé to bylo už v čase našeho předsednictví v Radě Evropské unie. Byl jsem nejspíš jediný, kdo technicky ve vládě rozuměl tomu, o co se skutečně jedná a jaké to může mít důsledky. Navíc ta legislativa je nejen u nás, ale i v rámci Evropské unie zastřešená tím, že jde o ochranu dětí na internetu.

Související

Tváře ODS pálí do Rakušana a "zrůdné Chat Control". Exministr Blažek zmínil svou roli

Blažek Rakušan

Přitom existuje několik cest, jak toho lze docílit, určitě to ale nechcete udělat tak, že prolomíte veškeré komunikační platformy - Signál, WhatsApp, soukromá úložiště v Cloudu a podobně. A že bude možné skenovat jejich obsahy kvůli potenciální dětské pornografii.

Potřeba je taky říct, že snaha o globální šmírování uživatelů internetu se objevila historicky už mnohokrát. A vždycky to bylo pod nějakou záminkou: jednou to byla ochrana copyrightu, kde se mělo prolamovat listovní online tajemství, jindy se to týkalo světového boje proti terorismu, tehdy se zase operovalo se zájmem odhalovat teroristické organizace.

Vámi zmíněný Chat control pak byla věc, kterou už nějaký čas řešil Evropský parlament, následně si téma adoptoval Vít Rakušan. A já jsem se účastnil několika jednání, kde se řešilo bezpečí dětí, což je skutečně důležité a mnohdy také hodně smutné téma. Osobně jsem ten poslední, kdo by tuto problematiku zlehčoval.

Ale to, s čím přišla Evropská komise, je naprosto bezprecedentní zásah do svobody a soukromí každého z nás. Týká se to obyčejných lidí, kteří si na těchto chatech vyřizují běžnou konverzaci, ale také třeba zásadních byznysových komunikací. A nelze dopustit, aby se do těchto komunikací kdokoli další prolamoval. Prostě není možné, abychom umožnili třetím stranám přístup k šifrované komunikaci lidí.

Pokud jde o politickou rovinu, je to tedy tak, že se Chat control původně na úrovni vlády a koalice snažili prosadit Starostové a nezávislí?

Osobně bych spíš řekl, že to bylo ministerstvo vnitra. A je otázka, do jaké míry a jakým způsoben ministr vnitra Vít Rakušan tuto agendu navnímal. A taky nakolik mohl ovlivnit finální podobu návrhu. Ale je fakt, že Vít Rakušan, přestože mu to kvůli naší kritice nebylo příjemné, poměrně dlouho návrh hájil. Navíc chtěl mít zářez v našem předsednictví za posun v této věci.

A v momentě, kdy jsme prosadili, že stanovisko vlády bude neutrální, tak se nám to ještě několikrát vracelo s tím, jak tedy vlastně nakonec bude Česká republika hlasovat.

A já jsem rád, že se nám nakonec také na úrovni Evropské unie podařilo najít spojence, kteří byli stejně jako my proti této vyhlášce. Ten boj byl celkem intenzivní, takže je dobře, že se proti tomu nakonec postavila většina vládní koalice.

A ze začátku měl tedy Rakušan aspoň část vlády na své straně?

Takto: první věc je, že tomuto tématu politici skoro vůbec nerozumí. A když se ti, kdo chtějí šmírovat šifrované zprávy, zaštítí něčím tak citlivým, jako je dětská pornografie - a já mám také děti -, jako je bezpečí dětí na internetu, tak je potřeba jim trpělivě vysvětlovat, o co v důsledku jde. A to prostě proto, že úvaha většiny politiků skončí u toho prvního kroku: je to správné, protože to ochrání naše děti, hezky se to vysvětluje a jsou za to body.

Důležité ale je, aby o tom rozhodovali lidé kompetentní, politici, kteří rozumí všem souvislostem. A určitě to nebylo tak, že by proti byli jenom Piráti. Třeba Úřad pro ochranu osobních údajů, ale i další instituce záhy vládu upozorňovaly, že to takto nelze dělat. Ať už jde o šifrování v Signálu, nebo skenování cloudových úložišť.

Ostatně když se historicky objevila kauza NSA, která se týkala šmírování evropských politiků Američany, což mimochodem hodně poškodilo transatlantické vztahy, tak třeba Apple začal být tehdy oblíbený právě kvůli tomu, že svá data na rozdíl od jiných nikomu třetímu neposkytl. Z toho plyne, že soukromí, ochrana soukromí, je silný prodejní a reputační artikl i těchto firem.

Na jednu stranu tvrdíte, že tomu politici nerozumí. Vít Rakušan tehdy ale musel mít v ruce nějaký argumentář na podporu Chat control. Ptám se na to kvůli tomu, že je měsíc od voleb a všichni od toho dávají ruce pryč…

Jak to říct? I Petr Fiala se chlubí projekty, které jsme na vládu dodali my, typicky e-doklady nebo registr plných mocí, což beru jako nějaký volební kolorit. My ale nelžeme a nekrademe ostatním výsledky. Faktem ale je, že mě reakce některých politiků překvapila - jak razantně, a nejen premiér, proti Chat control najednou vystupují.

Vyjádření ministra Víta Rakušana pro Aktuálně.cz

"Od začátku říkám totéž - a je to dohledatelné. Nemůžu se jako ministr vnitra smířit s tím, že tu budou mít pré kriminálníci obchodující s hnusnou dětskou pornografií. Že Evropa bude bezzubá a nenajde instrument, jak tomu zabraňovat. Ale návrh, který je teď na stole a umožňuje prolamování šifrované komunikace tak, že by to bylo lehce zneužitelné třeba v režimech, které nejsou - řekněme - úplně svobodné k opozičním názorům, to prostě podpořit nemůžu. Mé poselství je furt úplně stejné - musíme zabránit tomu, aby se tady kšeftovalo s obrázky nahých znásilňovaných dětí. Za tím budu stát vždy a myslím si, že je to správně. Ale nejde to touto cestou."

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se vyjádřil k nařčení, že jeho resort tlačil návrh Chat Control, který by mj. umožnil „plošné šmírování“. | Video: Radek Bartoníček

Stačí se ale podívat na různá hlasování v posledních letech, aby každý zjistil, že Piráti byli na rozdíl od jiných politiků vždycky a od začátku proti. A pikantní na tom také je, jak sofistikovaně to nyní řada z nich odmítá - nejspíš si ty texty nevymýšlí a nepíšou oni sami. V každém případě je měsíc do voleb, a všichni vyskočili jako "čertík z krabičky" a jsou zásadně proti tomu. To téma se přitom na vládní úrovni řešilo opakovaně.

A pravda také je, že od chvíle, kdy se mi na naši stranu podařilo získat ODS, tak jsem věděl, že nemůžeme prohrát. Vždyť Pavel Blažek, byť je to "bitcoinový don Pablo", tak on a Zbyněk Stanjura - i když ne v této věci - měli trvale ve vládě největší vliv. A tak jako u jiných témat, i tady - pokud chcete něco prosadit - potřebujete spojence.

V každém případě Pavel Blažek nikam už nekandiduje, tudíž nemá důvod něco hájit kvůli voličům a volbám…

Ale pokud jde o něj, říkal jsem to už v minulosti. V momentě, kdy se nám podařilo pozici vlády zlomit, tak já jsem o tom férově a normálně mluvil a psal na sociálních sítích.

A ještě toto chci říct: pro mě bylo důležité, že byť vláda měla nejen v této věci vnitřně nějaké spory, tak navenek a před veřejností má vystupovat s nějakou jednotnou pozicí. Neukazuje se na nikoho prstem, zda byl pro nebo proti, přijde mi to kolegiální - byť tam nejde o kamarádské vztahy. Ale ta stopa, jak jsme o tom vyjednávali a že jsme uspěli, tak ta existuje a je zjevná.

Pokud bychom si tedy chtěli myslet, že jde o předvolební téma, tak to tak nakonec není - všichni od toho dávají ruce pryč, žádný konflikt tam tudíž nakonec není…

Za mě je to dobrý konec. Přestože v té vládě už nejsme, tak nakonec všichni - tedy včetně těch, jejichž poslanci v Evropském parlamentu hlasovali jinak než my - zastávají ve finále naši pozici. A to je pozice pro běžné lidi. I když myslím, že Vít Rakušan se naposledy vyjádřil tak, že je stále protektivní vůči tomu principu. On je ale expert přes šifrované telefony, tak musí vědět, o čem mluví.

 
Mohlo by vás zajímat

Bitcoinová kauza: stížnost Jiřikovského proti vazbě dorazila na krajský soud

Bitcoinová kauza: stížnost Jiřikovského proti vazbě dorazila na krajský soud

Prezident Pavel: Jako "parta chlapečků" neuspějeme. Zmínil, co Evropě chybí nejvíce

Prezident Pavel: Jako "parta chlapečků" neuspějeme. Zmínil, co Evropě chybí nejvíce

Žloutenka letos zabila už 15 lidí, nakažených je nejvíc od 90. let

Žloutenka letos zabila už 15 lidí, nakažených je nejvíc od 90. let

"Chceme porazit SPD a skončit třetí." Piráti odšpuntovali ostrou fázi kampaně

"Chceme porazit SPD a skončit třetí." Piráti odšpuntovali ostrou fázi kampaně
domácí Aktuálně.cz Obsah Ivan Bartoš Vít Rakušan STAN politika Volby do sněmovny 2025

Právě se děje

Aktualizováno před 2 minutami
Krejčíkovou zradil servis, třetí Američanku po sobě na US Open nepokořila

Krejčíkovou zradil servis, třetí Američanku po sobě na US Open nepokořila

Tenistka Barbora Krejčíková do premiérového semifinále US Open nepostoupila. Turnajové čtyřce Jessice Pegulaové z USA podlehla 3:6, 3:6.
před 4 minutami
"Bod zlomu se blíží." Západ je ve střehu, Čína odhalí utajovanou bombastickou zbraň
1:06

"Bod zlomu se blíží." Západ je ve střehu, Čína odhalí utajovanou bombastickou zbraň

Čína se snaží ohromit svět. Propagandisté její armády tvrdí, že disponuje nejvýkonnějším laserem pro protivzdušnou obranu na světě.
před 10 minutami
Rakušan šmírovaní dlouho hájil. Chtěl mít zářez v našem předsednictví, říká Bartoš

Rakušan šmírovaní dlouho hájil. Chtěl mít zářez v našem předsednictví, říká Bartoš

Naprosto zásadní, pokud jde o šmírovací vyhlášku, podle Bartoše je, že tomuto tématu politici skoro vůbec nerozumí.
před 32 minutami
Krvavá jízda sériových vrahů Kotta a Kutílka. Nová kniha přináší nečekané detaily

Krvavá jízda sériových vrahů Kotta a Kutílka. Nová kniha přináší nečekané detaily

Právě vycházející kniha Dva na vraždu se zabývá případem prvních polistopadových sériových vrahů, kteří za 26 hodin zavraždili čtyři lidi.
před 32 minutami
Autora seriálu Ajťáci zadrželi v Londýně kvůli příspěvkům na sociálních sítích

Autora seriálu Ajťáci zadrželi v Londýně kvůli příspěvkům na sociálních sítích

V pondělí byl Graham Linehan zatčen policisty na letišti Heathrow. Jeho provinění? Tři tweety o translidech.
před 41 minutami
"Teprve se ve funkci učí." Polský prezident nevzal do USA nikoho z diplomacie

"Teprve se ve funkci učí." Polský prezident nevzal do USA nikoho z diplomacie

Polský prezident Karol Nawrocki v rozporu s tradicí nevzal do své delegace na cestu do Spojených států žádného zástupce ministerstva zahraničí.
před 44 minutami
Lehečka - Alcaraz. Poslední český muž v pavouku čelí ve čtvrtfinále světové dvojce

ŽIVĚ
Lehečka - Alcaraz. Poslední český muž v pavouku čelí ve čtvrtfinále světové dvojce

Sledujte online přenos ze čtvrtfinále tenisového US Open mezi Jiřím Lehečkou a Carlosem Alcarazem ze Španělska.
Další zprávy