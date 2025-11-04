Domácí

Čeští manželé odjeli kradeným autem do Rakouska krást, při útěku havarovali

Čeští manželé se v kradeném autě vydali do Rakouska krást a při útěku před rakouskou policií havarovali. Dnes o tom na svém webu informoval deník Kronen Zeitung, podle kterého dvojice přijela do alpské republiky sebrat vše, co nebude pevně přibité.
"Nebyli to Bonnie a Clyde, přesto ale oplývali vysokou kriminální energií," uvedl deník o Češích s odkazem na známou americkou dvojici zločinců. Do Rakouska prý manželé přijeli krást drahý alkohol a kosmetiku.

Devětadvacetiletý muž se svou 22letou ženou začali s krádežemi v hornorakouském Altenfeldenu, poté pokračovali na sedmi dalších místech, mimo jiné v obuvnictví, potravinách, papírnictví či ve skladu. Celkem ukradli přes sto produktů za více než 2000 euro (zhruba 49 tisíc korun).

Policisté dvojici našli v hornorakouském Rohrbachu. Manželé, kteří byli pod vlivem alkoholu i drog, se ale pokusili ujet, ovšem nakonec narazili do semaforu. Muž, který se ještě snažil zabránit policistům, aby ho zadrželi, skončil ve vazbě v Linci. O osudu ženy se rakouský deník nezmiňuje.

 
