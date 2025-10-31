Zahraničí

Zloděj po 60 letech vrátil lebku ukradenou z vídeňské katedrály, poslal ji poštou

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Zloděj poslal po 60 letech poštou zpátky lebku, kterou ukradl v katakombách vídeňské katedrály svatého Štěpána. Informují o tom rakouská média.
Foto: Shutterstock.com

Krádeže se kdysi dopustil německý turista. Nyní odcizený artefakt vrátil poštou, potvrdil archivář katedrály Franz Zehetner deníku Kronen Zeitung.

Balíček přišel bez uvedení odesílatele. Uvnitř se nacházela lebka a dopis od muže ze severního Německa. Lebku podle svých slov ukradl jako mladý turista při prohlídce podzemních hrobek vídeňské katedrály a nyní na sklonku svého života se chce smířit sám se sebou, a proto lebku navrátil.

Identitu mrtvého již nelze zjistit. Není ani jasné, ke kterým ostatkům lebka patřila. Většina kostí ve svatoštěpánských katakombách pochází totiž z historického hřbitova, který se do 18. století nacházel na náměstí Stephansplatz, kde stojí i katedrála.

 
zahraničí Rakousko kriminalita zajímavosti krimi krádež ostatky lebka dopis

