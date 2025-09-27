Krvavý útok v pražské MHD. Pachateli hrozí výjimečný trest

Na policejním webu to v sobotu oznámil mluvčí pražské policie Jan Daněk. Kriminalisté podle něj podají na státním zastupitelství podnět pro vzetí obviněného do vazby. Obviněnému hrozí v případě odsouzení i výjimečný trest.
Incident se stal ve čtvrtek kolem 22:30 v Lešanské ulici v autobusu číslo 136. Podle původních informací policistů se několik mužů navzájem napadlo noži poté, co se jedna žena ohradila vůči chování tří česky hovořících mužů. Dva z účastníků potyčky pak skončili zranění a masivně krváceli. Podezřelého muže policisté zadrželi nedaleko místa činu. V pátek kriminalisté požádali, aby se přihlásili svědci události.
"Po zveřejnění případu se na výzvu kriminalistům z oddělení vražd ozvali čtyři svědci události, kteří byli k věci vyslechnuti. Jeden z nich navíc poskytl video ze svého telefonu, které událost zachycuje," sdělil Daněk.
Obviněnému hrozí za pokus o vraždu vysoký trest. "Vzhledem k tomu, že čin byl spáchán na dvou osobách, hrozí muži v případě odsouzení trest odnětí svobody až na 20 let, nebo výjimečný trest," doplnil mluvčí policie.