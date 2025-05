Babiš nezapomíná, vztah s Okamurou má jizvu z minulosti. Můžou spolu vládnout?

Přestože se v posledních dnech nechal prezident Petr Pavel opakovaně slyšet, že bude mít problém jmenovat takové kandidáty na ministry, kteří zpochybňují naše členství v EU či v NATO, je třeba si položit otázku, co by znamenala účast SPD Tomia Okamury ve vládě. A hlavně – zda je to vůbec realistické. Pro Okamuru by případná vláda s Babišem znamenala polibek smrti, shodují se oslovení politologové.

Předně: Tomio Okamura se především ve vztahu k Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům radikalizuje. Navíc jde do voleb mimo jiné s hnutím PRO Jindřicha Rajchla, který je jednoznačně proruskou figurou. Na jednu stranu se to může jevit tak, že spojenectvím s podobnými zjevy snižuje SPD svůj koaliční potenciál. Posouvá se totiž na vyloženě extremistické pozice.

Současně ho však tento manévr, tedy společná kandidatura nejen s hnutím PRO, ale i s Trikolorou a Svobodnými, v preferencích katapultoval na třetí pozici. Dlouho stagnující, možná i uvadající strana tímto spojením s dalšími subjekty zjevně dostala nový impuls. Což může mimochodem ohrozit volební úspěch Motoristů a Kateřiny Konečné (KSČM) v rámci hnutí Stačilo!

A to by mělo své důsledky. Ten hlavní by v takové konstelaci spočíval v tom, že by si v danou chvíli pravděpodobný vítěz voleb, tedy Andrej Babiš a jeho hnutí ANO, vybíral ze dvou základních variant, které by mu umožnily sestavit vládu: buď otevřená nebo skrytá (menšinová vláda s podporou SPD) koalice s Okamurou, anebo totéž přes politický střed - s některou ze současných vládních stran.

Babiš nezapomíná

Předtím je dobré k tématu připojit ještě jeden zásadní kontext. V rozhovoru pro Aktuálně.cz ho osvětluje politolog Jakub Lysek. SPD je sice politology samozřejmě označována za extremistický subjekt, nicméně její samotné fungování je podle něj o něco složitější.

"Celá řada členů, která má nějaký reálný vliv, je relativně umírněná a v soukromí pozice SPD rozhodně nehájí, je to pro ně byznysový projekt. Další skupinu straníků tvoří lidé, kteří odešli z ODS či jiných stran již před deseti lety. Kontakty na místní byznysové a politické elity jim zůstaly," připomíná Lysek.

"Z mého pohledu je varianta, že by ANO složilo vládu spolu s SPD, málo pravděpodobná," doplňuje politolog a expert na politický extremismus Aleš Michal. A vedou ho k tomu zejména dva důvody. "První je opravdu špatný osobní vztah mezi Andrejem Babišem a Tomiem Okamurou. I to v politice hraje svou roli," upozorňuje. Babiš podle něj nemůže Okamurovi zapomenout, že ho nepodpořil v přímé volbě prezidenta.

"Druhým důvodem je důraz, který Babiš bude chtít klást na svou pozici v evropské politice. Je sice pravda, že je ANO velmi důležité ve frakci Patriotů, kterou můžeme označit za radikálně pravicovou, zároveň však Babiš bude chtít působit jako evropský lídr, který má všude otevřené dveře," uvažuje Michal. "Zejména příklad Roberta Fica mu ukazuje, jak to vypadá, když se s evropským státníkem nebaví kromě Moskvy vůbec nikdo."

Přesto ani on nezpochybňuje, že Okamurovi v jistém ohledu nahrává spojenectví s menšími stranami. "Požadavek na sjednocení radikální opozice byl jedním z hlavních, který formulovali lidé, kteří se účastnili protestů na Václavském náměstí. Ty sice oslabily, zároveň se však energie přetransformovala ve dvě spolupráce: jednu v rámci bloku kolem SPD, druhou v podobě Stačilo! Spojenectví a zahození osobních ambicí na voliče v tomto prostoru působí dobře a oceňují ho," připomíná politolog.

Otázka tedy je, kde se může případný další růst podpory SPD zastavit. "Svůj strop z mého pohledu určitě mají - pravděpodobně někde kolem 15 procent. Čím víc se však podaří takový potenciál naplnit, tím spíš to může znamenat potenciální problém pro Andreje Babiše," tvrdí Michal. Podle něj je totiž zjevné, že Babišovým nejpreferovanějším partnerem pro příští vládní spolupráci byli Motoristé, kteří - upozorňuje - neformulují antisystémové požadavky.

A pak má ještě jeden důležitý postřeh: "Každopádně SPD může dostihnout osud Slovenské národní strany. Díky preferenčním hlasům mohou uspět výrazné osobnosti z ostatních stran. Pokud bude výsledek SPD skutečně dobrý, tento efekt tak silně viditelný nebude. Do zisku devíti až deseti procent to ale může sehrát zásadní roli," říká politolog. V takovém případě by samotná SPD - pokud jde o mandáty - mohla i oslabit.

Ze všech nejradikálnější

Pokud jde o v úvodu zmíněny programový a rétorický posun SPD, Aleš Michal ho vnímá v několika rovinách. "Prvním jsou určitě ostřejší výpady vůči Ukrajincům. SPD se potřebuje odlišit od ostatních a v tomto konkrétním tématu je v rámci aliance určitě ze všech nejradikálnější. Čím víc se budou volby blížit, tím ostřejší tato rétorika bude," míní.

A upozorňuje, že jistá část společnosti může prožívat jistou deziluzi. "Ze své špatné ekonomické situace má tendenci obviňovat vnějšího nepřítele a Ukrajinci se pro to rétoricky hodí. Druhý je posun doprava v ekonomickém programu. Zejména angažmá Markéty Šichtařové a Miroslava Ševčíka vede k tomu, že ekonomický aspekt ve stranické komunikaci posílil. Slyšíme hodně o nízkých daních a podpoře podnikání, to u SPD dřív hrálo spíš druhotnou roli."

Jasno má Michal také v tom, že SPD patří mezi radikálně pravicové strany. "A v evropském kontextu patří spíš k těm, které explicitněji pracují se strachem a hrozbou migrace. Není náhodou, že třeba velkým vzorem pro podobu kampaní jim je německá AfD, nejvíce proruská strana v Evropě," připomíná analytik v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Z dlouhodobých výzkumů napříč Evropou podle jeho slov vyplývá, že jedinou cestou, jak zabránit tomu, aby takové strany měly zásadní vliv, je úplná izolace. "Velké téma je to v Německu, kde prozatím drží tzv. protipožární zeď proti extrémismu. Za žádných okolností neplatí teze, že vládní spolupráce mainstreamových stran s radikální pravicí vede k tomu, že mainstream tyto strany zkrotí. Ještě nikdy se to nestalo," zdůrazňuje Michal.

Politolog Ladislav Cabada pak odhaduje, že hnutí ANO nejspíš po volbách nebude mít samostatně většinu mandátů. Tudíž Andreji Babišovi nezbude nic jiného, než hledat nějakého spojence, případně vládního partnera.

"S ohledem na nynější situaci v Poslanecké sněmovně a průzkumy veřejného mínění se stabilně jako možný koaliční partner, respektive jako možný aktér, který umožní případný vznik menšinové vlády hnutí ANO, jeví právě SPD Tomia Okamury," soudí Cabada. "Ten také v tomto duchu opakovaně prezentoval své záměry, i když k takovým výrokům vždy připojí podmínku akceptace klíčových programových bodů SPD ze strany vládních partnerů."

SPD coby užitečný strašák

A právě v tom podle Cabady může být slabina SPD. "Hnutí ANO se bezesporu od původních liberálně-centristických pozic posunulo v kulturních otázkách doprava, ekonomicky pak k populistické levici, nicméně rozhodně je programově i rétoricky od SPD výrazně vzdáleno. Zatímco SPD se v posledních měsících spíše radikalizuje - bezpochyby i v soutěži s dalším radikálním subjektem Stačilo!, s nímž se programově výrazně překrývá - radikální výroky některých představitelů ANO včetně Andreje Babiše jsou vždy kompenzovány sdělením, že ANO je prozápadní a nezpochybňuje naše členství v EU a NATO," podotýká politolog.

Ostatně pokud jde o dílčí propad podpory hnutí ANO v posledních dvou měsících, Cabada připomíná, že bývá často - podle něj správně - vykládán zejména tak, že se Babišova formace posunula příliš doprava a ztrácí umírněnější voliče prozápadní orientace. "V této situaci a také s ohledem na sdělení prezidenta, kde by viděl překážku pro jmenování členů příští vlády, si nemyslím, že by Andrej Babiš - a ještě méně někteří z dalších politiků ANO - podporovali užší spolupráci s SPD," míní Cabada.

Maximem by tudíž také podle jeho mínění asi byla podpora SPD pro menšinovou vládu ANO. "Avšak i zde by musel Andrej Babiš něco nabídnout (post předsedy sněmovny, pozice v diplomacii?) s rizikem negativní odezvy jak od občanské společnosti, tak i ze zahraničí. Navíc v případě některých - chtělo by se říci možná téměř všech - politiků SPD nelze vyloučit trapasy a skandály," dodal politolog.

Také proto předpokládá, že pokud hnutí ANO volby vyhraje a Babiš bude moci usilovat o sestavení vlády, bude preferovat jiné varianty, tedy možnou podporu menšinové vlády ze strany STAN či části Spolu. Jasno má i v tom, že Babiš tuto kartu bude po volbách hrát. "Bude apelovat a současně vytvářet nátlak hrozbou, že bez jejich podpory mu jiný partner než SPD nezbývá. Tento apel bude myslím směřovat i k prezidentovi a bude jej žádat o zprostředkování," uzavírá Cabada.

"Pokud si Babišovo ANO pohlídá zahraniční politiku," přizvukuje Cabadův kolega Jakub Lysek, "bude pro prezidenta těžké odmítnout návrhy kandidátů třeba na méně důležitá ministerstva. Reálný vliv SPD bude malý, protože ANO bude moci vždy sestavit vládu s jinou stranou," vyvozuje politolog. A podobně jako Michal by i on v takové konstelaci čekal osobní rozepře mezi Babišem a Okamurou.

"Nedokážu si oba dva představit v jedné vládě. A nakonec: pokud by SPD byla součástí vlády, bylo by to asi poslední Okamurovo angažmá v politice. Myslím si totiž, že by jeho strana vládnutí s Andrejem Babišem nepřežila - podobně jako sociální demokraté," uzavírá Lysek.