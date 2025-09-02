Rakušan šmírovaní dlouho hájil. Chtěl mít zářez v našem předsednictví, říká Bartoš

Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek na sociální sítě v souvislosti s tzv. šmírovací vyhláškou napsal, že jste byl první, kdo proti ní bojoval ve vládě Petra Fialy. Dokážete si zpětně vzpomenout, kdy to bylo?
Myslím, že poprvé to bylo už v čase našeho předsednictví v Radě Evropské unie. Byl jsem nejspíš jediný, kdo technicky ve vládě rozuměl tomu, o co se skutečně jedná a jaké to může mít důsledky. Navíc ta legislativa je nejen u nás, ale i v rámci Evropské unie zastřešená tím, že jde o ochranu dětí na internetu.
Přitom existuje několik cest, jak toho lze docílit, určitě to ale nechcete udělat tak, že prolomíte veškeré komunikační platformy - Signál, WhatsApp, soukromá úložiště v Cloudu a podobně. A že bude možné skenovat jejich obsahy kvůli potenciální dětské pornografii.
Potřeba je taky říct, že snaha o globální šmírování uživatelů internetu se objevila historicky už mnohokrát. A vždycky to bylo pod nějakou záminkou: jednou to byla ochrana copyrightu, kde se mělo prolamovat listovní online tajemství, jindy se to týkalo světového boje proti terorismu, tehdy se zase operovalo se zájmem odhalovat teroristické organizace.
Vámi zmíněný Chat control pak byla věc, kterou už nějaký čas řešil Evropský parlament, následně si téma adoptoval Vít Rakušan. A já jsem se účastnil několika jednání, kde se řešilo bezpečí dětí, což je skutečně důležité a mnohdy také hodně smutné téma. Osobně jsem ten poslední, kdo by tuto problematiku zlehčoval.
Ale to, s čím přišla Evropská komise, je naprosto bezprecedentní zásah do svobody a soukromí každého z nás. Týká se to obyčejných lidí, kteří si na těchto chatech vyřizují běžnou konverzaci, ale také třeba zásadních byznysových komunikací. A nelze dopustit, aby se do těchto komunikací kdokoli další prolamoval. Prostě není možné, abychom umožnili třetím stranám přístup k šifrované komunikaci lidí.
Pokud jde o politickou rovinu, je to tedy tak, že se Chat control původně na úrovni vlády a koalice snažili prosadit Starostové a nezávislí?
Osobně bych spíš řekl, že to bylo ministerstvo vnitra. A je otázka, do jaké míry a jakým způsoben ministr vnitra Vít Rakušan tuto agendu navnímal. A taky nakolik mohl ovlivnit finální podobu návrhu. Ale je fakt, že Vít Rakušan, přestože mu to kvůli naší kritice nebylo příjemné, poměrně dlouho návrh hájil. Navíc chtěl mít zářez v našem předsednictví za posun v této věci.
A v momentě, kdy jsme prosadili, že stanovisko vlády bude neutrální, tak se nám to ještě několikrát vracelo s tím, jak tedy vlastně nakonec bude Česká republika hlasovat.
A já jsem rád, že se nám nakonec také na úrovni Evropské unie podařilo najít spojence, kteří byli stejně jako my proti této vyhlášce. Ten boj byl celkem intenzivní, takže je dobře, že se proti tomu nakonec postavila většina vládní koalice.
A ze začátku měl tedy Rakušan aspoň část vlády na své straně?
Takto: první věc je, že tomuto tématu politici skoro vůbec nerozumí. A když se ti, kdo chtějí šmírovat šifrované zprávy, zaštítí něčím tak citlivým, jako je dětská pornografie - a já mám také děti -, jako je bezpečí dětí na internetu, tak je potřeba jim trpělivě vysvětlovat, o co v důsledku jde. A to prostě proto, že úvaha většiny politiků skončí u toho prvního kroku: je to správné, protože to ochrání naše děti, hezky se to vysvětluje a jsou za to body.
Důležité ale je, aby o tom rozhodovali lidé kompetentní, politici, kteří rozumí všem souvislostem. A určitě to nebylo tak, že by proti byli jenom Piráti. Třeba Úřad pro ochranu osobních údajů, ale i další instituce záhy vládu upozorňovaly, že to takto nelze dělat. Ať už jde o šifrování v Signálu, nebo skenování cloudových úložišť.
Ostatně když se historicky objevila kauza NSA, která se týkala šmírování evropských politiků Američany, což mimochodem hodně poškodilo transatlantické vztahy, tak třeba Apple začal být tehdy oblíbený právě kvůli tomu, že svá data na rozdíl od jiných nikomu třetímu neposkytl. Z toho plyne, že soukromí, ochrana soukromí, je silný prodejní a reputační artikl i těchto firem.
Na jednu stranu tvrdíte, že tomu politici nerozumí. Vít Rakušan tehdy ale musel mít v ruce nějaký argumentář na podporu Chat control. Ptám se na to kvůli tomu, že je měsíc od voleb a všichni od toho dávají ruce pryč…
Jak to říct? I Petr Fiala se chlubí projekty, které jsme na vládu dodali my, typicky e-doklady nebo registr plných mocí, což beru jako nějaký volební kolorit. My ale nelžeme a nekrademe ostatním výsledky. Faktem ale je, že mě reakce některých politiků překvapila - jak razantně, a nejen premiér, proti Chat control najednou vystupují.
Vyjádření ministra Víta Rakušana pro Aktuálně.cz
"Od začátku říkám totéž - a je to dohledatelné. Nemůžu se jako ministr vnitra smířit s tím, že tu budou mít pré kriminálníci obchodující s hnusnou dětskou pornografií. Že Evropa bude bezzubá a nenajde instrument, jak tomu zabraňovat. Ale návrh, který je teď na stole a umožňuje prolamování šifrované komunikace tak, že by to bylo lehce zneužitelné třeba v režimech, které nejsou - řekněme - úplně svobodné k opozičním názorům, to prostě podpořit nemůžu. Mé poselství je furt úplně stejné - musíme zabránit tomu, aby se tady kšeftovalo s obrázky nahých znásilňovaných dětí. Za tím budu stát vždy a myslím si, že je to správně. Ale nejde to touto cestou."
Stačí se ale podívat na různá hlasování v posledních letech, aby každý zjistil, že Piráti byli na rozdíl od jiných politiků vždycky a od začátku proti. A pikantní na tom také je, jak sofistikovaně to nyní řada z nich odmítá - nejspíš si ty texty nevymýšlí a nepíšou oni sami. V každém případě je měsíc do voleb, a všichni vyskočili jako "čertík z krabičky" a jsou zásadně proti tomu. To téma se přitom na vládní úrovni řešilo opakovaně.
A pravda také je, že od chvíle, kdy se mi na naši stranu podařilo získat ODS, tak jsem věděl, že nemůžeme prohrát. Vždyť Pavel Blažek, byť je to "bitcoinový don Pablo", tak on a Zbyněk Stanjura - i když ne v této věci - měli trvale ve vládě největší vliv. A tak jako u jiných témat, i tady - pokud chcete něco prosadit - potřebujete spojence.
V každém případě Pavel Blažek nikam už nekandiduje, tudíž nemá důvod něco hájit kvůli voličům a volbám…
Ale pokud jde o něj, říkal jsem to už v minulosti. V momentě, kdy se nám podařilo pozici vlády zlomit, tak já jsem o tom férově a normálně mluvil a psal na sociálních sítích.
A ještě toto chci říct: pro mě bylo důležité, že byť vláda měla nejen v této věci vnitřně nějaké spory, tak navenek a před veřejností má vystupovat s nějakou jednotnou pozicí. Neukazuje se na nikoho prstem, zda byl pro nebo proti, přijde mi to kolegiální - byť tam nejde o kamarádské vztahy. Ale ta stopa, jak jsme o tom vyjednávali a že jsme uspěli, tak ta existuje a je zjevná.
Pokud bychom si tedy chtěli myslet, že jde o předvolební téma, tak to tak nakonec není - všichni od toho dávají ruce pryč, žádný konflikt tam tudíž nakonec není…
Za mě je to dobrý konec. Přestože v té vládě už nejsme, tak nakonec všichni - tedy včetně těch, jejichž poslanci v Evropském parlamentu hlasovali jinak než my - zastávají ve finále naši pozici. A to je pozice pro běžné lidi. I když myslím, že Vít Rakušan se naposledy vyjádřil tak, že je stále protektivní vůči tomu principu. On je ale expert přes šifrované telefony, tak musí vědět, o čem mluví.