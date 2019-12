Audit o Babišovi má i Praha. Primátor ho chce zveřejnit a zjišťuje, co by mu hrozilo

Audit Evropské komise o podezření ze střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) dorazil na pražský magistrát. Úřad nyní podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) s právníky zkoumá, jaké sankce by hrozily v případě, že dokument zveřejní. Piráti přitom volají po zveřejnění. Ministryně pro místní rozvoj však tvrdí, že listina přišla z Bruselu jako důvěrná, a proto ji vláda zveřejnit nemůže.

Přestože předseda Pirátů Ivan Bartoš a další poslanci této strany naléhají ve sněmovně na ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou (za ANO), aby audit ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše zveřejnila, primátor za Piráty Zdeněk Hřib, který zprávu rovněž má, ještě váhá.

"Aktuálně řešíme s právním oddělením otázku případných sankcí vyplývajících z jeho zveřejnění. Občané mají právo znát jeho obsah a my ho v žádném případě nechceme veřejnosti tajit. Jedná se o závažný střet zájmů," uvedl Hřib.

Podle mě navýsost zajímavá situace nám nastala! :) Piráti, kteří mohutně volají po zveřejnění auditu ohledně A. Babiše, by ho mohli svým způsobem sami zveřejnit - protože ho dostal “jejich” pražský magistrátu. Ale - primator Pirátů váhá :) Proto tento můj hovor s Ivanem Bartošem pic.twitter.com/qupMx9VrSb — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) December 3, 2019

Když se deník Aktuálně.cz zeptal předsedy Ivana Bartoše, co říká na "váhání" svého spolustraníka Hřiba, odpověděl, že on osobně je přesvědčený o zveřejnění.

"Ve veřejném zájmu by měla být zveřejněna. My se díváme, jaké jsou za to případně postihy. To je na rozhodnutí primátora. Já jsem měl možnost si s ním vyměnit dvě zprávy, takže o jeho kroku vím a budu se s ním bavit, jak se situace trochu uvolní," odpověděl Bartoš.

Na následný dotaz, zda by primátorovi doporučil zveřejnění, Bartoš řekl, že za klíčový považuje závěr auditu. "Jestli premiér Andrej Babiš ve své pozici porušuje evropské nařízení o střetu zájmů a i český zákon o střetu zájmů, to je přece alfa a omega. Ta situace je neudržitelná," prohlásil Bartoš a dodal, že on by audit zveřejnil.

"Kdybych dokument dostal do rukou já, tak já jsem střelec, já bych s ním šel asi ven. Minimálně tu stránku závěrů, abychom vyvrátili spekulace a hlavně abychom ochránili zájmy České republiky. Protože jestli premiér veřejně kope do Evropské komise ve smyslu, že to je nějaká "banda nýmandů", tak je to zásadní problém, když má potom jet vyjednávat evropský finanční rámec, tak se na něj tito evropští partneři, pokud jej tam vůbec pustí, budou koukat. To je zásadní problém," řekl Bartoš.

Podle Bartoše je důležité, aby Piráti měli na zveřejnění dokumentu kvalitní právní názor. Spis má podle něj 270 stran a Piráti trvají na zveřejnění alespoň jeho závěrů. Podle Bartoše existuje veřejný zájem na zveřejnění auditu kvůli tomu, že si premiér ve sporu s Evropskou komisí "bere jako štít celou Českou republiku", přitom veřejnost nemá šanci do materiálu ani nahlížet. Zopakoval, že Piráti se obrátili i na komisi, aby věc nebyla projednávána v režimu důvěrné.

Pražský magistrát je jedním z připomínkových míst řízení vedeného Evropskou komisí. Vyjádření komise v této věci očekává do 4. prosince také kancelář českého zastoupení organizace Transparency International. Není ale jasné, v jaké formě výsledky auditu obdrží. Organizace v úterý vyzvala ke zveřejnění dokumentu s odvoláním na doporučení evropské ombudsmanky na toto téma.

Průvodní dopis připojený k auditu podle Dostálové vyzývá Česko k vyjádření, zda se závěry souhlasí, nebo nikoliv. Nepovažuje ho proto za uzavřený. Ministryně také uvedla, že země využije dvouměsíční lhůtu, kterou dostane po doručení překladu dokumentu. Řekla, že bude hájit zájmy Česka "do posledního dechu", a to případně i u soudu.

