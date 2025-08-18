"Asi na to dlabu." Čas se krátí a Češi v zahraničí tápou, jak mají odvolit poštou

"Teď jsem na dovolené, máme s kolegy z práce menší roadtrip po Nebrasce. Už asi nestihnu poslat žádost o zapsání na seznam voličů, co?" ujišťoval se Tomáš Prachař u redaktora Aktuálně.cz. Ačkoliv má zájem hlasovat v nadcházejících sněmovních volbách, s registrací si nedělal příliš těžkou hlavu.
O to větší překvapení ho čekalo, když zjistil, že se musí nahlásit do 24. srpna na zastupitelský úřad. "Je pravda, že jsem si moc informací nezjišťoval. Myslel jsem si, že to všechno začnu řešit až někdy v září, jako když si doma žádám o voličský průkaz. Asi na to dlabu," přiznal se Čech žijící v Lincolnu, který pro americkou potravinářskou firmu spravuje IT systémy.
Stejně tak ovšem neměl sebemenší ponětí, že se na seznam voličů může přihlásit i po internetu přes datovou schránku či Portál občana. "Takže stíhám? Už jsem se bál, že budu muset řešit poštu. Přihlásím se později," dodal s tím, že o postupu v korespondenční volbě dostával spíše kusé informace.
A nebyl zdaleka sám. V podobné situaci se ocitla i Karolína Jansová, která se do Spojených států přijela v rámci Working Holiday víz jako brigádnice na hotelu, než si tam našla amerického přítele. Během voleb bude u něj na návštěvě v texaském Austinu.
Pokud by chtěla hlasovat o nové podobě dolní komory, korespondenční volba by pro ni byla nejschůdnější cestou. Dříve by musela přeletět na české velvyslanectví ve Washingtonu, což by ji stálo nejen čas, ale také nemalé výdaje.
"Je to pro mě samozřejmě velká úleva, ale nevěděla jsem, že je na to nějaký dřívější deadline. Tak si k tomu zjistím pak více. Myslela jsem, že stačí napsat nějaký e-mail s údaji nebo něco podobného," svěřila se redaktorovi Aktuálně.cz. Ani ona nevěděla, že se může přihlásit i online. "Nějak mě ta informace minula," potvrdila.
Ne jeden, ale hned dva důležité kroky
USA nejsou jedinou zemí, kde kvůli velkým vzdálenostem zastupitelských úřadů museli někteří Češi oželet své volební právo. Podobně na tom je například Nový Zéland - kdo chtěl doposud odvolit, musel přeletět přinejmenším do Sydney na generální konzulát, případně navštívit velvyslanectví v Canbeře.
Jan Kovář, který pracovně pendluje mezi novozélandským Aucklandem a australským městem Brisbane, si korespondenční volbu pochvaluje. Na seznam se chce zapsat v nejbližších dnech, o termínu 24. srpna do 16 hodin ví - krajané ve sdílené facebookové skupině ho varovali, aby si deadline pohlídal.
Co už mu ovšem uniklo, je druhý a neméně důležitý krok: požádat o písemnosti ke korespondenční volbě. K němu se pro změnu váže termín 29. srpna.
Velvyslanectví pak nejpozději 8. září odešle poštou potřebné dokumenty. V praxi je tedy nutné splnit dva kroky, než budou Češi v zahraničí moci odvolit. "O tom jsem, popravdě, nevěděl. Trošku se ta byrokracie hromadí, ale asi je to lepší než cestovat pět hodin tam i zpět jenom proto, abych odvolil," konstatoval Kovář.
K volbám přijde jen zlomek krajanů v zahraničí
Politici doufají, že počty přihlášených Čechů narostou právě v poslední týden před ukončením zápisu. Ministerstvo zahraničí zatím eviduje okolo 20 tisíc krajanů. To je o polovinu méně, než kolik česká diplomacie očekávala. Odhad v podobě 50 tisíc zapsaných jmen se tudíž s největší pravděpodobností nenaplní.
Korespondenční volba 2025
Češi, kteří žijí nebo studují v zahraničí a mají zájem hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny, se musí zapsat na zvláštní seznam voličů u zastupitelského úřadu a také si zažádat o písemnosti ke korespondenční volbě. Zápis mohou provést osobně na generálním konzulátu či velvyslanectví, poštou, přes datovou schránku, skrze zmocněnou osobu či Portál občana.
Krajané si musí především pohlídat následující termíny:
- 24. srpna - termín pro zapsání na seznam voličů
- 29. srpna - termín pro žádost o písemnosti ke korespondenční volbě
Podrobnější informace o postupu jsou k dispozici na stránkách ministerstva zahraničních věcí i na webech zastupitelských úřadů.
Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na začátku srpna uvedl, že počty voličů za hranicemi budou časem bobtnat - jen si musí Češi zvyknout na novou možnost. Po zavedení korespondenční volby na Slovensku - poprvé v roce 2006 - hlasovalo poštou jen kolem sedmi tisíc Slováků. Předloni jich už bylo na 58 tisíc.
"Zkušenosti ze Slovenska ukazují, že počty postupně rostou. Máme před sebou teprve první volby, kde je možné odevzdat hlas poštou. Já osobně jsem rád za každého, komu korespondenční volba umožní nebo usnadní účast na volbách," řekl Rakušan.
Podle odhadů českého ministerstva zahraničí žije v cizině zhruba až 600 tisíc českých občanů.