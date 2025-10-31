Zloděj po 60 letech vrátil lebku ukradenou z vídeňské katedrály, poslal ji poštou

Krádeže se kdysi dopustil německý turista. Nyní odcizený artefakt vrátil poštou, potvrdil archivář katedrály Franz Zehetner deníku Kronen Zeitung.
Balíček přišel bez uvedení odesílatele. Uvnitř se nacházela lebka a dopis od muže ze severního Německa. Lebku podle svých slov ukradl jako mladý turista při prohlídce podzemních hrobek vídeňské katedrály a nyní na sklonku svého života se chce smířit sám se sebou, a proto lebku navrátil.
Identitu mrtvého již nelze zjistit. Není ani jasné, ke kterým ostatkům lebka patřila. Většina kostí ve svatoštěpánských katakombách pochází totiž z historického hřbitova, který se do 18. století nacházel na náměstí Stephansplatz, kde stojí i katedrála.