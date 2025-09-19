Domácí

"Asi to nebude." Armáda slibovala Ostravsku stovky pracovních míst, teď všichni mlčí

před 25 minutami
Desítky tisíc lidí přímo na místě, další u televize a online streamů. To je největší středoevropská bezpečnostní show Dny NATO na mošnovském letišti u Ostravy. Už letos mělo podle původních plánů na okraji areálu vznikat armádní logistické centrum za více než dvě miliardy korun. Jenže, jak zjistil deník Aktuálně.cz, ambiciózní projekt Jany Černochové je v současné době u ledu.
Armádní logistické centrum Mošnov na letišti by mělo mít 50 hektarů, zaměstnávat tři stovky vojáků a vyjít na více než dvě miliardy korun. Takové alespoň byly původní plány.
Armádní logistické centrum Mošnov na letišti by mělo mít 50 hektarů, zaměstnávat tři stovky vojáků a vyjít na více než dvě miliardy korun. Takové alespoň byly původní plány. | Foto: Dny NATO

"Projekt logistického centra v Mošnově bude výhodný pro všechny: Pomůže armádě, posílí ekonomiku a bude velkým přínosem pro celý Moravskoslezský kraj," tvrdila ministryně obrany Jana Černochová (ODS), když obří projekt představovala. A její stranický kolega a správce státní kasy Zbyněk Stanjura (ODS) přikyvoval.

"Vzniknou zde nová pracovní místa, naváže se spolupráce s místními firmami a především bude možné rychle využít těchto nových vojenských kapacit v případě mimořádných událostí. V programovém prohlášení jsme slíbili, že zvýšíme výdaje na obranu na dvě procenta HDP do roku 2025. A mimo jiné i díky takovým projektům, jako je Mošnov, tento slib dodržíme," pyšnil se ministr financí.

Psal se 14. červenec 2022 a bylo jen pár minut poté, co Černochová podepsala memorandum o spolupráci s moravskoslezským krajem společně s tehdejším ostravským hejtmanem Ivem Vondrákem (dříve ANO, dnes STAN).

"Chyba je na obou stranách"

Cílem uzavřené dohody mezi ministerstvem obrany a krajem byla výstavba nové vojenské základny na mošnovském letišti. Pomoci měla nejen armádě, ale rovněž regionálnímu hospodaření - z peněz z obranného rozpočtu měla profitovat i civilní část letiště. Najít práci tu navíc měly tři stovky lidí.

Dnes, po více než třech letech, se ovšem k projektu už nikdo z vrcholných politiků nehlásí. Otázky deníku Aktuálně.cz nechali bez odpovědí Černochová, Stanjura i současný moravskoslezský hejtman Josef Bělica (ANO).

"Chyba je na obou stranách," reaguje Vondrák. "Nijak extra tomu nebyl nakloněn ani Babiš, ani ministerstvo obrany," popisuje Vondrák. Nutno připomenout, že zatímco bývalý hejtman se nyní v regionu postavil do čela volební kandidátky Starostů a nezávislých, Stanjura tu vede soupisku koalice Spolu a Andrej Babiš zase ANO.

"Ani ryba, ani rak"

Současná situace je zarážející o to víc, že když se plán na vznik nové základny finalizoval, stavět se mělo začít dle plánu v roce 2024 či 2025. Ani jeden z těchto termínů už ale není ve hře.

Jak navíc reportér Aktuálně.cz zjistil přímo v regionu, je možné, že z padesátihektarového armádního centra za 2,5 miliardy nakonec nic nebude. "Ani ryba, ani rak. Ticho po pěšině, nikdo nic neví," reaguje Václav Kološ (BEZPP), starosta Petřvaldu sousedícího s letištěm.

V krátkém rozhovoru popisuje, že on sám by rád věděl, proč se projekt zastavil, a proto chtěl oslovit přímo ministryni obrany. Dojít k tomu mělo na pražském Vítkově, kam si Kološ přijel převzít ocenění pro jednoho ze zemřelých občanů Petřvaldu. "Ale neměl jsem prostor se jí zeptat," krčí rameny.

Jak tvrdí, informace se k němu nedostávají z krajského úřadu ani od armády. "V tichosti se říká, že to logistické centrum tady asi nevznikne, ale nejsem schopný k tomu cokoliv říct. Asi to nebude," končí Kološ rozhovor.

Ranvej si kraj chce opravit bez vojáků

Jedním z hlavních bonusů přítomnosti vojáků v Mošnově byla vize, že zasponzorují více než pětimiliardovou rekonstrukci přistávací dráhy. Ranvej o nadstandardní délce 3511 metrů prošla naposledy zásadní opravou v roce 1984 a dlouhodobě se upozorňuje na její dezolátní stav.

Jenže i tento scénář už vzal za své. "Rekonstrukci vzletové a přistávací dráhy řeší Moravskoslezský kraj jako vlastník společnosti Letiště Ostrava. Tato rekonstrukce je nezávislá na projektu armádního logistického centra," potvrzuje Kateřina Pustějovská, mluvčí mošnovského letiště.

Se samostatnou opravou ranveje by se mělo podle aktuálních informací začít v roce 2026 či 2027.

Reportér deníku Aktuálně.cz oslovil i ostravské hejtmanství. To ale do vydání článku nestihlo reagovat, prý "vzhledem k rozsáhlosti a důležitosti tématu," jak oznámila mluvčí úřadu Nikola Birklenová.

Nicméně už z dřívějších reakcí hejtmanství vedeného Josefem Bělicou vyplývá, že uvažuje o změně či úplném vypovězení memoranda s ministerstvem obrany. Důvodem má prý být i to, že se nedaří vykupovat potřebné pozemky. To by mohlo ve výsledku vést k tomu, že místo logistické vojenské základny vznikne v kraji jen komerční průmyslová zóna se skladovacími halami.

Samo ministerstvo obrany na otázky také neodpovědělo. Nejdřív odkázalo na generální štáb, aby druhý den velení armády prohlásilo, že otázky musí zodpovědět ministerstvo. A resort to stejně jako kraj do vydání článku nestihl.

Lži o jaderných zbraních či Američanech

"Projekt armádního logistického centra neměl potřebný drive - chyběl tam někdo, kdo by to táhnul," myslí si bývalý hejtman Ivo Vondrák. "Ministerstvu obrany se nechtělo do financování, při jednáních s ministrem Stanjurou bylo řečeno, že se oprava letiště zahrne do zvýšených obranných výdajů státu," prozrazuje Vondrák.

Vadí mu i to, že nejasnosti a oddalování definitivního rozhodnutí ve výsledku jen prodraží cenu nutných stavebních prací na letišti.

Zamrznutí projektu dobře dokresluje potíže, které nápad provázely od samého počátku. Nejdřív v roce 2020 bývalý ministr obrany a nynější europoslanec Alexandr Vondra (ODS) navrhl, aby v Mošnově vznikla česko-americká vojenská základna.

Když se pak v roce 2022 rozhodlo, že se místo klasické posádky postaví logistické centrum pro překlad materiálu a pomoc spojencům, jehož stavba si vyžádá 2,5 miliardy korun a další miliardu pak potřebná infrastruktura kolem letiště, kolem projektu se okamžitě vyrojila spousta dezinformací.

Jejich autoři strašili tím, že v Mošnově budou uložené zbraně, budou tam sloužit američtí vojáci a při ruském útoku na Severoatlantickou alianci se stane jedním z prioritních cílů. Armáda však všechny tyto lži vyvrátila.

Odstrašující síla americké armády v Mošnově. Na letišti přistál strategický bombardér B-52 (17. 9. 2019)

Video: Aktuálně.cz
 
