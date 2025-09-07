Domácí

Chapadlo kauzy "chobotnice z Vltavy" u soudu: profesora z ČVUT odsoudili, odvolá se

Vojtěch Štěpán Vojtěch Štěpán
před 2 hodinami
Už více než 12 let, od prvních policejních odposlechů, se táhne kauza ovlivňování veřejných zakázek Povodí Vltavy. Soud nyní potvrdil tresty v jedné z jejích posledních větví. Profesoru z Českého vysokého učení technického Čeňku Jarskému a prokuristovi Josefu Kaiserovi soud udělil pokutu několik desítek tisíc korun. Vyšší trest kvůli délce řízení nepadl. Minimálně Jarský se ale plánuje soudit dál.
Profesor Čeněk Jarský (vlevo) a obhájci u Vrchního soudu v Praze.
Profesor Čeněk Jarský (vlevo) a obhájci u Vrchního soudu v Praze. | Foto: Vojtěch Štěpán

Kauza, kterou média překřtila na "chobotnici z Vltavy", začala již před více než 12 lety. Šlo o ovlivňování zakázek státního podniku Povodí Vltavy na jihu Čech. Protikorupční policie i za pomoci odposlechů původně obvinila 18 lidí z ovlivnění sedmi zakázek za celkem 666 milionů korun.

Jelikož šlo o stavební zakázky, mezi obviněnými byli především lidé z velkých stavebních firem, jako jsou například Betvar, Eurovia či Geosan. Kriminalisté je tehdy popsali jako kartel, který se mezi sebou dohadoval, kdo kterou zakázku vyhraje. Své lidi měli mít i v komisích, které je přidělovaly. Kauza vedla například ke konci ředitele technické sekce v Povodí Vltavy Karla Macha, který měl o připravovaných zakázkách předávat zákulisní informace.

Jen pár měsíců po vypuknutí kauzy se ale vše zaseklo. Kvůli procesním chybám dostala policie v roce 2015 od státního zastupitelství celý případ k došetření. To skutečně udělala a vše se nakonec dostalo k soudům, které se však protáhly na dlouhé roky. Část obviněných byla vyloučena k samostatným jednáním a "chobotnice" se rozpadla na jednotlivá "chapadla", která si mezi sebou soudy navzájem přehazovaly. Přesto byla část obviněných nakonec odsouzena.

Jedno z těchto "chapadel" se nyní dostalo k Vrchnímu soudu v Praze. Obvinění jsou profesor z ČVUT Čeněk Jarský a prokurista dřevařské společnosti Josef Kaiser, který se k soudu ze zdravotních důvodů nedostavil. Oba už prvoinstanční soud za manipulaci veřejných zakázek potrestal pokutou ve výši 2000 korun. Tak nízkou proto, že soudy trvají už 12 let. Zákaz činnosti ani podmínku neuložil kvůli průtahům a dopadům na profesní a rodinný život obviněných. Muži se přesto odvolali. Stejně jako státní zástupkyně, která požadovala pokutu sto tisíc korun pro každého.

Podle soudu se Kaiser podílel na manipulování zakázky v hodnotě několika set tisíc korun na úpravu zeleně u Zákolanského potoka. V případě Jarského šlo o více než čtyřmilionovou zakázku na protipovodňovou ochranu v Českých Budějovicích.

Jarského přitom už soud dříve osvobodil v případu zakázky na zabezpečení vodní nádrže Suchomasty před povodněmi za 40 milionů. Kriminalisté tehdy tvrdili, že byl jednak součástí komise, na druhou stranu ale připravoval podklady pro firmu Geosan Group, která tendr vyhrála. A podle policie i díky dohodě s ostatními soutěžícími. Povodí Vltavy po zásahu policie tendr zrušilo.

Rozsudek týkající se českobudějovické zakázky, proti kterému se nyní Jarský odvolával, zní podobně. Podle soudu se podílel na zpracování části nabídky a podkladů firmy, která se o zakázku zajímala, takzvaný plán organizace výstavby. Zároveň ovšem působil jako poradce administrátora, který zadávání zakázek řídí, a tyto podklady hodnotil. Mezi důkazy pak patřily i odposlechy, které pořídila policie. 

Jarský se přitom hájil, že na podkladech pro firmu nepracoval. "V odposleších se mluví o stavební technologii, nikde se tam nehovoří o tom, kde komu by měl co dát, případně za kolik. Nebylo prokázáno, že by se ty hovory týkaly konkrétní zakázky v Českých Budějovicích," uváděl u soudu jeho obhájce. "Žádám vás, abyste mou vinu zcela vyloučili, abyste vrátili mé jméno mé rodině, mé profesi a společnosti a aby 12leté čekání na spravedlnost konečně skončilo. Proto žádám o zproštění rozsudku," uvedl pak sám profesor.

To se ovšem nestalo. Soudce jej stejně jako Kaisera odsoudil za přečin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a potvrdil tak v podstatě rozsudek první instance. Oběma mužům však zvýšil pokutu. Jarský má nově zaplatit 40 tisíc korun, Kaiser 20 tisíc.

"Je třeba zdůraznit, že ani jednoho z obžalovaných Senát nepovažuje za typického kriminálníka nebo pachatele úmyslné trestné činnosti, tak jak si to běžná veřejnost představuje. Jedná se nepochybně o fundované odborníky ve svých oblastech," uvedl soudce zpravodaj Roman Drahný. To ale podle něj neznamená, že k manipulacím nedocházelo.

"Není pochyb o tom, že tato praxe je možná běžná, pravidelná a možná i standardní ve výběrových řízeních týkajících se staveb. Na druhou stranu měly orgány činné v trestním řízení dostatek důkazů - a to zejména na základě odposlechů - pro závěr, že docházelo k jednáním, která nejsou v souladu se zákonem," dodal Drahný. Zvýšení pokuty pak odůvodnil tak, že původní 2000 korun pro oba odsouzené byly naprosto minimální. "Jsou tresty, které odpovídají spíše tomu, když někdo špatně zaparkuje, nikoliv za tuto trestnou činnost," uvedl Drahný.

Zvýšená pokuta je podle něj výchovný trest s tím, že bere do úvahy délku řízení a vliv, jaký to mělo na životy obou mužů. "Na druhou stranu, pokud by se trestné činnosti nedopustili, pak by nebyl důvod ukládat tresty," uzavřel soudce. Jak pak potvrdil reportérovi Aktuálně.cz sám Jarský, proti rozsudku se chce dovolat až k Nejvyššímu soudu v Brně.

Video: "Vás dovnitř nepustím." Novináři se snažili dostat do Ruského domu v Praze  (7. července 2025) Článek s videem zde.

Novináři se snažili dostat do Ruského domu v Praze, bohužel se to nepodařilo | Video: Ondřej Stratilík, Vojtěch Štěpán
 
