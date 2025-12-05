Sobota 6. prosince bude podle meteorologů z ČHMÚ převážně zatažená až oblačná. Místy se ráno mohou objevit mlhy a v některých lokalitách i náledí, řidiči by proto měli dbát zvýšené opatrnosti. Ojediněle se během dne očekává slabý déšť či mrholení, přičemž odpoledne a večer mohou srážky na západě i východě republiky zesílit.
Nejvyšší denní teploty vystoupají na dva až šest stupňů Celsia, na východě až na 8 stupňů Celsia. Noční teploty klesnou na plus dva až minus dva stupně Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý až jihovýchodní, o rychlosti kolem čtyř metrů za sekundu a postupně zeslábne.
Obdobné počasí nabídne i neděle 7. prosince. Obloha bude zatažená až oblačná, místy s ranními mlhami. Nadále se mohou ojediněle vyskytovat slabé srážky. Denní maxima se budou pohybovat mezi čtyřmi až devíti stupni nad nulou, v noci teploty klesnou až k bodu mrazu. Vítr bude slabý, v Čechách místy mírný jižních směrů, o rychlosti dva až pět metrů za sekundu.
Po víkendu se ještě oteplí
V pondělí se denní teploty ještě zvýší na osm až 13 stupňů Celsia a připomínat budou spíš jarní počasí. Na Moravě a v severovýchodních Čechách se nejvyšší teploty udrží mezi čtyřmi a osmi stupni. V noci budou teploty klesat k jednomu stupni nad nulou. Obloha zůstane zatažená a od západu bude přes většinu území postupovat déšť. Vítr bude mírný jihozápadní až západní, o rychlosti tři až sedm metrů za sekundu, večer zeslábne.
Ani ve zbytku týdne nebude situace jiná. Od úterý do pátku bude převládat zatažená obloha, jen ojediněle se objeví slabé srážky. Na severu mohou být přechodně i častější přeháňky. Denní teploty se budou držet v pásmu osmi až 13 °C a rána budou doprovázet mlhy.
Z aktuálních vyhlídek tak vyplývá, že ani letošní Vánoce zřejmě nepřinesou zimní atmosféru a spíše než na sněhu se budou odehrávat na blátě. Mírné a příjemné počasí však může být vhodné pro návštěvy vánočních trhů či venkovních adventních akcí.