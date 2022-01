Internetový portál Centrum.cz spravuje bezmála tři roky, šéfeditorskou práci dělá už 12 let. Petra Škraňková tvoří obsahovou nabídku webu, který měsíčně navštíví více než milion lidí. Jak vypadá její práce, co se jí na ní líbí a jak zní nejlepší rada, kterou kdy ohledně psaní dostala?

Nejde jen o přihlašování do e-mailové schránky. Portál Centrum.cz je vstupní branou k nejrůznějším službám, nabízí články z Aktuálně.cz i další novinky z domova a ze světa, ze sportu nebo z kultury. Petra Škraňková se stará o to, aby se tu lidé zastavili a neunikla jim žádná zásadní zpráva. Její práce je spojením dvou koníčků, které ji provází od malička. "Vždy jsem chtěla psát a vždy mě bavilo hodně číst," říká.

10 otázek pro Petru Škraňkovou, šéfeditorku portálu Centrum.cz

V čem spočívá práce šéfeditorky?

Jsem vlastně takový dirigent, který řídí orchestr, aby hrál to nejlepší, co momentálně může. Jednotliví muzikanti jsou redakce Economie, tedy Aktuálně.cz, Žena, Hospodářské noviny a Ekonom. To nejlepší od nich nabízíme čtenářům, kteří si jdou zkontrolovat e-mail na Centrum.cz.

Jak jste se k této práci dostala?

Šéfredaktor Aktuálně.cz Josef Pazderka mě přesvědčil, že mě potřebuje v týmu. Po mnoha letech na iDnes.cz přišla chvíle na změnu.

Jaké to je denně připravovat obsah, který uvidí tisíce lidí? Vnímáte to jako zodpovědnost?

Velmi. Nejen k lidem, ale i za značku Aktuálně.cz. Každý článek, každý titulek musí obstát, aby nad sebou mohl mít logo Aktuálně.cz.

Co je při vaší práci důležité?

Udělat dobrý titulek, aniž bychom opustili zásady dobré žurnalistiky a slušného vychování.

Která vaše vlastnost se vám při práci nejvíce hodí?

Láska k jazyku a vyprávění příběhů. Nejlepší rada, kterou jsem kdy k titulkům dostala, byla: představ si, že to chceš říct jednou větou večer kamarádům v hospodě.

Jako šéfeditorka máte poslední slovo v tom, co čtenář uvidí. Je to čistě na vašem rozhodnutí, nebo jde o týmovou práci?

Je to týmová práce. Jsme rozkročeni mezi tím, co čtenáře nejvíce zajímá, a tím, co považujeme za důležité jim předat, dát přečíst.

Podle čeho vybíráte obsah, který čtenáři uvidí?

Největší část tvoří denní produkce Aktuálně.cz. A menší pak různé projekty, které chceme čtenářům ukázat, protože patří mezi to nejlepší, co Economia vydává.

Co vás na práci šéfeditorky baví a co naopak ne?

Nejvíc mě baví práce s texty. Z našich článků se dozvím tolik věcí! Nejméně pak, samozřejmě, provozní věci, tabulky, statistiky. Ale moc mě baví porady s mými editory. A vždy mě potěší, když můžu vyrobit článek s fotogalerií.

Je něco, bez čeho si neumíte představit den?

Bez toho, že bych si něco přečetla. I do odlehlých částí Šumavy, kde není mobilní signál, beru knihy a časopisy.

Co vám v poslední době udělalo největší radost?

Když oba moji náctiletí školáci spontánně svým spolužákům vysvětlili, jak je důležité dívat se na zdroj informací a Aktuálně.cz berou spolu s ČT24 za nejdůležitější.

Zajímá vás, kdo je ještě součástí naší redakce? Podívejte se třeba na tváře Aktuálně.cz.