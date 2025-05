Termín voleb: Stačilo! může mít problém. ANO odstartovalo příliš brzo, říká politolog

Prezident Petr Pavel v úterý 13. května vyhlásil termín voleb do Poslanecké sněmovny. Ty se letos uskuteční 3. a 4. října. "Od této chvíle může Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí kontrolovat, jakým způsobem vydávají peníze na kampaň a co do ní zahrnují," upozorňuje politolog Lubomír Kopeček z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Co vyhlášení termínu voleb znamená pro politické strany?

V tuto chvíli to pro ně primárně znamená, že si musí zřídit transparentní účet, přes který půjdou peníze, které budou vynakládat na volební kampaň. Mají na to od vyhlášení pět dní. Zároveň se jim od této chvíle počítá limit na volební kampaň, který činí maximálně 90 milionů korun. To, co utratily před vyhlášením termínu voleb, se do tohoto limitu nepočítá.

Důležité je také zmínit, že až od této chvíle může Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí kontrolovat, jakým způsobem vydávají peníze na kampaň a co do ní zahrnují. Dále se od stanoveného termínu odvíjí například lhůta pro podání kandidátních listin, nicméně to není v tuto chvíli tak aktuální.

Poměrně dlouho se diskutuje o tom, že limit 90 milionů na kampaň je příliš nízký a měl by se zvýšit…

Pokud vyhlášení termínu proběhlo teď, tedy zhruba 4,5 měsíce před volbami, tak mi ten limit přijde v pořádku, protože ta doba není tak dlouhá a ta suma 90 milionů je zhruba těm čtyřem měsícům i u větších stran víceméně přiměřená. Je to prostředek, který brzdí nadměrné výdaje na volební kampaň.

Lubomír Kopeček Vystudoval historii, politologii a právo na Masarykově univerzitě. V roce 2003 získal doktorát, roku 2007 habilitoval a o deset let později byl jmenován profesorem. Působí na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. K roku 2024 byl na katedře zástupcem vedoucího katedry Otty Eibla. V roce 2025 jej MUNI ocenila jako nejlepšího pedagoga univerzity v oblasti společenských a humanitních věd. Foto: archiv Lubomíra Kopečka

Jiná situace by samozřejmě byla, kdyby byl termín hlasování vyhlášen jako minule předchozím prezidentem Milošem Zemanem už tři čtvrtě roku před konáním voleb. V tu chvíli je těch 90 milionů podle mě opravdu málo. Takže otázka, jestli limit do budoucna zvýšit, se odvíjí spíš od toho, zda k tomu budoucí prezident bude přistupovat jako Petr Pavel, nebo jako Miloš Zeman.

Může vyhlášení termínu voleb pro některé politické subjekty představovat problém nebo jim naopak pomoci?

Z kandidujících subjektů by to mohlo představovat problém pro hnutí Stačilo!, které formálně kandiduje jako nově založená strana. Tím, jak jsou nastavena pravidla pro financování, znamená, že mohou používat jenom své vlastní peníze a poměrně malé prostředky, které dostanou od třetích subjektů. Tím třetím subjektem je v jejich případě KSČM, která jim však může dát maximálně tři miliony korun.

V tuto chvíli jsou v situaci, kdy už všechno, co souvisí s volební kampaní, bude podléhat Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Takže bude zajímavé sledovat, z čeho budou kampaň financovat, aby to dostálo legálním náležitostem.

Hnutí ANO se dlouhodobě drží v čele předvolebních průzkumů, v posledních měsících však zaznamenává pokles. Může se situace do voleb ještě změnit, nebo je dominance ANO jednoznačná?

ANO rozběhlo poměrně intenzivní kampaň už na začátku roku: ať se podíváte na billboardovou kampaň, která tehdy zalila Česko, nebo na to, co jsme mohli pozorovat na sociálních sítích… Tady je vidět, že ANO tu kampaň na české poměry odstartovalo velmi brzo. Je otázka, jestli ji nezačalo až příliš brzy.

Další věc je to, co se dělo v geopolitice, především pak chování Donalda Trumpa vůči Rusku a Ukrajině a samozřejmě také celní válka, což překrylo to, s čím ANO původně operovalo - tedy s kritikou vlády, premiéra a ekonomickými tématy. Zahraničně-politická bezpečnostní témata však nejsou něco, na čem ANO chtělo získávat voliče. Ukázalo se, že má v tomto směru nejasnou rétoriku, což se promítlo v tom, že někteří jejich voliči začali utíkat ke Stačilo!, respektive k SPD.