Muskovy úplatky nepomohly, volby ve Wisconsinu vyhrála demokratická soudkyně

První ostře sledované americké volby od zvolení Donalda Trumpa prezidentem - ve kterých šlo o místo soudce Nejvyššího soudu státu Wisconsin - vyhrála v noci na středu soudkyně Susan Crawfordová. Navzdory masivní kampani Trumpových podporovatelů si tak soud udržel liberální většinu, republikánský kandidát Brad Schimel neuspěl.

Susan Crawfordová zvítězila výrazně: o téměř deset procentních bodů. A přestože šlo pouze o volby o křeslo soudce, byl o ně nezvykle velký mediální zájem. Důvodem je podle amerikanisty Kryštofa Kozáka fakt, že soudy v amerických státech mají poměrně velkou moc rozhodovat o řadě klíčových otázek. "Například je to právo na interrupce, právo na držení zbraně nebo třeba o legitimitě vládních regulací," vysvětluje Kozák.

"Oficiálně jsou volby do nejvyššího soudu státu nestranické, ale neoficiálně tak nikdo neuvažuje," konstatuje web Politico. Susan Crawfordovou tak podporovali demokraté, jejího protikandidáta naopak zase republikáni. A to i finančně, což se stalo hlavní kontroverzí těchto voleb. Na jedné straně to byl třeba finančník George Soros, na té druhé pak nejbohatší člověk světa Elon Musk.

Větší poprask ale způsobil a mnohem větší částku do kampaně vložil druhý jmenovaný - více než 25 milionů dolarů. A to není všechno: nad rámec toho se podle všeho pohyboval na samé hraně volebního zákona. V neděli Musk oznámil, že příznivcům konzervativního kandidáta zaplatí 20 dolarů (cca 460 korun) za každého voliče, kterého v následujících dvou dnech přilákají, a že z těch, kteří přijdou k volbám a podepíší petici, vylosuje voliče, kterým dá po milionu dolarů (23 milionů korun).

Není jasné, kolik peněz Musk republikánským voličům vlastně vyplatil, nicméně v následné "losovačce" o milion dolarů uspěli dva lidé. Jenže jedna výherkyně mu možná zavařila - prohlásila totiž, že peníze dostala za to, že šla volit. A to už bylo právníků bylo nelegální, Muskův tým nejspíš i proto video, které toto vyjádření obsahovalo, ze sociálních sítí mezitím smazal.

Ostatně, něco podobného Elon Musk provedl už loni v listopadu, během předvolební kampaně Donalda Trumpa v Pensylvánii.

Do kampaně ve Wisconsinu vložily velké peníze obě strany, demokraté s republikány dohromady utratili více než 90 milionů dolarů, podle listu Washington Post tak šlo o nejdražší soudní volby v americké historii. I kvůli finančním pobídkám Elona Muska se však soudní volby ve Wisconsinu staly podle Kozáka de facto "referendem" o něm. "Demokraté se toho chytili, otočili to proti němu a ukázali, jak vlastně miliardáři ovlivňují politiku a nezávislé soudnictví," dodal amerikanista.