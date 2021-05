Stačila nálož "do kapsy"? Generál Šedivý vysvětluje okolnosti vrbětických explozí

Dělostřelecké granáty, které byly uloženy ve vrbětických skladech, jsou vždy zajištěny tak, aby nemohly samovolně vybuchnout. Pokud je ale někdo chce uvést do chodu, stačí mu použít malé zařízení, které by se vešlo i do batohu. "Tam pravděpodobně došlo k tomu, že někdo použil náložku. To může být krabička o velikosti 10 x 10 centimetrů," komentuje kauzu Vrbětice armádní generál Jiří Šedivý.

5:46 Bývalý náčelník generálního štábu Armády ČR Jiří Šedivý o kauze Vrbětice. | Video: Kristýna Pružinová, Blahoslav Baťa