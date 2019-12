Audit zůstane zatím tajný, oznámila Dostálová. Ve sněmovně ho chce řešit i ČSSD

Ministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO Klára Dostálová v úterý dopoledne zopakovala své dosavadní stanovisko, že nezveřejní evropský audit o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Dostálová se tak postavila proti žádosti několika stran ve sněmovně, které ji žádají o zveřejnění dokumentu. Zatím to vypadá, že ve čtvrtek bude o celé záležitosti jednat celá Poslanecká sněmovna.

Když ministryně pro místní rozvoj za ANO Klára Dostálová předstoupila v úterý dopoledne před novináře, bylo to její první větší vystoupení od chvíle, kdy v pátek dorazila na její úřad zpráva evropských auditorů o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše.

Dostálová zdůraznila, že sama neví, k jakým závěrům auditoři dospěli, protože zprávu ani nečetla. Zabývat se jí budou podle jejích slov úředníci, kteří budou striktně dodržovat důvěrný režim dokumentu.

"Co považuji za velmi důležité říci a zabránit už dalším spekulacím v médiích, je, že ke zprávě přišel tzv. průvodní dopis, a zpráva jako taková i se souvisejícími dokumenty je opatřena nápisem confidential, tedy důvěrné," začala Dostálová a na malý okamžik ukázala dokument. "Není to nic, co bychom si vymysleli, tento nápis podtrhla sama Evropská komise a ústy své mluvčí potvrdila, že dokument je v režimu důvěrné," pokračovala.

Průvodní dopis podle Dostálové vyzývá k zachování režimu důvěrné až do doby, než budou ukončeny všechny navazující procedury. "A zároveň se v dopise píše, že vnitrostátní orgány se vyzývají, aby od české verze, která přijde během tohoto nebo příštího týdne, do 60 dnů informovaly, zda přijmou, či nepřijmou závěr. Máme se vyjádřit, zda vůbec ty závěry přijímáme, nebo nikoliv," uvedla ministryně.

Nadále trvá také na svých dřívějších slovech, že doručená verze není konečná. "Pochopte, že zpráva nemůže být finální, protože my se teprve vyjádříme k závěrům, které poslali auditoři. Evropská komise se nás ptá na názor, zda přijímáme, nepřijímáme, tak my se k tomu budeme vyjadřovat. Z našeho pohledu nejde samozřejmě o finální dokument, ten proces bude pokračovat," tvrdí.

Ministryně uvedla, že pokud se úředníci neztotožní s některými závěry, neznamená to, že "šmahem vše odmítnou". "Ale pokud bychom něco nepřijali, máme možnost vyvolat tzv. slyšení Evropské komise. Určitě budeme chtít o některých věcech hovořit tváří v tvář," řekla.

Těžké chvíle ministryně Dostálové... Tiskovku ke střetu zájmu jste asi mnozí viděli, tady @Aktualnecz zachytila chvíle po tiskovce, kdy ministryni dál “pronásledovali” novináři.Ona nadále trvá na tom, že nic z auditu nezveřejní... Teď bude důležité stanovisko vládní ČSSD pic.twitter.com/qBtDr7OVmD — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) December 3, 2019

ČSSD: Budeme hlasovat pro jednání o auditu

V celé záležitosti bude velmi důležité stanovisko vládní sociální demokracie, která už v minulosti v některých případech vyhrožovala odchodem z vlády. V tomto případě klub ČSSD po svém úterním jednání nemluvil o odchodu z vlády. Ale předseda klubu Jan Chvojka oznámil, že ČSSD bude prosazovat, aby Dostálová alespoň něco zveřejnila. Nemluvil ale zcela konkrétně, uvedl, že by "měla zveřejnit to, co bude možné".

"Za klub máme jasný vzkaz, jsme pro to, aby se o tom jednalo na plénu sněmovny, a pan premiér, ideálně, nebo ministryně pro místní rozvoj, poskytli alespoň nějaké informace, které poskytnout mohou. My máme za to, že něco musí říct, a pokud někdo navrhne tento bod, tak my budeme hlasovat pro. Ideální lhůta by byla ve čtvrtek v jedenáct hodin. Jasný vzkaz za ČSSD, budeme určitě podporovat to, aby byl mimořádný bod střet zájmů premiéra," sdělil Chvojka.

Na doplňující dotazy novinářů, zda tedy bude ČSSD trvat na zveřejnění informací o auditu, případně, jestli pohrozí odchodem z vlády v případě utajování zprávy, odpověděli politici ČSSD, že je třeba vyčkat na jednání vlády, která bude tuto věc řešit.

"Na to zveřejnění by bylo dobré, aby byla přeložena do češtiny. A předpokládám, že později je možné se s ní seznámit. Veřejnost má právo znát obsah zprávy, která se týká veřejných prostředků," prohlásil ministr kultury za ČSSD Lubomír Zaorálek. "Ať je to zveřejněno, pokud je to možné zveřejnit," dodal Chvojka s tím, že "stejně to bude zveřejněno v některých médiích".

Tady je tedy čerstvý sestřih vyjádření ČSSD ke zveřejnění auditu o střetu zájmů premiéra... I když člověk poslouchá každé slovíčko, není jasné, jak moc ČSSD bude tlačit na ANO, aby její členové vlády podpořili zveřejnění informací z auditu - a také v jakém množství a kdy... pic.twitter.com/oepxKnEt1s — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) December 3, 2019

Už před tiskovou konferencí se sešli předsedové ODS, Pirátů, KDU-ČSL a STAN, kteří vyzvali vládu, aby audit zveřejnila. Zároveň avizovali, že ve chvíli, kdy ve dvě hodiny odpoledne začne schůze sněmovny, navrhnou zařazení mimořádného bodu, který by se týkal právě střetu zájmů premiéra. Tyto strany však nemají ve sněmovně dostatek hlasů na to, aby mohly takový bod prosadit.

Pokud by hnutí ANO ale podpořilo zařazení bodu, střet zájmů by sněmovna projednávala tento čtvrtek od jedenácti hodin. Je to čas mezi ranními písemnými interpelacemi na členy vlády a odpoledními ústními interpelacemi. Hnutí ANO se zatím k zařazení mimořádného bodu nevyjádřilo, jeho tisková konference začíná jako poslední ze všech politických stran před druhou hodinou odpoledne.

Babiš: Zatím u nás platí české zákony

Premiér Andrej Babiš opakovaně tvrdí, že v žádném střetu zájmů není a Česko žádné dotace vyplacené jeho bývalým firmám vracet nebude. Babiš původně tvrdil, že zpráva auditorů "není samozřejmě definitivní", což ale následně vyvrátil mluvčí Evropské komise, který sdělil, že jde o definitivní zprávu.

"Vložil jsem svou bývalou firmu do svěřenských fondů a jsem přesvědčený, že Česká republika tento střet vyhraje," prohlásil v úterý večer v televizi Nova.

Na upozornění moderátora, že audit ale podle dostupných informací potvrzuje střet zájmů, Babiš reagoval tak, že prý není normální, aby Brusel vykládal český zákon. "Lex Babiš je speciální zákon proti Babišovi. Je to zákon, který měl vyštvat Babiše z politiky. Takže já jsem podle toho zákona postupoval, ten zákon je v rozporu s evropským právem, popírá má práva, jsem přesvědčený, že pravda je na mé straně," řekl Babiš.

Na námitku moderátora, že je logické, jestliže si chce Evropská unie kontrolovat dotace, které vyplácí, Babiš odpověděl, že v politice je od roku 2014, ale auditoři si vzpomněli na možný střet zájmů v roce 2019.

"Nemám střet zájmů, protože my máme speciální zákon a zatím platí české zákony. My nejsme podřízeni evropskému zákonu, protože máme český zákon, podle kterého jsem postupoval. Naše zákony vykládají české soudy, a ne Brusel, a už vůbec ne auditoři," dodal premiér.

