Děti dnes čeká tradiční mikulášská nadílka, vyrazí za nimi Mikuláš, čert a anděl

před 1 hodinou
Za malými dětmi a do ulic dnes po roce opět vyrazí Mikuláš s čertem a andělem. Hodné děti od nich v předvečer svátku svatého Mikuláše dostanou ovoce, sladkosti nebo drobné dárky. Ty zlobivé mohou v nadílce čekat například brambory nebo uhlí. Programy pro děti, mikulášské jízdy městské hromadné dopravy a další tematické akce se budou konat na mnoha místech v Česku.
Mikuláš s čertem a andělem odpoledne dorazí například na Staroměstské náměstí v Praze, kde se pro děti od 16:00 koná program s hudbou, soutěžemi i hrami. Potkat je lidé mohou i v pražské zoologické zahradě, procházet se tam Mikuláš s doprovodem bude od 10:00 do 15:00. Mikulášskými jízdami MHD se lze projet v Hradci Králové či Ústí nad Labem. Mikulášské jízdy nabídne zájemcům i regionální železniční trať Švestková dráha v pravidelných vlacích mezi zastávkami Litoměřice horní nádraží, Lovosice a Most. Mikulášský program čeká návštěvníky například i v brněnském divadle Husa na provázku.

Za návštěvu Mikuláše, čerta a anděla jsou rodiny ochotny zaplatit stovky a v některých případech i tisíce korun. Levnější bývají služby dobrovolníků, například studentů, kteří berou nadílku v kostýmech jako zábavu. Vyskytují se ale i dražší profesionální skupiny.

Mikulášská nadílka je tradice, která se připomíná už od středověku a je rozšířena po celém světě. Biskup Mikuláš, ochránce víry před pohanstvím, zachránce nespravedlivě obviněných a patron mnoha profesí a řemesel, patří k nejvíce uctívaným svatým v celém křesťanství. V Česku přežil i totalitní režim, kdy byly církevní svátky potírány. Po pádu komunismu neohrozil Mikuláše ani Ježíška americký Santa Claus.

 
