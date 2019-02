Češi se nebojí létat. Počet prodaných letenek roste.

V loňském roce nejvíce narost počet Čechů cestujících do Asie. Přesto, nejvíce jich stále létá na krátké vzdálenosti po Evropě – do Londýna, Paříže, Amsterodamu nebo Barcelony.

V průměru v loňském roce odcestovalo téměř na všechny kontinenty o desetinu Čechů více než o rok dříve. "Letecká doprava roste takovým tempem i díky proměně pracovního trhu. V dnešní době řada lidí pracuje na cestách, s moderními technologiemi to není problém. Práce už není překážkou k cestování," vysvětluje obchodní ředitelka letenek od STUDENT AGENCY Věra Janičinová, která se prodejem letenek zabývá už téměř dvacet let. Celosvětově v loňském roce rostla letecká doprava asi o 6 a půl procenta. Obdobný růst je očekávaný i v letošním roce.

Akreditované IATA agentury prodaly v loňském roce v České republice přes dvě třetiny letenek ze všech do evropských destinací, nejvíce do Španělska, Francie, Velké Británie, Itálie a Německa. "Ve STUDENT AGENCY je to něco přes polovinu z celkového počtu prodaných letenek. Právě zájem o evropské destinace v loňském roce u cestujících rostl, nejčastěji lidé létali do Londýna, Paříže, Barcelony, Říma a Amsterodamu," shrnuje loňský rok Věra Janičinová. Cesty do evropských velkoměst využívá v nejvyšší míře také firemní klientela společnosti ORBIX, kde skupina STUDENT AGENCY zaznamenala v loňském roce nárůst zájmu.

Druhým nejoblíbenějším cílem Čechů byly asijské destinace. Do těch zamířila až pětina všech cestujících. "Nárůst zájmu o destinace v Asii odpovídal celkově tomu v Evropě, tedy asi o 10 %. Mezi ty nejnavštěvovanější země patří Rusko, Thajsko, Čína, Spojené arabské emiráty či Srí Lanka. Klienty lákají ale i neobvyklá místa, jako je třeba Gruzie," popisuje ředitelka letenkového oddělení STUDENT AGENCY. Pro cesty do Asie Češi nejčastěji volili lety s přestupy v Moskvě, Dubaji či Dauhá.

Zájem o cesty do Thajska pravděpodobně letos ještě stoupne. Prahu by měla s oblíbeným Bangkokem totiž spojit nová přímá linka nízkonákladového dopravce AirAsia. Doposud pro svou cestu do Bangkoku využívali cestující nejvíce služby Emirates, a to s přestupem v Dubaji.

Zájem měli čeští cestovatelé i o další dříve méně navštěvovaná místa. Například do Afriky i jižní Ameriky jich vycestovalo téměř o třetinu více než o rok dřív, do Austrálie a na Nový Zéland o pětinu. "Cestování letadlem je pro lidi čím dál pohodlnější a dostupnější. Navíc přibývá snazších spojení i do vzdálenějších destinací. Ačkoliv člověk letí na opačnou stranu zeměkoule nemusí například čekat na letišti desítky hodin. Se vstupem více dopravců na český trh a zároveň nízkonákladových dopravců i na dálkové linky, klesají ceny letenek," vysvětluje Věra Janičinová. Průměrně letenka zakoupená klienty letenek od STUDENT AGENCY v loňském roce stála necelých 9 400 korun. Trendy se pravděpodobně nebudou příliš lišit ani v letošním roce. "Předpokládáme, že v letošním roce by ceny letenek mohly o jednotky procent klesnout," odhaduje Věra Janičinová. Lákat budou stálice mezi TOP destinacemi jako Thajsko, USA, Dubaj, Srí Lanka, Maledivy, Mauricius, klasická evropská města, ale také třeba Gruzie, Portugalsko či jihoamerické destinace.