Domácí

Video: podívejte se, jak vypadá Praha z kokpitu stíhačky ve formaci s Red Arrows

Ondřej Stratilík Kryštof Válka ČTK Ondřej Stratilík, Kryštof Válka, ČTK
před 3 hodinami
Nad Prahou zaburácela ve čtvrtek formace dvou českých stíhaček JAS-39 Gripen a devíti letounů BAE Hawk T1 z akrobatické skupiny Red Arrows britského Královského letectva. Průlet nad centrem metropole s barevnými kouřovými efekty se konal u příležitosti Dne vzdušných sil české armády a 80. výročí konce 2. světové války. Letouny následně zamířily do Ostravy, kde se o víkendu zúčastní Dnů NATO.
Legendární skupina Red Arrows proletěla nad Karlovým mostem | Video: 21. základna taktického letectva Čáslav

"V minulosti se skupina Red Arrows, která létá na proudových letounech BAE Hawk T1, několikrát zúčastnila Dnů NATO v Ostravě. Přelet nad Prahou je však naprostou raritou, průlet nad Karlovým mostem pak představuje zcela unikátní událost," uvedl před akcí koordinátor průletu z velitelství vzdušných sil Jan Tvrdík.

Související

Britská legenda v oblacích: Red Arrows nad Řeckem pilují svoji show

Red Arrows
26 fotografií

Letadla Red Arrows startovala z letiště v Lipsku, s dvojicí gripenů se potkala nad českým územím. Stíhačky v doprovodu akrobatické skupiny přiletěly k Praze od severu, nad letištěm Václava Havla se přeskupily do tvaru šípu. Trasa pokračovala přes západní okraj metropole směrem na jih, následně formace prolétla z jihu na sever nad Karlovým mostem. V závěru odletěla na letiště Leoše Janáčka do Mošnova na Dny NATO, které se konají 20. a 21. září.

Armáda předem uvedla, že se letouny v souladu s bezpečnostními pravidly budou nad městem pohybovat ve výšce 300 metrů nad zemí. Vzdušené síly také upozorňovaly na krátkodobý hluk, který průlet většího počtu letadel doprovází.

 
Mohlo by vás zajímat

Hřib a Rakušan Fialovi připomenuli, že k vládě je třeba složit ve sněmovně většinu

Hřib a Rakušan Fialovi připomenuli, že k vládě je třeba složit ve sněmovně většinu

Zeman řekl, koho bude volit. "Příjemně překvapil," zaznělo v reakci

Zeman řekl, koho bude volit. "Příjemně překvapil," zaznělo v reakci

Oddychl jsem si, říká historik k tajemnému dopisu. TGM zmínil kradoucí Čechy i Němce

Oddychl jsem si, říká historik k tajemnému dopisu. TGM zmínil kradoucí Čechy i Němce
1:53

"Není to náhoda." Sabotéři řádí na dostavbě klíčového mostu na D1

"Není to náhoda." Sabotéři řádí na dostavbě klíčového mostu na D1
domácí Aktuálně.cz Obsah armáda dny nato stíhačka letecká akrobacie Přehled zpráv Rozcestník IG

Právě se děje

Aktualizováno před 13 minutami
"Putin možná lže dokonce i sám sobě." Šéf britské MI6 nešetřil ostrými slovy

ŽIVĚ
"Putin možná lže dokonce i sám sobě." Šéf britské MI6 nešetřil ostrými slovy

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 23 minutami
Hřib a Rakušan Fialovi připomenuli, že k vládě je třeba složit ve sněmovně většinu

Hřib a Rakušan Fialovi připomenuli, že k vládě je třeba složit ve sněmovně většinu

Proti výzvě premiéra a lídra koalice Spolu Petra Fialy (ODS), aby voliči uvážili, že jedině jeho koalice může konkurovat hnutí ANO.
před 24 minutami

Oslava techniky a krásy v centru města. Díky Speed Festivalu ožívají auta v ulicích

Oslava techniky a krásy v centru města. Díky Speed Festivalu ožívají auta v ulicích
Prohlédnout si 63 fotografií
Setinová rallye se loni v rámci Speed Festivalu jela poprvé...
... tehdy vedla sklářským regionem a několik zastávek bylo právě v areálu závodů.
před 25 minutami
Maďarsko ohlásilo, že po vzoru USA zařadí Antifu na seznam teroristických skupin

Maďarsko ohlásilo, že po vzoru USA zařadí Antifu na seznam teroristických skupin

Maďarsko bude následovat Spojené státy a rovněž označí krajně levicové hnutí Antifa na seznam teroristických organizací. Oznámil to Viktor Orbán.
před 43 minutami
Češi dlouhodobě trpí nedostatkem minerálů. Jak poznat, které vám chybí nejvíce?

Češi dlouhodobě trpí nedostatkem minerálů. Jak poznat, které vám chybí nejvíce?

Lidem s jednostranným jídelníčkem mohou chybět i základní vitamíny a minerály. Ty jsou přitom zásadní pro celkovou kondici i imunitní systém.
před 45 minutami
Zeman řekl, koho bude volit. "Příjemně překvapil," zaznělo v reakci

Zeman řekl, koho bude volit. "Příjemně překvapil," zaznělo v reakci

Bývalý prezident Miloš Zeman bude v říjnových volbách do sněmovny volit Stačilo!, řekl v pátek v rozhovoru s Rádiem Prostor.
před 1 hodinou
Izraelci včetně dirigenta Volkova u hranice s Gazou demonstrovali za konec války

Izraelci včetně dirigenta Volkova u hranice s Gazou demonstrovali za konec války

Desítky Izraelců v pátek přišly demonstrovat k u Gazy za konec války. Policie zatkla čtyři demonstranty, včetně izraelského dirigenta Ilana Volkova.
Další zprávy