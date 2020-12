Důchodovou reformu už nepřipravíme, říká Schillerová o jednom z hlavních slibů vlády

Vláda do voleb na podzim příštího roku penzijní reformu nepředstaví. V Senátu při projednávání daňového balíčku to řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Dodala, že chystaný návrh z dílny ministerstva práce vláda neprobrala a legislativní lhůty už nedovolí prosadit zásadní změny. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) připravený zákon s reformními změnami představí v pátek.

"Já jsem zaznamenala, že snad paní ministryně (Maláčová) představí nějaké návrhy, které nejsou probrány na úrovni vlády. Řeknu otevřeně a řekla jsem to mockrát: Tato vláda prostě už nepřipraví komplexní důchodovou reformu," řekla Schillerová. Dodala, že legislativní proces trvá v průměru rok a do voleb zbývá zhruba 11 měsíců.

Babišova vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM si důchodovou reformu v programovém prohlášení zvolila jako první ze svých šesti hlavních strategických směrů. Uvedla, že chce v reformě "konkrétní kroky bez zdlouhavých a neplodných diskusí". Podle Schillerové reforma vyžaduje debatu napříč politickým spektrem. "Bude to úkol pro příští vládu. Na druhé straně se to 30 let nepovedlo, nepovede se to ani teď," řekla ministryně financí.

Maláčová: Dodnes netuším, co hnutí ANO chce

Podle Maláčové je důležité programové prohlášení vlády dodržet. "Návrh není koaličně projednaný, protože o to 2,5 roku ani premiér (Andrej Babiš) ani ministryně financí neprojevili zájem. Dodnes netuším, co hnutí ANO chce, nebo nechce," sdělila Maláčová.

Návrh měla připravit důchodová komise. Vlastní komisi si pak zřídil i premiér Babiš, o její činnosti neinformoval. Maláčová doplnila, že se zástupci hnutí ANO k návrhu v oficiální důchodové komisi nevyjádřili. Už dřív řekla, že debatu očekává po zveřejnění zákona. Je přesvědčena o tom, že návrh jde správným směrem. "V důchodové reformě se potřebujeme posunout z obecných frází do seriózní diskuse, proto návrh předkládáme. Uvidíme, kdo to myslí vážně a má seriózní plán," dodala.

Šéfka "komise pro spravedlivé důchody" Danuše Nerudová po posledním zasedání komise na konci listopadu uvedla, že návrh vychází z jedné ze tří dříve projednávaných variant reformy, a to z varianty technické. Počítá s rozdělením veřejného důchodového systému na dva pilíře. Z nultého by se vyplácel základní solidární důchod, z prvního pak zásluhová část. Podle zveřejněných podkladů k jednání komise by minimální důchod v technické variantě odpovídal 30 procentům průměrné mzdy. Počítalo se s částkou 10 500 korun.

Zásluhová část důchodu by se platila z odvodů, garantovaný minimální důchod pak podle plánu z daní. Potřeba by tak bylo do pěti let provést i daňovou reformu, řekla už dřív Nerudová. Nyní tvoří zásluhová část asi tři čtvrtiny průměrného důchodu a základní výměra, která je stejná pro všechny, asi čtvrtinu. Nové nastavení po reformě by poměr zhruba obrátilo. Pokud by se daňový systém nezměnil, výrazně by vzrostla solidarita a lidé s vyšším výdělkem by dostávali mnohem menší penze než dosud.

Nerudová řekla, že není politička a nedokáže předjímat, zda se dá stihnout přijmout zákon do voleb. Dodala, že jejím úkolem jako šéfky komise bylo najít shodu ve skupině expertů a zástupců politických stran na možném řešení. "Máme křehký návrh, kde byla křehká shoda napříč spektrem," uvedla.

Změny v penzích doporučuje Česku i OECD. Radí mimo jiné systém zjednodušit a část penze hradit z daní, ale také pokračovat ve zvyšování důchodového věku podle prodlužování života. Odsouvání věkové hranice ale Maláčová odmítá.