"Myslím, že už jsem udělal dost." Elon Musk se stahuje z nejvyšší politiky

Zatímco před pár měsíci byl miliardář Elon Musk jedním z nejčastěji diskutovaných spolupracovníků nového amerického prezidenta a jeden z nejčastějších návštěvníků Bílého domu, postupně se vytratil ze záře reflektorů. Jeho šéf Donald Trump, který mu dal za úkol snížit federální výdaje USA, o něm de facto prakticky přestal mluvit - a stejně tak ani Musk moc nemluví o Trumpovi.

Ještě docela nedávno média označovala Elona Muska za nejvýše postaveného nezvoleného muže světa. Stál v čele ministerstva pro efektivitu vlády (DOGE) - i když v soudních dokumentech Bílý dům tvrdil, že jej oficiálně neřídil -, kde masivně snižoval počty vládních zaměstnanců nebo například výdaje na americkou zahraniční pomoc. Pak se rozhádal s Trumpovými poradci a do oválné pracovny přivedl svého malého syna, který zaujal tím, jak se nudil.

"Byl v oválné pracovně, na zasedáních kabinetu, na palubě prezidentského letadla, propustil tisíce vládních zaměstnanců, získal přístup k vládním databázím a zničil USAID, agenturu, která rozdělovala mezinárodní pomoc USA. A pak začal mizet z politického pole," napsaly o něm minulý týden bruselské noviny Politico. A poznamenávají, že o něm Trump i republikáni přestali mluvit.

Podle amerického deníku The Washington Post také sám Musk změnil své chování. Na sociální síti X, kterou vlastní a využíval na ní svůj dosah i v americké předvolební kampani, volbách v Německu nebo volbách do Nejvyššího soudu ve Wisconsinu, v posledních týdnech omezil počet angažovaných příspěvků.

Washington Post jeho obsah na X sledoval a tvrdí, že zatímco v únoru více než polovinu příspěvků věnoval DOGE, vládě USA nebo politice obecně a jeho společnosti dostaly minimální prostor, v současnosti se to otočilo. Nadpoloviční počet příspěvků se týká technologií a jeho společností a politiku zmiňuje jenom v méně než pětině.

Bílý dům na dotazy Politica odpověděl vyhýbavě, aniž by se o Muskovi zmínil: "Mise DOGE, která spočívá v snižování plýtvání, podvodů a zneužívání, bude pokračovat. Zaměstnanci DOGE budou i nadále spolupracovat s Trumpovou administrativou na zefektivnění naší vlády v rámci jiných federálních úřadů," napsalo tiskové oddělení v odpovědi.

Musk tak ztratil podporu nejvyššího vedení země. A přestože podle výzkumů nebyl v poslední době ani vyloženě populární, ani vyloženě nepopulární, veřejné mínění se obrátilo proti němu.

Například na základě takzvaného průzkumu průzkumů amerického časopisu Silver Bulletin ještě před volbami v listopadu 2024 jej považovala za oblíbeného i neoblíbeného zhruba stejná část americké populace (40:40). Ovšem podle posledních údajů, zveřejněných toto pondělí, podíl Američanů, kteří si jej neváží, vzrostl na 53,9 procenta; tábor jeho obdivovatelů však zůstal zhruba neměnný: 39,4 procenta.

V únoru, březnu nebo dubnu proti Muskově kontroverzní účasti na vládě proběhlo v celých Spojených státech hned několik demonstrací. "Cítíme se zrazeni," řekla Washington Postu Jessica Sisaková z Kalifornie, která kdysi Muska obdivovala a chtěla si koupit Teslu, ale nakonec proti němu na konci dubna vyšla protestovat.

Hlavně liberální část obyvatelstva USA Trump naštval svými rozhodnutími v čele úřadu DOGE i tím, jak se snažil ovlivnit dubnové volby do Nejvyššího soudu ve Wisconsinu. Tehdy dal na kampaň republikánského kandidáta více než 20 milionů dolarů, do prezidentských voleb to bylo loni dokonce 290 milionů dolarů.

Musk paradoxně kvůli Trumpově celní politice i svým vlastním kontroverzním prohlášením přišel o miliardy, prodeje i hodnota jeho automobilky Tesla se prudce propadly. Hodnota akcií podniku se v prvním kvartálu letošního roku propadla o 41 procent, zatímco tržby se propadly oproti stejnému období loňského roku o devět procent.

I kvůli tomu se postavil obchodnímu poradci Bílého domu a zastánci celní politiky Peteru Navarrovi a ho označil za "blbce". Sám Musk ovšem minulý týden v úterý na ekonomickém fóru v Kataru prohlásil, že teď bude do politiky investovat mnohem míň času i peněz. "Myslím, že jsem udělal dost," oznámil rezolutně.