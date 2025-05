"Tentokrát by to SOCDEM už nemusela ustát." Špidla příkře k námluvám s Babišem

Někdejší předseda sociálních demokratů a expremiér Vladimír Špidla považuje za strategickou chybu to, že by členové SOCDEM měli jít případně do voleb na kandidátkách hnutí ANO. Podle něj by o takovém kroku měla rozhodnout celá strana, nejen její nejužší vedení.

Špidla to napsal spolustraníkům, na což upozornili Mladí sociální demokraté. Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová minulý týden řekla, že volební postup oznámí začátkem června. Podle Špidly je pravděpodobné, že vedení spoléhá na vyslání sociálních demokratů na kandidátky ANO. Politici opozičního hnutí a SOCDEM společné vyjednávání o tomto postupu dosud nepotvrdili. Související Naše vláda s ANO byla sociálně demokratická, tvrdí Maláčová. Babiš ji zatím odmítá 4:22 "Vstoupit na kandidátky ANO se mi jeví jako strategická chyba, která ohrožuje existenci strany, kterou nezničily ani nejpohnutější okolnosti. O tak zásadním kroku nemůže rozhodovat úzké grémium - rozhodnout o něm musí celá strana," píše spolustraníkům Špidla. Maláčová na 1. máje uvedla, že zveřejní začátkem června, jak půjdou sociální demokraté do voleb. Místopředseda ANO Karel Havlíček opakovaně řekl, že hnutí nevede se zástupci SOCDEM žádná oficiální jednání. V rozhovoru v podcastu Ptám se já serveru Seznam zprávy ale uvedl, že se politici potkávají. Spolupráci nevyloučil. "Z dostupných informací je pravděpodobné, že vedení spoléhá na variantu vyslat vybrané sociální demokraty na kandidátky ANO," uvedl Špidla. Vadí mu, že se o plánu straníci dozvídají "pouze z nejasných indicií". Sociální demokraté vypadli ze sněmovny v minulých volbách v roce 2021. Předtím byli osm let ve vládě spolu s hnutím ANO, a to v prvním volebním období jako hlavní koaliční síla a v druhém pak jako menší koaliční partner. Podle dřívějších vyjádření některých politologů hnutí ANO lídra Andreje Babiše tehdejší stranu ČSSD "vyluxovalo" a převzalo její témata i voliče. ANO je dnes nejsilnějším opozičním hnutím a vévodí průzkumům veřejného mínění. Související ANO, STAN i Motoristé za zenitem? V průzkumu průzkumů sílí jen jedna strana Podle Špidly stojí sociální demokraté před klíčovým rozhodnutím, jakou cestou mají usilovat o svůj návrat do sněmovny. Míní, že snaha dostat se do dolní komory za každou cenu je riziková a stranu může nevratně poškodit. Bývalý stranický šéf a expremiér píše, že nervozitu ze ztráty významu i z potřeby zastoupení levicových myšlenek v politice chápe, pro svůj další boj o dobré podmínky lidí ale SOCDEM potřebuje silné ukotvení, hluboká spojenectví a sebedůvěru. "Jako přívažek hnutí ANO a jeho potenciálních extremistických partnerů toho nebudeme schopni," napsal Špidla. Navrhuje svolat v květnu místní organizace, obvodní a krajská předsednictva pro získání představy, zda členové do voleb pod značkou ANO jít chtějí. Sejít se a rozhodnout by pak mělo předsednictvo. Související "Jdi někam s tou proruskou politikou." Maláčová a Zaorálek slyšeli nadávky i chválu 6:02 Ze SOCDEM vystoupili v poslední době někteří dlouholetí straníci. Někdejší europoslanec bývalé ČSSD Libor Rouček svůj odchod zdůvodnil mimo jiné i zákulisním jednáním vedení sociálních demokratů o účasti na kandidátkách ANO. Stranu už loni po jejím podzimním sjezdu opustili třeba bývalí ministři Tomáš Petříček a Petra Buzková či exvelvyslanec ČR při Severoatlantické alianci (NATO) Jakub Landovský.