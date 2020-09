Českému velvyslanci v Pekingu platila Čína výlet do Tibetu, Petříček o ničem nevěděl

Český velvyslanec v Pekingu Vladimír Tomšík, kterého do funkce prosadil Hrad, v pondělí vyrazil na cestu do Tibetu i za peníze čínské vlády. Čína před 69 lety do země vpadla, komunistická vláda od té doby považuje Tibet za své území, stejně jako Tchaj-wan. Při krvavém potlačení povstání proti komunistické nadvládě zemřelo v roce 1959 na 85 tisíc lidí a vůdce oblasti dalajlama prchl do exilu.

Dva významní představitelé České republiky za poslední týden udělali dvě cesty do oblastí, které Čína prohlašuje za svá území a v diplomacii si to tvrdě vynucuje. Zatímco mezinárodně sledovaná cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan komunistickou vládu rozlítila, a začala proto Vystrčilovi i Česku vyhrožovat, v tichosti se odehrála ještě další cesta, která naopak musela režim potěšit. Související Čína mění Tibet, stěhuje pastevce do sídlišť. Místních se nikdo neptá, říká odbornice Podle zjištění Aktuálně.cz se totiž český velvyslanec v Pekingu Vladimír Tomšík v pondělí vypravil na třídenní exkurzi do Tibetu. Ten čínská osvobozenecká armáda obsadila v roce 1951. Zatímco někdejší prezident Václav Havel se setkával s tibetským vůdcem dalajlamou, který po potlačeném povstání proti Číňanům prchl do exilu, Tomšík si nechal zaplatit cestu od komunistické vlády do oblasti, kterou Čína označuje za své území. Na programu českého velvyslance byla prohlídka chrámů, ale také setkání s místními představiteli čínské komunistické strany. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na dotaz Aktuálně.cz řekl, že o cestě velvyslance nevěděl. A že ji bude řešit. "Schvalování velvyslaneckých cest je záležitostí příslušných náměstků. Očekávám ale, že mě o těch důležitých nebo politicky citlivých budou informovat. To se nestalo a s panem náměstkem Martinem Tlapou to již řeším," uvedl ministr. Dle Petříčka tak cestu do Tibetu na pozvání komunistické vlády schválil Tomšíkovi stejný náměstek, který si na žádost nepřítomného ministra před týdnem předvolal čínského velvyslance v Praze. A vyjadřoval mu nevoli za čínské výhrůžky za Vystrčilovu cestu na Tchaj-wan. Redakce se pokoušela zjistit, čemu se v Tibetu Tomšík věnoval. Otázky mu zaslala prostřednictvím ministerstva zahraničí. "Vzhledem k tomu, že české velvyslanectví v Pekingu věnuje dění v Tibetu dlouhodobou pozornost, přijal velvyslanec Tomšík pozvání čínského ministerstva zahraničí k návštěvě Tibetské autonomní oblasti. Pro diplomata je totiž prakticky nemožné se dostat do Tibetu individuálně. Program cesty zahrnuje návštěvu měst Lhasa a Žikace. Hlavním cílem cesty je seznámit se s aktuálním ekonomickým, politickým, společenským a náboženským vývojem v oblasti," odpověděla za něj vedoucí oddělení komunikace ministerstva Mariana Wernerová. Jedná se podle ní o pravidelnou cestu, které se účastní i další evropští ambasadoři. Související Ministr Petříček dal záštitu konferenci muže, kterého tajně platila čínská ambasáda Velvyslanců pozvala komunistická vláda více. Dle informací Aktuálně.cz cestoval Tomšík s pekingskými diplomatickými zástupci Nigérie, Barmy, Kolumbie, Thajska či Ruska. A také Švýcarska a Norska. Ministr Petříček odmítl, že by Tomšíkova cesta ohrozila nezávislost ministerstva zahraničí. "Pan velvyslanec Tomšík a ministerstvo zahraničních věcí se na nákladech cesty spolupodílí, nejde tedy o žádný 'placený výlet'. Odmítám, že by mělo jít o ohrožení nezávislosti ministerstva zahraničí," dodal Petříček. "Část nákladů včetně například letenek a všech potřebných lékařských vyšetření hradilo MZV ČR. Podrobné vyúčtování takových cest se nicméně dělá až zpětně," doplnila Wernerová. Co vše hradila Čína, však neupřesnila. Senátor Fischer chce cestu řešit Jako problematickou cestu vidí předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer - sám někdejší velvyslanec ve Francii a Monaku. Ten nyní chce s Petříčkem Tomšíkovu cestu řešit. "Práce velvyslance je služba českým občanům a jejich zájmům v zahraničí. Budu se jako šéf senátního zahraničního výboru ptát ministra zahraničních věcí, jaký je výsledek cesty a jaké je stanovisko jeho úřadu. Je velké riziko zneužití takových cest čínskou komunistickou stranou. Není v našem zájmu jakkoli posilovat její moc nikde ve světě, a už vůbec ne prostřednictvím nejvyšších zástupců České republiky v jejich státě," uvedl Fischer. Související Strach z rozpadu země a ztráty prestiže. Proč je Tchaj-wan pro Čínu otevřená rána? Dosluhujícího viceguvernéra České národní banky Tomšíka na diplomatický post do Pekingu prosadil po zákulisních přích Hrad, jak předloni popsal Respekt. Prezident Miloš Zeman dlouhodobě patří k propagátorům co nejlepších vztahů s komunistickou velmocí, pro niž je diplomatické respektování územní celistvosti Číny naprosto klíčové. Jak už Aktuálně.cz upozornilo, právě Hrad v lednu předal výhrůžný dopis čínské ambasády Vystrčilovu předchůdci Jaroslavu Kuberovi. S vlastním podpůrným přípisem, který ho měl odradit od cesty na Tchaj-wan. Nominand Hradu Tomšík velvyslancem v Číně i přes kritiku Nominaci Tomšíka na post čínského velvyslance kritizoval právě například předseda zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer, podle kterého Tomšík nemá diplomatické zkušenosti. Ministr zahraničí Petříček ho přesto do Pekingu vloni v květnu vyslal. Tomšík nahradil předchozího velvyslance v Pekingu Bedřicha Kopeckého, kterého ministerstvo zahraničí přesunulo do Arménie. Tomšík obsadil jeho post navzdory tomu, že Kopecký měl původně končit až letos v únoru. Kopecký ale upadl v nemilost Hradu poté, co v roce 2017 připojil své jméno k dopisu 11 diplomatů ze zemí Evropské unie, Austrálie, Kanady, Japonska a Švýcarska, který apeloval na dodržování lidských práv v Číně a jehož adresátem byl tamní ministr veřejné bezpečnosti. Napsaly to tehdy Lidové noviny. Související Výhružný dopis Kuberovi i Kellnerova tajná kampaň. Aktuálně.cz rozkrývá čínský vliv Post velvyslance v Pekingu je klíčový nejen pro české příznivce vztahů s Čínou z řad politiků, ale i pro byznysové skupiny, které tam podnikají. Například společnost Home Credit nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, která má v komunistické zemi rozpůjčováno více než 300 miliard korun ve spotřebitelských úvěrech. Zeman má ke Kellnerovi dlouhodobě blízko. Z jedné ze svých návštěv Číny se dokonce místo vládním speciálem vracel Kellnerovým letadlem. Jak už Aktuálně.cz popsalo, právě Home Credit vloni financoval tajnou kampaň s cílem vylepšit obraz komunistické Číny v Česku. Přispěvatelem projektu Sinoskop Víta Vojty, který o sobě tvrdil, že je nezávislý, a přitom ho tajně provozovala PR agentura placená Home Creditem, byl právě i Tomšík. 25:02 Měl jsem možnost ohnout hřbet a nic nedělat. Ale pokud jsem se ještě někdy chtěl podívat sám sobě do tváře, tak jsem musel jet, říká předseda Senátu. | Video: Martin Veselovský