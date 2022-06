Aktuálně+ | Na Pražské štafetě se nám vyplatil i tréninkový běh za Babišovým vozem

Obout běžecké boty, připravit, pozor a start! Předposlední červnový čtvrtek se v pražské Stromovce konal už pátý ročník UniCredit Pražské štafety. A na trati nechyběl ani tým složený z redaktorů Aktuálně.cz. Jak jeho členové trénovali a jak jim dal závod zabrat? Na otázky odpovídal redaktor domácí rubriky Radek Dragoun, který se běhu věnuje už řadu let.

Proč se skupina čtyř novinářů do štafety přihlásila?

Možná se to nezdá, ale mezi novináři je celkem dost běžců a sportovců. Kolegové z Hospodářských novin, kteří v našem newsroomu sedí jen dva stoly od nás, pro běh ve Stromovce dokonce složili hned tři štafety.

Takže nebyl problém dát tým dohromady?

Vůbec. Od původní myšlenky, že se štafety zúčastníme, to trvalo zhruba minutu - a už jsme měli všechny čtyři pozice obsazené. Spíš jsme měli opačný problém, ozývali se i jiní členové redakce, už se ale do týmu nevešli. Nakonec jádro tvořila domácí rubrika se mnou, Míšou Endrštovou a finišmenem Radkem Bartoníčkem. Doplnil nás vedoucí zahraničí rubriky Honza Hejl.

Jak jste trénovali?

Jak kdo. Redakce nám pár týdnů před štafetou zajistila profesionální trenérku z RunCzech, jejíž pomoc někteří využívali. Náš politický reportér Radek Bartoníček chodil navíc ještě pravidelně ráno běhat. Dokonce ho to tak pohltilo, že i během reportáže běhal za obyťnákem Andreje Babiše.

Jiní členové běželi prakticky bez tréninku. Jeden dokonce pár dní před závodem sháněl běžecké boty a poprvé s nimi vyběhl až při samotné akci, což je porušení jedné ze základních zásad. Ale nebyla jediná, kterou jsme před štafetou porušili.

Jiné jsme zase dodržovali až příliš. Protože bylo během závodu skoro třeticetistupňové vedro, nabádal jsem tým, aby už den předem hodně pil. Nejzodpovědněji to vzal zase Radek, u kterého jsme měli skoro pocit, že v práci tráví více času u stojanu s vodou než u klávesnice psaním článků. Bylo vidět, že svůj první závod nechce podcenit.

Byl to pro tým první závod, nebo máte zkušenosti z dřívějška?

Zase je to různé. Radek běžel úplné poprvé, Míša s námi stejnou štafetu běžela před třemi roky a Honza má za sebou půlmaraton. Já sám jsem odběhal minimálně dvojciferný počet závodů.

Jak jste se v tom vedru cítili na trati?

Někteří naříkali, že to bylo krátké, někteří zase, že příliš dlouhé. Ale myslím, že si to všichni užili. Týmové závody jsou vždycky jiné. Ve Stromovce byla hlavně skvělá atmosféra, kromě tisíce štafet dorazila i spousta kolegů a fanoušků, kteří na pětikilometrovém okruhu všechny běžce podporovali - a to člověka baví, ať už běží první, nebo stý závod.

Měli jste nějakou týmovou strategii?

Žádnou extra jsme neměli, snad jen ve zdraví uběhnout a fakt si to užít. Jediné, na čem jsme se domlouvali, bylo to, kde si předat štafetu, protože mezi tisíci týmy to nemuselo být při předávce úplně přehledné.

A co výsledek? Jak jste spokojení?

Opravdu jsme žádné ambice neměli. Na druhou stranu nás těší, že jsme skončili před štafetou Hospodářských novin, ve které běžel i jejich šéfredaktor. To byl trochu náš cíl, ačkoliv jsme o něm před začátkem radši moc nemluvili. V celkovém pořadí jsme z tisíce štafet skončili v první polovině startovního pole.

Zvládli jste to po závodu nějak oslavit?

Součástí startovního balíčku byl i piknikový koš, takže jsme si po doběhnutí do cíle krátce lehli do trávy, spořádali proteinové tyčinky a nealkoholická piva. Alespoň symbolicky jsme si tak přiťukli na vítězství našeho šéfredaktora Josefa Pazderky v Novinářské ceně, kterou ten samý den přebíral.

Poběžíte příští rok znovu?

Nepochybuju o tom. Mohli bychom navíc složit i více týmů. A když budou všichni poctivě trénovat, tak porazíme všechny tři týmy Hospodářských novin! I ten, který byl mezi všemi novinářskými štafetami ve Stromovce nejlepší.



