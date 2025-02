"Země, kde se nedá žít." Lidé z Německa se diví, co se v Česku píše, říká germanistka

Předčasné parlamentní volby v Německu se blíží a podle analytiků to vypadá, že k moci má nejblíže středopravicová konzervativní unie CDU/CSU či krajně pravicová AfD. Podle germanistky Zuzany Lizcové je to reakce voličů na silně nezvládnutou imigrační politiku země a hospodářskou krizi, kterou nedokázala předchozí vláda vyřešit. "Těch potíží je celá řada a do té společnosti se to promítá," říká.

Spotlight Aktuálně.cz - Zuzana Lizcová | Video: Tým Spotlight