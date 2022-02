Klaus měl pravdu o výši platů, jen se spletl o šest let

Hranici 20 tisíc korun překročila průměrná hrubá mzda v Česku teprve s nástupem léta 2006. Už v únoru se k ní ale blížila. Někdejší ministr financí a expředseda vlády Václav Klaus přitom její prolomení sliboval už na rok 2000. A veřejnost řešila, kdy se dočká západoevropských mezd. Pokud by ty české rostly tehdejším tempem o 4,2 procenta ročně, mohly by se západní Evropě přiblížit mezi lety 2026 a 2036. Zatím je ale jisté pouze to, že v roce 2022 mzdy srovnatelné stále nejsou.

Mobilní operátor Oskar se 1. února 2006 změnil na Vodafone. Společnost zároveň zavedla novou identitu. Na změnu upozornila kampaní s červenou rukou, jakoby přitisknutou na sklo. A také sloganem, který kombinoval češtinu s angličtinou: "Je to ve vašich rukou. now". Anglické zvolání now za českou větou tehdy lidé považovali za nepovedené.

Červený operátor ale nebyl jediný, kdo před 16 lety odhalil svoji tvář. Na univerzitě v Mohuči potvrdila historička Hildegarda Hammerschmidtová-Hummelová, jak vypadal anglický spisovatel William Shakespeare. Pomocí nejmodernější techniky prozkoumala jeho posmrtnou masku, nalezenou v roce 1842. Došla k výsledku, že je to skutečný otisk Shakespearovy tváře. Skeptici ale dosud namítají, že její pravost stoprocentně ověřit nelze.