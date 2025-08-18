"Neviditelný ministr": Když Češi zvolí ANO, SPD a Stačilo!, musí vytrpět jejich vládu

Když jsem šel na rozhovor s vámi, hned několik lidí v redakci mi řeklo, že vás jako ministra ani neznají. A myslím, že podobně bych to slyšel i jinde. Trápí vás, že nejste moc známý?
Stát se celostátně známou osobou za deset měsíců, co jsem ministr, se může podařit, jen když má člověk negativní reklamu. Já věřím, že jsem zaplať pánbůh žádnou negativní reklamu neudělal. Koneckonců, když si porovnáte, v jakém tónu a jaké frekvenci se psalo o ministerstvu pro místní rozvoj před mým příchodem a jak po něm, tak ten rozdíl je diametrální. A já jsem za to velmi rád.
Jsem si toho vědom, ale přesto - netrápí vás to někdy?
To je největší problém, že mě to netrápí. Trápí to moje okolí. Já považuji za výbornou vizitku, když se o našem ministerstvu nemluví třikrát denně negativně, ale jednou týdně v neutrálním nebo pozitivním módu. Moje okolí mi deset až patnáct let vyčítá, že můj způsob prezentace je málo intenzivní nebo nedostatečný. Ale mně to opravdu nevadí. Nemám problém s tím, že mě dosud na ulici poznává jen velmi málo lidí.
Politik ale potřebuje, aby ho lidé znali.
Myslím, že v mém Karlovarském kraji jsem hodně známý, což je pro mě nejdůležitější, protože tam i kandiduji do sněmovny. Vždy jsem se ale snažil prezentovat tím, co je za mnou, co jsem dokázal udělat. Já jsem prostě takový. V politice jsem si už zvykl na to, že pozitivní věci se zmiňují okrajově.
Pokud byste byl zvolený do sněmovny, budete patřit mezi ty, kteří rozhodnou o nové vládě. Co říkáte na spekulace, že by v krajním případě mohl váš STAN podpořit případnou vládu hnutí ANO?
Jsou to zcela liché spekulace. Nikdy k tomu nedojde. Z mého pohledu i pohledu STAN je spolupráce s Andrejem Babišem a jeho ANO naprosto nepřijatelná. Už jen proto, s jakou rétorikou i myšlenkami Andrej Babiš vystupuje. Zakrývá tím své pravé důvody, proč chce vládnout. Mezi jeho patnácti prioritami by byl Agrofert a zase Agrofert a potom různé populistické sliby seniorům a dalším skupinám občanů, co všechno jim koupí.
Byl byste proti podpoře ANO i v situaci, kdy by byla reálná vláda ANO s SPD Tomia Okamury či hnutím Stačilo! Kateřiny Konečné?
Pokud si česká společnost většinově zvolí takovou vládu s dominancí ANO, tak si musí vytrpět i její vládnutí. Ale my se rozhodně na něčem takovém podílet nebudeme.
Čím si vysvětlujete, že má Babiš takovou podporu?
Je to obrázek dnešní společnosti, která naslouchá tomu, co chce slyšet. Zvykla si za poslední léta na svůj komfort, na to, že Česká republika je na tom výborně. Je tady vysoká životní úroveň a lidé si samozřejmě nechtějí nic odtrhovat od pusy. Z tohoto pohledu je rétorika Andreje Babiše naprosto populistická a nerealistická, protože ví, že své sliby nemůže splnit. Zároveň chrání jen své obchodní zájmy.
Možná nepochopili, jakou cestu jsme zvolili
Pokud jde o spokojenost či nespokojenost lidí, slyšel jsem velkou kritiku na vaše ministerstvo i vládu v oblastech, které loni na podzim postihly velké povodně. Místní mi tam opakovaně říkali, že čekali podstatně rychlejší a větší pomoc.
Myslím, že často šlo spíše o nedostatek informací nebo špatné pochopení toho, o co se snažíme, což spolu souvisí. Každých čtrnáct dní máme on-line jednání se zástupci krajů, obcí, ministerstev i všech aktérů, kteří v tom území působí s cílem maximálně navnímat, co oni potřebují.
Zjevně ale ten systém nezafungoval úplně beze zbytku, protože k přenosu informací nedošlo nebo došlo zkresleně. Proto jsem se byl několikrát podívat i na místě, abychom si všechno řekli osobně bez možného zkreslení.
Jak je to možné? Mluvil jsem například se starostou Krnova, který byl hodně kritický vůči vládě i vašemu ministerstvu.
Krnov byl hodně postižený, osmdesát procent území měl pod vodou, takže ty nároky na to, dát město znovu dohromady, jsou extrémně vysoké. Proto i chápu jejich obavu, že to nestihnou, protože jsme dali například termíny, dokdy se musí spotřebovat dotace na obnovu území.
Řekli jsme jim, že to byl z naší strany jen pracovní termín a že v případě velkých investic termín prodloužíme. Domluvili jsme se s nimi na tom, že můžou pokračovat až do roku 2033.
Fakt ale je, že lidé z postižených oblastí jsou často vůči vládě naštvaní a vláda tam v podzimních volbách bude spíše ztrácet.
My jsme se jim snažili vysvětlit, že jsme zvolili pro obnovu území mechanismus, který je pro ně nejvýhodnější. Připraví si projekt a vysoutěží ho. Nečekáme na podpis smlouvy s dodavatelem, stačí, když nám dodají výsledek tendru a my jim pošleme na účet peníze. Neplatíme tedy zálohově, neblokujeme peníze pro někoho jiného. A oni nemusí složitě vyúčtovávat to, co bylo třeba nadsazené rozpočtově. Když jim přijdou první faktury za realizace projektu, tak mají peníze.
Možná nepochopili, proč jsme zvolili tuto cestu, i když jsme se snažili to vysvětlit. Bohužel byly navíc cíleně šířené dezinformace, že si nemají o peníze žádat, že žádné peníze pro ně nejsou, nebudou. Že je to marné a nikdo nepomůže. To není pravda.
Stěžovali si například na to, že dodnes nedostali na své projekty peníze.
Už je ale dostávají. Přípravy na obnovu území, kde jde o komunikace, mosty a další infrastrukturu, nějakou dobu trvají. Projektová dokumentace, stavební povolení a další věci. Když vše připraví a předloží nám výsledek výběrového řízení, my jim posíláme peníze.
Často se také setkávám s přesvědčením lidí, že vláda pomáhá Ukrajincům víc než českým lidem. I toto přesvědčení může vládě zlomit ve volbách vaz.
Ale toto by se nedělo, kdyby někdo cíleně takové nepravdivé informace nešířil. Můžete dávat do médií mnohokrát pravdivé a jasné výpočty, že pomoc Ukrajincům je už daleko menší než to, co oni produkují v rámci svého zaměstnání, tedy co naopak odvádějí do státního rozpočtu prostřednictvím pojištění a daní.
Pokud se však někdo rozhodne, že povede takovou hybridní dezinformační válku, tak prostě najde své posluchače.
Ale u lidí ten pocit mnohdy převažuje a vláda v tomto prohrává.
Bohužel se naprosto ztratila bariéra mezi lží a pravdou. Zejména v posledních přibližně pěti letech je ta rétorika tak vyhrocená, že je u některých lidí úplně jedno, jestli říkáte něco, co je pravda, nebo co je lež. Obrana proti tomu je strašně složitá.
"Ivan Bartoš ví, že manažersky selhal"
Pojďme dál. Zdá se, že preference vašeho hnutí spíše stagnují a nejdou nějak výrazně nahoru.
Tak my se o náš elektorát pořád mydlíme s Piráty. Zatímco Piráti byli ještě nedávno v klinické smrti, nastartovali velmi chytlavou kampaň, která se ujala. Někteří voliči, kteří od nich odešli k nám, se zase k nim vracejí. Naše hnutí má ale velmi pravděpodobnou šanci sáhnout si na část z 35 procent zatím nerozhodnutých voličů. Bude záležet na tom, jakou práci odvedeme v září.
Vaše "dobrá kampaň" to od komentátorů docela schytala.
Já si pořád myslím, že pozitivní kampaň je dobrá kampaň. Věřím, že se ve finále ukáže jako efektivní. Jsem přesvědčený, že jsme koncept nastavili správně a jsem s ním velmi spokojený.
Jste spokojený také s postojem STAN k bitcoinové kauze, kterou vyvolal dnes už bývalý ministr spravedlnosti za ODS Pavel Blažek?
My čekáme na konec srpna, kdy má být zveřejněna finální verze auditu, který ministerstvo zpracovává. Předpokládám, že v auditu bude napsáno, co se stalo špatně, co bylo systémové selhání a jaká budou nápravní opatření. Uvidíme, jestli z něho vyplyne i nějaká personální otázka.
Část veřejnosti kauza hodně znepokojuje. Pokládáte postup vašeho hnutí vůči ODS za dostatečně razantní?
My jsme jednoznačně součástí vládní koalice a jasně jsme řekli, že odcházení z vlády dva měsíce před volbami není moudré a není to ani dobré pro naši zemi. Chceme ale po ODS několik odpovědí na naše otázky. Věříme, že audit je bude obsahovat.
Kromě toho, že hledáte vymezení vůči ODS, nepochybně promýšlíte i postoj k Pirátům. Co vám běží hlavou, když vidíte, jak donedávna vládní Piráti ostřelují vládu? Zejména když jejich předseda Ivan Bartoš seděl před vaším příchodem na stejném ministerském křesle jako vy?
Ostřelování vlády nevnímám osobně, beru to jako součást předvolební doby.
A co říkáte na Ivana Bartoše? Premiér ho odvolal z postu ministra pro místní rozvoj, což zdůvodnil zpackanou digitalizací stavebního řízení, a vy jste měl z pohledu vlády jeho chyby napravit.
Mám k němu stejný vztah jako loni v říjnu, kdy jsem ho nahradil na postu ministra. Beru to tak, že jsem přišel napravit něco, co se odehrálo za jeho působení.
A řekl byste, že onu digitalizaci nezvládl?
Myslím, že on sám ví, protože jsme se o tom bavili, že manažersky selhal. Jeho manažerský přístup prostě manažerský nebyl. Což se ukázalo i na tom, jak jsme změnili organizační strukturu a postavili ji znova. Digitalizace stavebního řízení začala fungovat na bázi projektového řízení a situace se dramaticky zlepšila. On ten manažerský přístup možná nemá ve vínku. Má třeba vize, má výborné nápady, ale jako manažer je není schopný dotáhnout do fáze realizace.
Na druhou stranu musím k jeho prospěchu říct, že co připravil k programu dostupného bydlení, tak na to jsem já jenom navázal.
Bartoš se hájil mimo jiné tím, že se při digitalizaci stal údajně obětí velkých firem, které mu začaly házet klacky pod nohy, protože je prý připravil o miliardové zakázky. A v této souvislosti jmenoval exposlance ODS, šéfa Hospodářské komory Zdeňka Zajíčka, který byl prý s těmito firmami spojený. Měl pravdu?
Nemůžu soudit tuto jeho polemiku, jestli se snažil někdo něco ovlivňovat. Za sebe můžu říct, že mě nikdo nikdy žádným způsobem neoslovil, neovlivnil a s panem Zajíčkem jsem se za dobu, co jsem ministrem, viděl asi dvakrát. A nikdy se to netýkalo digitalizace stavebního řízení.
Ze závodu žijete pár dní
Mimochodem, všiml jsem si, že kromě ministrování máte čas už jen na běhání. Jak často běháte?
Minimálně čtyřikrát týdně, někdy i pětkrát, a to kolem deseti kilometrů. Běhám většinou večer, už mám některá místa v Praze pořádně proběhlá. Na konci srpna mě navíc čeká můj královský závod sezony, 100 kilometrů v Plasích, takže se na to připravuji. To je krásný závod, na který se těším. Čtyřicet kilometrů je to čirá radost, dalších 40 kilometrů utrpení a pak už je to katarze, kdy vidíte cíl. A když doběhnete do cíle, tak vám všechny pozemské problémy přijdou naprosto malicherné.
I předvolební kampaň?
Samozřejmě.
I výsledky voleb?
To ne. Ale ze závodu žijete opravdu pár dní. Je to výborná psychoterapie. Já bych bez toho tady na ministerstvu nepřežil. Upřímně řečeno, počet kilometrů, které naběhám, se zvyšuje úměrně s tím, jak moc se zvyšuje moje stresová zátěž v práci. Takže běhám stále více kilometrů.
Bylo velmi důležité, že jsem si na ministerstvu nastavil takový režim, aby mě to nesemlelo, abych udržel hlavu nad hladinou. Obrovsky mi také pomáhá moje velmi dobré rodinné zázemí.