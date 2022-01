Aktuálně+ | Jak mladí řeší bytovou krizi v projektu Bydlení za všechny prachy

Za posledních šest let vzrostly ceny nemovitostí téměř dvojnásobně. Bytová situace se zhoršuje a pořídit si vlastní bydlení je pro mnoho Čechů takřka nemožné. Jak se s tím mladí lidé vyrovnávají a které netradiční formy bydlení využívají, mapuje speciál Aktuálně.cz s názvem Bydlení za všechny prachy.

S horší dostupností bydlení se mladí lidé vyrovnávají různě. Až 95 procent z nich chce žít ve vlastním, jen 40 procentům z nich se to ale podaří. Aby si mohli koupit byt o rozloze 70 metrů čtverečních, potřebují dvakrát tolik průměrných ročních platů než jejich vrstevníci v Německu. Někteří tak žijí v maringotkách, tiny housech nebo společně s dalšími v komunitách.

Speciál Bydlení za všechny prachy přináší příběhy těch, kteří zvolili méně tradiční formy bydlení. Proč se rozhodli jít právě touto cestou a jakým problémům čelí, popisuje studie, ve které nechybí názory odborníků ani aktuální data z oblasti realit.

Vznikla i díky podpoře přispěvatelů Aktuálně+. Pokud se chcete na speciálech Aktuálně.cz také podílet, vše potřebné se dočtete na platformě A+.

Alternativní bydlení nevidí černě ani růžově. Přečtěte si rozhovor s tvůrci projektu

Na přípravě speciálu se podílelo 13 lidí. "Příběhy Čechů, kteří bydlí alternativně, jsou čtenářsky vděčné, mohou ale působit dojmem, jako by byly odtržené od reality," říká Marek Pros, vedoucí projektu a šéf lifestylové sekce magazínu Aktuálně.cz. "Chtěli jsme to změnit, ukázat klady a zápory podobného druhu bydlení na pozadí bytové krize." Je s výsledkem spokojený? Kolik času tvorba speciálu zabrala? A jak hledala redaktorka Clara Zanga respondenty do rozhovorů? Autoři projektu popisují, jak speciál vznikal.

Jak vnímáte situaci kolem bydlení?

Clara: Mě to trápí. Netrpím vlastnickým fetišem, ale chtěla bych mít nějaké jistoty na stáří. Nedokážu si představit, že s důchodem 12 tisíc platím nájem za dnešní ceny. Velké dědictví mě ale nejspíš nečeká a jiné východisko zatím nevidím.

Marek: Přijde mi fascinující, jak jsou lidi potichu a stát kolem všeho jen našlapuje. Mantrou posledních let se staly hypotéky a výstavba, ani jedno ale bytovou krizi nevyřeší, naopak ji prohlubuje. Lidi prostě žijí v tom, že to nějak zvládnou. Bez pomoci státu a měst se ale bude krize prohlubovat. Situaci nepomáháme ani my, média. Často se k tématu vyjadřují instituce a osoby, které jsou více součástí problému než jeho řešením.

Kde se vzal nápad na speciál a jak jeho příprava vypadá?

Marek: Přemýšleli jsme, jak rozpracovat některé z témat, kterým se věnovali naši redaktoři. Nejprve se jako tým bavíme, jaké lifestylové téma by se dalo komplexně zpracovat. Padají nápady, připomínky. Základem je shoda na tom, že to bude téma, které se v médiích ještě nezpracovávalo a bude redaktory bavit psát, fotografa fotit a čtenáře číst. Pak se snažíme vymyslet název, kterým si celý projekt definujeme. Oslovujeme odborníky, neziskové organizace, rešeršujeme, hledáme vhodné respondenty a vše redakčně zpracováváme. Vedle toho se bavíme s naším grafikem, jak bude výsledek vypadat.

Jak jste hledali respondenty? Jsou lidé ochotni se zapojit?

Clara: Já jsem jedny respondenty našla na Instagramu a druhé mi doporučili známí, když jsem o projektu mluvila na večírku. Jedni respondenti mi účast odmítli, když už jsme se domlouvali na termínu.

Marek: Často nám je doporučili odborníci, kteří se tématu věnují.

Kolik času vám práce zabrala od nápadu až po publikaci?

Marek: Zhruba tři měsíce. Nejedná se ale o čistý čas. Vedle toho redakce normálně funguje, píše články, dělá rozhovory, fotí fotoreportáže a zároveň připravuje podklady pro projekt.

Když teď vidíte výsledek, udělali byste něco jinak?

Marek: Ne, jsme s výsledkem spokojení.

Co se vám na tomto speciálu líbí nejvíce?

Marek: Že neidealizuje a neromantizuje bydlení v tiny housech a maringotkách a zároveň nedělá z lidí, kteří takto žijí, podivíny. Ukazuje jednu z možností, jak se s krizí bydlení vyrovnat.

Je něco, co vás při zpracování překvapilo?

Clara: Míra nepohodlí, kterou jsou někteří lidé schopni podstoupit. Především moji respondenti ze zahrádkářské kolonie, kteří prali na valše a pro vodu chodili do studánky.

Proč by si čtenáři neměli nechat projekt ujít?

Marek: Nic podobného o alternativním bydlení na pozadí bytové krize v českých médiích nenajdete.

V magazínu Aktuálně.cz už máte několik rozsáhlých speciálů. Který z nich byl pro vás výjimečný?

Marek: Rozhodně ten první, Zatracená generace Z. Právě proto, že byl první.

Zažili jste při jejich tvorbě i problémy?

Marek: Nic zásadního. Často nám na poslední chvíli odmítli respondenti reportáž, takže jsme narychlo hledali náhradu.

Na jaká další témata se mohou čtenáři těšit?

Marek: To nemůžeme prozrazovat. Zatím si to necháme pro sebe.

Zajímá vás víc? Prohlédněte si i naše další projekty.