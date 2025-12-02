Domácí

Počasí v Česku se výrazně změní. Meteorologové řekli, kde můžou být bílé Vánoce

Fabian Blažek
před 2 hodinami
Zima, sníh a mráz je pryč. A podle předpovědí se v prosinci jen tak nevrátí. Místo toho přijdou ranní mlhy a postupné oteplování. Na horách moc nového sněhu nenapadne. Meteorologové navíc řekli, na jakých místech republiky by o Vánocích mohlo sněžit.
Mlha, déšť se sněhem a mokrá silnice na Horažďovicku, 25. listopadu 2025, Horažďovice.
Mlha, déšť se sněhem a mokrá silnice na Horažďovicku, 25. listopadu 2025, Horažďovice. | Foto: ČTK

Prosinec moc zimního počasí nepřinese. Pokud byl uplynulý týden ve znamení mrazů, sněhu a ledovky, tak ten stávající přinese úplně jiné teploty.

V nížinách bude převážně zataženo a slunečného počasí se tak dočkáme hlavně na horách. Zimní teploty a sníh tak nahradí spíš mlhy a déšť, a to hlavně v nížinách.

Na horách ale nebude situace o moc lepší. Podle předpovědi tam v příštích dnech a týdnech výrazně víc sněhu nenapadne. Lyžaři tak budou většinou odkázaní na umělý sníh. 

Například v Krkonoších a v Beskydech bude v příštích dvou dnech až tři stupně nad nulou, Šumava hlásí dokonce nejvyšší denní teploty až šest stupňů Celsia, předpovídá Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Kde bude o Vánocích sněžit? 

A jaká je pravděpodobnost bílých Vánoc? Meteorologové nedávno vydali odhad, kde by mohlo v Česku na Štědrý den sněžit. Pro fanoušky ladovských Vánoc mají jasnou zprávu: za sněhem musíte na hory.

Pravděpodobnost bílých Vánoc podle Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 30.11.2025.
Pravděpodobnost bílých Vánoc podle Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 30.11.2025. | Foto: Český hydrometeorologický ústav

Nejedná se o klasickou předpověď, ale o model, který vychází údajů z minulých let. Odhad je poměrně přímočarý: čím vyšší nadmořská výška, tím větší pravděpodobnost, že bude sněžit. 

Kromě hor je tak jediné větší město, kde by na Štědrý den mohl padat sníh, Liberec. Tam je pravděpodobnost bílých Vánoc padesát až šedesát procent. Většina krajských měst, jako jsou Praha, Brno, Plzeň či Ostrava, bude naopak letošní svátky asi znovu slavit na blátě.

Jak bude na Vánoce?

Pravděpodobnost bílých Vánoc v krajských městech: 

1. Liberec: 50 až 60 %

2. Karlovy Vary: 30 až 40 %

3. Jihlava: 30 až 40 %

4. Zlín: kolem 40 %

5. Ostrava: kolem 30 %

6. Ústí nad Labem: kolem 30 %

7. Olomouc: kolem 20 až 30 %

8. Brno: 20 až 30 %

9. České Budějovice: do 20 %

10. Praha: do 20 %

11. Pardubice: do 20 %

12. Hradec Králové: do 20 %

13. Plzeň: do 20 %

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

Jak bude do konce týdne? 

A jaké bude počasí do konce týdne? V úterý bude zataženo na většině území republiky. Nejnižší noční teploty klesnou lehce pod nulu na minus 2 stupně Celsia a při zmenšené oblačnosti až na minus 5 stupňů. Teploty přes den pak budou od nuly do pěti stupňů Celsia. Mrholit by mělo jen výjimečně.

Středa a čtvrtek budou podobné. Tedy hlavně zataženo a ojediněle slabý déšť nebo mrholení. Výjimečně se pak objeví mrznoucí mlhy. Denní teploty kolem tří až pěti stupňů nad nulou. 

Během pátku a o víkendu teploty ještě více porostou. Ve většině krajských měst bude více než šest stupňů. Doslova podzimní hodnoty budou na Moravě a ve Slezsku. V Olomouci, Brně a Zlíně se denní teploty vyšplhají na osm až deset stupňů Celsia.

 
Další zprávy